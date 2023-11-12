«Марсель» сыграет на выезде против «Ланса» в 12-м туре чемпионата Франции. Матч пройдет 12 ноября, начало — в 22:45 мск. «Ланс» — «Марсель»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Ланс»

«Ланс» занимает десятое место в турнирной таблице Лиги 1 после 11-и сыгранных матчей, в которых набрал 13 очков.

«Ланс», как известно, очень неудачно стартовал, в том числе из-за потери таких игроков, как Секо Фофана и Лои Опенда, но постепенно пришел в себя.

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Беспроигрышная серия «Ланса» в рамках чемпионата Франции составляет уже шесть матчей.

Важный нюанс: на этом отрезке команда Франка Эса пропустила лишь два мяча.

Также стоит обратить внимание на то, что «Ланс» проиграл лишь один из четырех матчей в текущем розыгрыше Лиги чемпионов.

«Марсель»

«Марсель» тем временем находится на девятой строчке, набрав в десяти матчах 13 очков.

Ранее на этой неделе провансальцы одержали гостевую победу над греческим АЕК (2:0) в Лиге Европы, благодаря чему продлили беспроигрышную серию до трех матчей.

«Марсель» по-прежнему выглядит не очень убедительно, но все-таки заметно лучше, чем при Марселино, которого сменил Дженнаро Гаттузо.

Все прогнозы на Лигу 1

В контексте предстоящей встречи с «Лансом» также уместно сделать акцент на гостевых результатах «Марселя» в чемпионате Франции. Если коротко — здесь все плохо. Ни одной победы, три поражения и 11 пропущенных мячей — очевидно, что самому дерзкому клубу Франции с трудом даются матчи вдали от дома.

Прогноз и ставка

На «Ланс» в этом матче можно поставить за 2.36, ничью букмекеры предлагают за 3.60, а победу «Марселя» — за 3.32.

В прошлом сезоне «Ланс» выиграл у «Марселя» и дома, и в гостях. И все указывает на то, что команда Эса продлит эту серию. «Марсель» как-то уж чересчур робко играет на чужом поле.

Ставка — победа «Ланса» за 2.36.