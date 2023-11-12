ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Новак ДжоковичATP Finals 2023. Джокович — главный фаворит, Медведев и Рублев в одной группе, а Алькарас, кажется, не готов У «МЮ» серьезные проблемыЛига чемпионов. Безумие в Копенгагене, героический «Шахтер» и интрига в «группе смерти» Жаилтон АлмейдаАлмейде рано драться за пояс. Бой с Льюисом показал все пробелы бразильского Хабиба
  • 11:28
    • Сперцян признан лучшим игроком РПЛ в октябре
  • 10:49
    • «Реал» попытается выкупить Холанна следующим летом
  • 10:05
    • Овечкин выдал худшую результативность в карьере за 12 матчей на старте сезона
  • 09:55
    • Задоров запросил обмен у «Калгари»
  • 09:44
    • «Даллас» выиграл у «Клипперс», Дончич набрал 44 очка
  • 09:30
    • Зидан может стать генменеджером «Марселя»
  • 08:16
    • Мудрик может покинуть «Челси» в январе
    Все новости спорта

    «Марсель» снова проиграет «Лансу»?

    «Ланс» — «Марсель». Ставка (к. 2.36) и прогноз на чемпионат Испании 12 ноября 2023 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Лигу 1 Прогнозы на футбол Франции Прогнозы на Ланс Прогнозы на Марсель Календарь Лиги 1
    Прогноз и ставки на «Ланс» — «Марсель»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Беспроигрышная серия «Ланса» в рамках Лиги 1 составляет шесть матчей
    «Марсель» сыграет на выезде против «Ланса» в 12-м туре чемпионата Франции. Матч пройдет 12 ноября, начало — в 22:45 мск. «Ланс» — «Марсель»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Футбол. Франция. Лига 1 12 Ноября 2023 года
    Ланс
  • Ланс
    •  Ланс 22:45 Марсель Марсель
  • Франция. Лига 1
    •

    «Ланс»

    «Ланс» занимает десятое место в турнирной таблице Лиги 1 после 11-и сыгранных матчей, в которых набрал 13 очков.

    «Ланс», как известно, очень неудачно стартовал, в том числе из-за потери таких игроков, как Секо Фофана и Лои Опенда, но постепенно пришел в себя.

    Коэффициенты матча Ланс — Марсель

    1X2Новым игрокам
  • 2.253.503.20Бонус$9500
    •

    Беспроигрышная серия «Ланса» в рамках чемпионата Франции составляет уже шесть матчей.

    Важный нюанс: на этом отрезке команда Франка Эса пропустила лишь два мяча.

    Также стоит обратить внимание на то, что «Ланс» проиграл лишь один из четырех матчей в текущем розыгрыше Лиги чемпионов.

    «Марсель»

    «Марсель» тем временем находится на девятой строчке, набрав в десяти матчах 13 очков.

    Ранее на этой неделе провансальцы одержали гостевую победу над греческим АЕК (2:0) в Лиге Европы, благодаря чему продлили беспроигрышную серию до трех матчей.

    «Марсель» по-прежнему выглядит не очень убедительно, но все-таки заметно лучше, чем при Марселино, которого сменил Дженнаро Гаттузо.

    Все прогнозы на Лигу 1

    В контексте предстоящей встречи с «Лансом» также уместно сделать акцент на гостевых результатах «Марселя» в чемпионате Франции. Если коротко — здесь все плохо. Ни одной победы, три поражения и 11 пропущенных мячей — очевидно, что самому дерзкому клубу Франции с трудом даются матчи вдали от дома.

    Прогноз и ставка

    На «Ланс» в этом матче можно поставить за 2.36, ничью букмекеры предлагают за 3.60, а победу «Марселя» — за 3.32.

    9500$ИгратьБонус новым игрокамlas atlantis 500$ИгратьБонусы к первым ставкамbet365

    В прошлом сезоне «Ланс» выиграл у «Марселя» и дома, и в гостях. И все указывает на то, что команда Эса продлит эту серию. «Марсель» как-то уж чересчур робко играет на чужом поле.

    Ставка — победа «Ланса» за 2.36.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.05
  • Прогноз на матч Швеция — Швейцария
  • Хоккей
  • Сегодня в 14:00
    •  2.26
  • Прогноз на матч Факел — ЦСКА
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  2.11
  • Прогноз на матч Крылья Советов — Урал
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Лада — Спартак
  • Хоккей
  • Сегодня в 14:30
    •  2.55
  • Прогноз на матч Металлург Мг — Ак Барс
  • Хоккей
  • Сегодня в 15:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Вулверхэмптон — Тоттенхэм
  • Футбол
  • Сегодня в 15:30
    •  2.40
  • Прогноз на матч Райо Вальекано — Жирона
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.16
  • Прогноз на матч Волгарь — Ленинградец
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.89
  • Прогноз на матч Локомотив — Ахмат
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  2.08
  • Прогноз на матч Лечче — Милан
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.06
  • Прогноз на матч Бавария — Хайденхайм
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  1.71
  • Прогноз на матч Дармштадт — Майнц
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  2.61
  • Прогноз на матч Аугсбург — Хоффенхайм
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  3.77
  • Прогноз на матч Штутгарт — Боруссия Д
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Ланс» — «Марсель»: прогноз, ставка (2.36), статистика, коэффициенты матча 12.11.2023. Прогнозы на футбол. «Марсель» снова проиграет «Лансу»?
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры