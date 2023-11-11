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    «Реал» уверенно обыграет «Валенсию»

    «Реал» — «Валенсия». Прогноз и ставка (к. 2.00) на футбол 11 ноября 2023 года

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    Винисиус
    «Реал» сыграет на своем поле с «Валенсией» в рамках 13-го тура чемпионата Испании. Матч пройдет 11 ноября, начало — в 23:00 мск. «Реал» — «Валенсия»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Испания. Примера 11 Ноября 2023 года
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    «Реал»

    Мадридский коллектив, как всегда, борется за чемпионство в текущем сезоне чемпионата Испании. По итогам двенадцати туров активе мадридцев 29 пунктов и вторая позиция в турнирной таблице.

    Команда из Мадрида на два очка отстает от лидирующей «Жироны», но на два балла опережает третью «Барселону».

    Коэффициенты матча Реал Мадрид — Валенсия

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    «Реал» смогл 23 раза поразить ворота соперника, а в свои пропустил только восемь раз. «Королевский клуб», безусловно, является одним из главных фаворитов в борьбе за чемпионство. Второй раз подряд оставаться без золотых медалей не хочется.

    Также команда из столицы Испании успешно выступает в Лиге чемпионов. Столичный коллектив уже досрочно вышел в плей-офф самого престижного клубного турнира Старого Света, победив «Унион» (1:0), «Наполи» (3:2) и дважды «Брагу» (2:1,3:0).

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    В последней игре Примеры «Реал» сыграл вничью с «Райо Вальекано» (0:0), а до этого переиграл «Барселону» (2:1). Перед этим подопечные Карло Анчелотти также поделили очки с «Севильей» (1:1), но смогли сломить сопротивление «Осасуны» (4:0) и «Жироны» (3:0).

    «Валенсия»

    Команда из одноименного города неплохо стартовала в новом сезоне. В двенадцати играх коллектив из Валенсии одержал пять побед, четыре раза проиграл и трижды сыграл вничью. «Валенсия» смогла забить пятнадцать мячей, а в свои ворота пропустили тринадцать.

    В итоге валенсийцы сейчас имеют в своем активе восемнадцать очков и являются крепким середняком, расположившись на восьмом месте в турнирной таблице. Они на два пункта отстают от еврокубковой зоны и на одиннадцать баллов опережают зону вылета.

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    • «Летучие мыши» не проигрывают уже четыре игры подряд. За это время они сыграли вничью с «Мальоркой» (1:1) и «Атлетиком» (2:2), а также переиграли «Гранаду» (1:0) и «Кадис» (2:0). Лишь до этого были поражения от «Бетиса» (0:3) и «Сосьедада» (0:1).

    Прошлый сезон стал для подопечных Рубена Барахи откровенно провальным. «Валенсия» едва не вылетела из Примеры, заняв только шестнадцатую позицию и лишь на два пункта обойдя «Вальядолид», который в итоге покинул высший испанский дивизион.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Реала» предлагают поставить за 1.33.

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    На викторию «Валенсии» дают 9.70, ничья оценена в 5.50.

    Наши прогноз и ставка — уверенная победа «Реала».

    Также поставим на то, что обе команды смогут забить.

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    «Реал» — «Валенсия»: прогноз, ставка (2.00), статистика, коэффициенты матча 11.11.2023. Прогнозы на футбол. «Реал» уверенно обыграет «Валенсию»
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