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    «Альмерия» — «Реал Сосьедад». Ставка (к. 2.27) и прогноз на футбол, Примера, 11 ноября 2023 года

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    «Альмерия» сыграет на своем поле с «Реал Сосьедадом» в рамках 13-го тура чемпионата Испании. Матч пройдет 11 ноября, начало — в 18:15 мск. «Альмерия» — «Реал Сосьедад»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Испания. Примера 11 Ноября 2023 года
    Альмерия
  • Альмерия
    •  Альмерия 18:15 Реал Сосьедад Реал Сосьедад
  • Сан-Себастьян
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    «Альмерия»

    Эта команда сейчас пребывает на дне турнирной таблицы. В 12 матчах она разжилась всего лишь тремя очками.

    Причем оборона «Альмерии» не выдерживает никакой критики. В 12 поединках Примеры пропущено уже 32 мяча.

    Коэффициенты матча Альмерия — Реал Сосьедад

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    В предыдущем туре чемпионата «Альмерия» снова проиграла. На выезде команда с минимальным счетом уступила «Алавесу».

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    А вот до того команда прошла в следующий раунд Кубка Испании. «Альмерия» переиграла провинциальную «Талаверу» (2:0).

    И уж наверняка хозяева постараются добыть первую победу в чемпионате. Правда, для этого нужно прибавлять в плане реализации.

    «Реал Сосьедад»

    Эта команда в нынешнем сезоне выглядит не столь монолитно. На текущий момент «Реал Сосьедад» пребывает на 7 месте турнирной таблицы.

    Вот только победы даются баскам с натугой. В 12 матчах Примеры «доностьяррас» лишь 5 раз выходили победителями.

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    • Свой последний поединок команда провела удачно. «Реал Сосьедад» в матче Лиги чемпионов переиграл «Бенфику» (3:1).

    А вот до того баски потерпели обидную коллизию. Имея игровое преимущество, команда уступила «Барселоне» (0:1).

    Наверняка «Реал Сосьедад» будет активно атаковать. Кого же еще обыгрывать, как не записного аутсайдера Примеры?!

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Реал Сосьедада» предлагают — 1.81.

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    На викторию «Альмерии» дают — 4.68, ничья оценена — в 4.01.

    «Реал Сосьедад» по всем параметрам выглядит сильнее соперника, что и докажет с первых минут встречи.

    Наш прогноз — Победа «Реал Сосьедада» в 1 тайме. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.27. Еще вариант для ставки — Обе не забьют за 2.00.

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    «Альмерия» — «Реал Сосьедад»: прогноз, ставка (2.27), статистика, коэффициенты матча 11.11.2023. Прогнозы на футбол. «Доностьяррас» сразу понесутся в атаку
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