10 ноября в стартовом поединке 13-го тура испанской Примеры «Атлетик» на своем поле сыграет против «Сельты». Начало игры запланировано на 23:00 по мск. «Атлетик» — «Сельта»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Атлетик»

Коллектив из Бильбао в этом сезоне выступает очень даже успешно. В двенадцати поединках восьмая команда по итогам прошлого сезона добыла шесть побед, три раза сыграла вничью и три раза проиграла. «Красно-белые» смогли 21 раз поразить ворота соперника, а в свои пропустили только четырнадцать.

В итоге «баски» сейчас имею в своем активе 21 пункт и располагаются на пятой позиции в турнирной таблице. Они только на десять пунктов отстают от лидирующей «Жироны» и на четыре — от четвертого «Атлетико». Думается, что команда сможет побороться за место в еврокубках.

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В текущем сезоне «львы» не принимают участие в европейских турнирах, поэтому могут сосредоточиться на чемпионате и Кубке страны. Во втором по престижности турнире «Атлетик» также стартовал с победы, одолев на выезде скромный «Руби» (2:1) и пробившись в 1/32 финала турнира.

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В последней игре подопечные Эрнесто Вальверде на выезде переиграли «Вильярреал» (2:3), а до этого в родных стенах сыграли вничью с «Валенсией» (2:2). Перед этим же у «Атлетика» было поражение от «Барселоны» (0:1).

«Сельта»

Коллектив из Виго отвратительно стартовал в новом сезоне. За двенадцать матчей «кельты» смогли добыть только одну победу, четыре раза сыграли вничью семь раз проиграли. Они одиннадцать раз поразили ворота соперника и целых двадцать раз пропустили в свои.

В итоге «небесные» имеют в своем активе только семь очков. Они расположились в зоне вылета, на восемнадцатой строчке и на два пункта отстают от спасительной позиции, которую занимает «Мальорка». Думается, что для «бело-голубых» этот сезон будет очень сложным.

В последней игре «Сельта» в родных стенах сыграла вничью с «Севильей» (1:1), а до этого были поражения — гостевое от «Жироны» (0:1) и домашнее от «Атлетико» (0:3). Подопечные Рафаэля Бенитеса смогли победить только 1 сентября, на выезде переиграв «Альмерию» (3:2).

Коллектив из Виго также успешно стартовал в Кубке Испании, разбив «Турегано» (4:0). В прошлом сезоне «Сельту» можно было назвать середняком лиги, однако в итоге она спаслась только в последнем туре благодаря победе над «Барселоной» (2:1). Она набрала 43 пункта и финишировала на тринадцатой строчке.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Атлетика» предлагают поставить за 1.59.

На викторию «Сельты» дают 6.00, ничья оценена в 4.20.

Наши прогноз и ставка — обе команды забьют.

Также рискнем и поставим на то, что встреча завершится вничью.