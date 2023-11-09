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    «Серветт» и «Шериф» забьют друг другу

    «Серветт» — «Шериф». Прогноз и ставка (к. 1.95) на Лигу Европы 9 ноября 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Серветт» — «Шериф»
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    «Шериф»
    «Серветт» сыграет на своем поле с «Шерифом» в рамках 4-го тура группового этапа Лиги Европы. Матч пройдет 9 ноября, начало — в 20:45 мск. «Серветт» — «Шериф»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига Европы. Группа G 09 Ноября 2023 года
    Серветт
  • Лига Европы. Группа G
    •  Серветт 20:45 Шериф Шериф
  • Тирасполь
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    «Серветт»

    Команда из Женевы продолжает борьбу за чемпионский титул в текущем сезоне чемпионата Швейцарии. Женевский коллектив по итогам 13 туров смог набрать 22 очка и занимает четвертое место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Янг Бойз» только на три балла, а от «Цюриха» и «Санкт-Галлена» — на два.

    «Гранатовые» смогли двадцать раз поразили ворота соперника и семнадцать пропустили в свои. Также «Серветт» уже пробился в четвертьфинал Кубка Швейцарии, где ему предстоит встреча против «Делемона».

    Коэффициенты матча Серветт — Шериф

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    Вторая команда Швейцарии по итогам прошлого сезона не смогла пробиться в групповой этап Лиги чемпионов, уступив «Рейнджерс» (1:2, 1:1), но до этого пройдя «Генк» по пенальти. В Лиге Европы швейцарский коллектив уступил «Славии» (0:2), крупно проиграл «Роме» (0:4) и сыграл вничью с «Шерифом» (1:1), расположившись на третьей позиции в турнирной таблице.

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    В последней игре подопечные Рене Вайлера переиграли «Цюрих» (2:0), а до этого сломили сопротивление «Люцерна» (4:2), «Базеля» (1:0), «Лугано» (1:0) и «Лозанны» (2:1). Лишь до этого команда потеряла очки, сыграв вничью с «Винтертуром» (2:2).

    «Шериф»

    Молдавский коллектив смог пройти квалификацию Лигу Европы, сначала одолел БАТЭ (5:1, 2:2), а затем «Клаксвик» (1:1, 2:1). На групповой стадии команда из Молдовы уступила «Роме» (1:2) и «Славии» (0:6), а также сыграла вничью с «Серветтом» (1:1). В итоге молдаване с одним очков идут последними в группе.

    В чемпионате страны команда из Тирасполя выступает отлично. В одиннадцати матчах тираспольцы добыли девять побед, один раз проиграли и один раз сыграли вничью. В итоге тираспольский коллектив имеет в своем активе 28 очков и занимает первое место в турнирной таблице, опережая второй «Зимбру» на четыре балла.

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    • «Желто-черные» смогли 28 раз поразить ворота соперника, а в свои пропустили только 4 (!) раза. Также «осы» уверенно выступают в Кубке Молдовы, где пробились уже в четвертьфинал и теперь сыграют с «Бардаром». Недавно они прошли «Унгены» (5:0).

    В последней игре «Шериф» переиграл «Милсами» (2:1),а до этого разгромил «Дачию» (4:0) и «Спарту» (4:0). Лишь перед этим подопечные Романа Пилипчука потеряли очки, сыграв вничью с «Петрокубом» (0:0).

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Серветта» предлагают поставить за 1.75.

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    На викторию «Шерифа» дают 5.00, ничья оценена в 3.80.

    Сделаем ставку на то, что обе команды смогут забить.

    Также поставим на то, что будет зафиксирована ничья.

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    «Серветт» — «Шериф»: прогноз, ставка (1.95), статистика, коэффициенты матча 09.11.2023. Прогнозы на футбол. «Серветт» и «Шериф» забьют друг другу
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