ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Эндж Постекоглу«Мы такие, какие есть, приятель». Почему «Тоттенхэм» стал сильнее после разгрома от «Челси» Криштиану РоналдуДутые рекорды. Почему Кришиану Роналду не забил ни одного гола за сборную Португалии Ига СвентекДоминирование и рекорд Свентек, капитуляция Соболенко и сенсационный триумф Звонаревой
    Все новости спорта

    Станет ли «Фрайбург» лидером группы Лиги Европы?

    «Фрайбург» — «Бачка-Топола». Прогноз и ставка (к. 2.20) на Лигу Европы 9 ноября 2023 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Лигу Европы Прогнозы на Фрайбург Прогнозы на футбол Германии Календарь Лиги Европы
    Прогноз и ставки на «Фрайбург» — «Бачка-Топола»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Фрайбург» — фаворит матча
    «Фрайбург» сыграет на своем поле с «Бачка-Топола» в рамках 4-го тура группового этапа Лиги Европы. Матч пройдет 9 ноября, начало — в 23:00 мск. «Фрайбург» — «Бачка-Топола»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Футбол. Лига Европы. Группа A 09 Ноября 2023 года
    Фрайбург
  • Фрайбург
    •  Фрайбург 23:00 ТСЦ ТСЦ
  • Бачка-Топола
    •

    «Фрайбург»

    «Фрайбург» начал раунд с гостевой победы над «Олимпиакосом» (3:2), во 2-м туре группы уступил дома «Вест Хэму» (1:2), а в 3-м — победил «Бачка-Топола» (3:1), так что теперь с 6 очками занимает 2-е место в группе, уступая лидеру «Вест Хэму» по дополнительным показателям.

    Команда сейчас находится на восьмом месте в турнирной таблице чемпионата Германии. Да и по игре «Фрайбург» вполне соответствует статусу середняка.

    Коэффициенты матча Фрайбург — ТСЦ

    1X2Новым игрокам
  • 1.168.5017.00Бонус$9500
    •

    При этом «Фрайбург» в 10 матчах Бундеслиги забил всего лишь 13 мячей. А вот оборона действует не столь надежно, дав результативный сбой 19 раз.

    Все прогнозы на Лигу Европы

    На сегодня у коллектива безвыигрышная серия в три поединка во всех турнирах при двух поражениях и одной ничьей, поэтому хозяева находятся не в лучшей форме.

    «Бачка-Топола»

    В нынешнем сезоне «Бачка-Топола» боролась за попадание в групповой этап Лиги чемпионов. Однако преодолеть квалификацию не удалось. Сербская команда в отборе не смогла пройти «Брагу».

    «Бачка-Топола» разочаровала поклонников в групповом раунде Лиги Европы. Клуб проиграл на выезде с «Вест Хэму» (1:3), сыграл вничью дома с «Олимпиакосом» (2:2) и уступил на своем поле «Фрайбургу» (1:3).

  • Дутые рекорды. Почему Кришиану Роналду не забил ни одного гола за сборную Португалии
  • Пошаговый разбор, показывающий, что обладатель «мирового рекорда» на самом деле забил ровно ноль голов за сборную Португалии
  • Вчера

    • В чемпионате Сербии у «Бачки-Тополы» всё идёт неплохо. Команда находится на 3-й строчке в таблице и отстает от лидирующего «Партизана» на 11 очков.

    В прошлом туре сербской Суперлиги коллектив победил «Чукарички» (2:0), чем прервал безвыигрышную серию в девять поединков во всех турнирах, так что форма гостей еще хуже, чем у соперника.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры считают фаворитом «Фрайбург», коэффициент на победу которого равен 1,15. Успех «Бачка-Топола» оценивается в 16,60, ничья — в 7,88.

    100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle 9500$ИгратьБонус новым игрокамlas atlantis

    В девяти из 11-ти последних матчей гостей забивали оба соперника.

    Поэтому наши прогноз и ставка — обе команды забьют за 2,20.

    Еще один вариант ставки — тотал больше 3,5 голов за 2,05, ведь в трех из четырех последних матчей хозяев был реализован именно такой сценарий.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.95
  • Прогноз на матч Адмирал — Локомотив
  • Хоккей
  • Сегодня в 12:30
    •  1.87
  • Прогноз на матч Валькуж — Шевченко
  • Теннис
  • Сегодня в 15:00
    •  1.87
  • Прогноз на матч Эрбер — Де Минор
  • Теннис
  • Сегодня в 16:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Металлург Мг — Сибирь
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  2.04
  • Прогноз на матч Бублик — Фоньини
  • Теннис
  • Сегодня в 17:30
    •  3.01
  • Прогноз на матч Урарту — Алашкерт
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  1.86
  • Прогноз на матч Динамо Москва — Куньлунь
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  1.81
  • Прогноз на матч Лекко — Специя
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  1.90
  • Прогноз на матч Палермо — Брешия
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  1.95
  • Прогноз на матч Реал Сосьедад — Бенфика
  • Футбол
  • Сегодня в 20:45
    •  2.25
  • Прогноз на матч Наполи — Унион Берлин
  • Футбол
  • Сегодня в 20:45
    •  6.60
  • Прогноз на матч Реал Сосьедад — Бенфика
  • Футбол
  • Сегодня в 20:45
    •  1.88
  • Прогноз на матч Арсенал — Севилья
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Бавария — Галатасарай
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Фрайбург» — «Бачка-Топола»: прогноз, ставка (2.20), статистика, коэффициенты матча 09.11.2023. Прогнозы на футбол. Станет ли «Фрайбург» лидером группы Лиги Европы?
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры