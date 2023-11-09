«Фрайбург» сыграет на своем поле с «Бачка-Топола» в рамках 4-го тура группового этапа Лиги Европы. Матч пройдет 9 ноября, начало — в 23:00 мск. «Фрайбург» — «Бачка-Топола»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Фрайбург»

«Фрайбург» начал раунд с гостевой победы над «Олимпиакосом» (3:2), во 2-м туре группы уступил дома «Вест Хэму» (1:2), а в 3-м — победил «Бачка-Топола» (3:1), так что теперь с 6 очками занимает 2-е место в группе, уступая лидеру «Вест Хэму» по дополнительным показателям.

Команда сейчас находится на восьмом месте в турнирной таблице чемпионата Германии. Да и по игре «Фрайбург» вполне соответствует статусу середняка.

Коэффициенты матча Фрайбург — ТСЦ 1X2Новым игрокам 1.168.5017.00Бонус$9500

При этом «Фрайбург» в 10 матчах Бундеслиги забил всего лишь 13 мячей. А вот оборона действует не столь надежно, дав результативный сбой 19 раз.

Все прогнозы на Лигу Европы

На сегодня у коллектива безвыигрышная серия в три поединка во всех турнирах при двух поражениях и одной ничьей, поэтому хозяева находятся не в лучшей форме.

«Бачка-Топола»

В нынешнем сезоне «Бачка-Топола» боролась за попадание в групповой этап Лиги чемпионов. Однако преодолеть квалификацию не удалось. Сербская команда в отборе не смогла пройти «Брагу».

«Бачка-Топола» разочаровала поклонников в групповом раунде Лиги Европы. Клуб проиграл на выезде с «Вест Хэму» (1:3), сыграл вничью дома с «Олимпиакосом» (2:2) и уступил на своем поле «Фрайбургу» (1:3).

В чемпионате Сербии у «Бачки-Тополы» всё идёт неплохо. Команда находится на 3-й строчке в таблице и отстает от лидирующего «Партизана» на 11 очков.

В прошлом туре сербской Суперлиги коллектив победил «Чукарички» (2:0), чем прервал безвыигрышную серию в девять поединков во всех турнирах, так что форма гостей еще хуже, чем у соперника.

Прогноз и ставка

Букмекеры считают фаворитом «Фрайбург», коэффициент на победу которого равен 1,15. Успех «Бачка-Топола» оценивается в 16,60, ничья — в 7,88.

В девяти из 11-ти последних матчей гостей забивали оба соперника.

Поэтому наши прогноз и ставка — обе команды забьют за 2,20.

Еще один вариант ставки — тотал больше 3,5 голов за 2,05, ведь в трех из четырех последних матчей хозяев был реализован именно такой сценарий.