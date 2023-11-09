«Фрайбург»
«Фрайбург» начал раунд с гостевой победы над «Олимпиакосом» (3:2), во 2-м туре группы уступил дома «Вест Хэму» (1:2), а в 3-м — победил «Бачка-Топола» (3:1), так что теперь с 6 очками занимает 2-е место в группе, уступая лидеру «Вест Хэму» по дополнительным показателям.
Команда сейчас находится на восьмом месте в турнирной таблице чемпионата Германии. Да и по игре «Фрайбург» вполне соответствует статусу середняка.
Коэффициенты матча Фрайбург — ТСЦ
При этом «Фрайбург» в 10 матчах Бундеслиги забил всего лишь 13 мячей. А вот оборона действует не столь надежно, дав результативный сбой 19 раз.
На сегодня у коллектива безвыигрышная серия в три поединка во всех турнирах при двух поражениях и одной ничьей, поэтому хозяева находятся не в лучшей форме.
«Бачка-Топола»
В нынешнем сезоне «Бачка-Топола» боролась за попадание в групповой этап Лиги чемпионов. Однако преодолеть квалификацию не удалось. Сербская команда в отборе не смогла пройти «Брагу».
«Бачка-Топола» разочаровала поклонников в групповом раунде Лиги Европы. Клуб проиграл на выезде с «Вест Хэму» (1:3), сыграл вничью дома с «Олимпиакосом» (2:2) и уступил на своем поле «Фрайбургу» (1:3).
В чемпионате Сербии у «Бачки-Тополы» всё идёт неплохо. Команда находится на 3-й строчке в таблице и отстает от лидирующего «Партизана» на 11 очков.
В прошлом туре сербской Суперлиги коллектив победил «Чукарички» (2:0), чем прервал безвыигрышную серию в девять поединков во всех турнирах, так что форма гостей еще хуже, чем у соперника.
Прогноз и ставка
Букмекеры считают фаворитом «Фрайбург», коэффициент на победу которого равен 1,15. Успех «Бачка-Топола» оценивается в 16,60, ничья — в 7,88.
В девяти из 11-ти последних матчей гостей забивали оба соперника.
Поэтому наши прогноз и ставка — обе команды забьют за 2,20.
Еще один вариант ставки — тотал больше 3,5 голов за 2,05, ведь в трех из четырех последних матчей хозяев был реализован именно такой сценарий.