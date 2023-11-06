«Спортинг Канзас-Сити»
«Спортинг» в начале недели, по сути, отправил «Сент-Луис» в нокаут. Сейчас ситуация выглядит именно так.
Первая игра завершилась в пользу клуба из Канзас-Сити со счетом 4:1. И что важно — «Спортинг» куражился на чужом поле.
Команда Питера Вермеса провела футбольный блицкриг, забив три мяча уже в первом тайме. А во втором сыграла четко по счету.
При этом интересно, что «Спортинг» пробился в 1/8 финала через предварительный раунд, где с огромным трудом выиграл у «Сан-Хосе Эртквейкс».
«Сент-Луис Сити»
«Сент-Луис» пока что претендует на звание главного неудачника плей-офф.
В отличие от «Спортинга», команда Брэдли Карнелла попала сразу в 1/8 финала. Более того, это лучшая команда Западной конференции по итогам регулярного сезона.
Но в первом матче против соперника из Канзас-Сити дебютант МЛС просто развалился.
К слову, с учетом «регулярки» серия поражений «Сент-Луиса» составляет уже три матча. И на этом отрезке у них девяти пропущенных мячей.
Прогноз и ставка
На «Спортинг Канзас-Сити» в этом матче можно поставить за 1.70, ничью букмекеры предлагают за 4.20, а победу «Сент-Луиса» — за 4.25.
Сразу надо сказать, что для гостей это ключевой матч. В 1/8 финала команды играют в серии до двух побед.
Странно, конечно, что «Сент-Луис» так слабо провел домашний матч. В «регулярке» команда Карнелла дважды разгромила «Спортинг». По всей видимости, не обошлось без недооценки соперника.
Как ни крути, «Сент-Луису» придется рисковать, а это значит, что матч, скорее всего, получится результативным.
Ставка — тотал больше 3,5 за 2.29.