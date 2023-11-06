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    «Сент-Луис» сравняет счет в серии со «Спортингом»?

    «Спортинг Канзас-Сити» — «Сент-Луис Сити». Ставка (к. 2.29) и прогноз на плей-офф МЛС 6 ноября 2023 года

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    «Спортинг Канзас-Сити» обыграл «Сент-Луис» в первом матче со счетом 4:1
    «Спортинг Канзас-Сити» сыграет на своем поле против «Сент-Луис Сити» в рамках второго матча 1/8 финала плей-офф МЛС. Матч пройдет 6 ноября, начало — в 01:00 мск. «Спортинг Канзас-Сити» — «Сент-Луис Сити»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. США. MLS. Плей-офф 06 Ноября 2023 года
    Спортинг Канзас Сити
  • Канзас Сити
    •  Спортинг Канзас Сити 01:00 Сент-Луис Сити Сент-Луис Сити
  • США. MLS. Плей-офф
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    «Спортинг Канзас-Сити»

    «Спортинг» в начале недели, по сути, отправил «Сент-Луис» в нокаут. Сейчас ситуация выглядит именно так.

    Первая игра завершилась в пользу клуба из Канзас-Сити со счетом 4:1. И что важно — «Спортинг» куражился на чужом поле.

    Команда Питера Вермеса провела футбольный блицкриг, забив три мяча уже в первом тайме. А во втором сыграла четко по счету.

    При этом интересно, что «Спортинг» пробился в 1/8 финала через предварительный раунд, где с огромным трудом выиграл у «Сан-Хосе Эртквейкс».

    «Сент-Луис Сити»

    «Сент-Луис» пока что претендует на звание главного неудачника плей-офф.

    В отличие от «Спортинга», команда Брэдли Карнелла попала сразу в 1/8 финала. Более того, это лучшая команда Западной конференции по итогам регулярного сезона.

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    Но в первом матче против соперника из Канзас-Сити дебютант МЛС просто развалился.

    К слову, с учетом «регулярки» серия поражений «Сент-Луиса» составляет уже три матча. И на этом отрезке у них девяти пропущенных мячей.

    Прогноз и ставка

    На «Спортинг Канзас-Сити» в этом матче можно поставить за 1.70, ничью букмекеры предлагают за 4.20, а победу «Сент-Луиса» — за 4.25.

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    Сразу надо сказать, что для гостей это ключевой матч. В 1/8 финала команды играют в серии до двух побед.

    Странно, конечно, что «Сент-Луис» так слабо провел домашний матч. В «регулярке» команда Карнелла дважды разгромила «Спортинг». По всей видимости, не обошлось без недооценки соперника.

    Как ни крути, «Сент-Луису» придется рисковать, а это значит, что матч, скорее всего, получится результативным.

    Ставка — тотал больше 3,5 за 2.29.

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    «Спортинг Канзас-Сити» — «Сент-Луис Сити»: прогноз, ставка (2.29), статистика, коэффициенты матча 06.11.2023. Прогнозы на футбол. «Сент-Луис» сравняет счет в серии со «Спортингом»?
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