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    «Хоффенхайм» — «Байер». Прогноз, ставка (к. 1.91) на чемпионат Германии 4 ноября 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Хоффенхайм» — «Байер»
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    «Хоффенхайм»
    В субботу, 4 ноября, в десятом туре чемпионата Германии по футболу «Хоффенхайм» на своем поле примет «Байер». Начало поединка запланировано на 17:30 по мск. «Хоффенхайм» — «Байер»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Германия. Бундеслига 04 Ноября 2023 года
    Хоффенхайм
  • Хоффенхайм
    •  Хоффенхайм 17:30 Байер Байер
  • Леверкузен
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    «Хоффенхайм»

    «Хоффенхайм» прошлогодний чемпионат Германии закончил на 12 месте в турнирной таблице, опередив всего лишь на три очка зону стыковых матчей.

    По итогам девяти туров текущего первенства Бундеслиги «деревенские» с 18 зачетными пунктами идут на шестой позиции в таблице, уступая четвертой строке три балла.

    Коэффициенты матча Хоффенхайм — Байер

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    Отметим, что «сине-белые» за всю турнирную дистанцию еще не играли вничью. У них шесть викторий и три поражения, два из которых пришлись на четыре минувших игровых дня.

    Календарь и таблица Бундеслиги

    В своей последней проведенной игре «Хоффенхайм» переиграл на выезде 3:2 «Штутгарт», а туром ранее уступил дома 1:3 «Айнтрахту». На своем поле он в этом чемпионате проиграли три игры из четырех при одной победе.

    «Байер»

    Коллектив из Леверкузена прошлый чемпионат Германии завершил на шестой строке. А в этом на данный момент он пока лидирует, набрав в девяти играх 25 баллов.

    «Байер» в текущем розыгрыше Бундеслиги еще не знал горечи поражений, выиграв восемь встреч при одной мировой. Причем забил он уже 27 мячей при всего восьми пропущенных.

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    • Всего же в данном сезоне «аптекари» за 14 проведенных матчей в различных турнирах смогли выиграть 13 из них при всего одной ничьей. К этой встрече они подходят с серией из девяти викторий кряду.

    В минувшем туре чемпионата Германии «фармацевты» на своем поле справились с «Фрайбургом» 2:1. А на выезде в текущем первенстве у них три виктории и одна мировая.

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    В прошлом чемпионате эти клубы обменялись гостевыми победами (1:3 и 3:0), а за четыре последние очные игры они всегда выдавали верхи и трижды забивали друг другу.

    Прогноз и ставки

    В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение гостям: победа «Байера» — 1.66, победа «Хоффенхайма» — 4.83, ничья — 4.83.

    В первую очередь от противостояния таких результативных команд стоит ждать верховой исход и обоюдный обмен забитыми мячами.

    И также еще рискнем здесь поставить на то, что «деревенские» смогут прервать победное шествие «аптекарей».

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    «Хоффенхайм» — «Байер»: прогноз, ставка (1.91), статистика, коэффициенты матча 04.11.2023. Прогнозы на футбол. Прервется ли победное шествие «аптекарей»?
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