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    Команда Бензема начнет без прелюдий

    «Аль-Шабаб» — «Аль-Иттихад». Ставка (к. 2.20) и прогноз на футбол, чемпионат Саудовской Аравии, 3 ноября 2023 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Саудовская Про-Лига Прогнозы на Аль-Иттихад Джидда
    Прогноз и ставки на «Аль-Шабаб» — «Аль-Иттихад»
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    Карим Бензема
    «Аль-Шабаб» сыграет на своем поле с «Аль-Иттихадом» в рамках 12-го тура чемпионата Саудовской Аравии. Матч пройдет 3 ноября, начало — в 21:00 мск. «Аль-Шабаб» — «Аль-Иттихад»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Саудовская Аравия. Про-Лига 03 Ноября 2023 года
    Аль-Шабаб
  • Эр-Рияд
    •  Аль-Шабаб 21:00 Аль-Иттихад Аль-Иттихад
  • Джидда
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    «Аль-Шабаб»

    Эта команда сейчас находится на 11 месте в таблице. Да и по игре «Аль-Шабаб» выглядит как крепкий середняк лиги.

    «Аль-Шабаб» имеет заметные проблемы с реализацией. В 11 матчах игроки команды отличились всего 14 раз.

    В предыдущем туре чемпионата «Аль-Шабаб» потерпел поражение. Команда уступила «Абхе» со счетом 1:2.

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    Поединки с «Аль-Иттихад» для команды складываются непросто. Из пяти последних матчей добыта всего одна виктория при двух поражениях.

    И уж наверняка хозяева постараются дать бой столь сильному оппоненту. При этом «Аль-Шабаб» не обыгрывал «Аль-Иттихад» уже два года.

    «Аль-Иттихад»

    Эта команда в нынешнем сезоне сражается за самые высокие места. На текущий момент «Аль-Иттихад» пребывает на 6 строчке турнирной таблицы.

    А вот в плане реализации команда не преуспевает. В 11 матчах игроки «Аль-Иттихада» наколотили всего 21 мяч.

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    • Свой последний поединок команда провела продуктивно. «Аль-Иттихад» в кубковой встрече переиграл «Аль-Фейху» (3:0).

    Пока не столь результативен Карим Бензема. Француз в 9 матчах чемпионата сумел отличиться всего 5 забитыми голами.

    Наверняка «Аль-Иттихад» будет активно атаковать. Бензема и его партнеры намерены подтянуться к группе лидеров.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Аль-Иттихада» предлагают — 1.70.

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    На викторию «Аль-Шабаба» дают — 4.28, ничья оценена — в 3.95.

    «Аль-Иттихад» борется за самые высокие места, стало быть, начнет встречу максимально активно.

    Наш прогноз — Победа «Аль-Иттихада» в 1 тайме. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.20. Еще вариант для ставки — Тотал больше 3.5 за 2.50.

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    «Аль-Шабаб» — «Аль-Иттихад»: прогноз, ставка (2.20), статистика, коэффициенты матча 03.11.2023. Прогнозы на футбол. Команда Бензема начнет без прелюдий
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