«Аль-Шабаб»
Эта команда сейчас находится на 11 месте в таблице. Да и по игре «Аль-Шабаб» выглядит как крепкий середняк лиги.
«Аль-Шабаб» имеет заметные проблемы с реализацией. В 11 матчах игроки команды отличились всего 14 раз.
В предыдущем туре чемпионата «Аль-Шабаб» потерпел поражение. Команда уступила «Абхе» со счетом 1:2.
Поединки с «Аль-Иттихад» для команды складываются непросто. Из пяти последних матчей добыта всего одна виктория при двух поражениях.
И уж наверняка хозяева постараются дать бой столь сильному оппоненту. При этом «Аль-Шабаб» не обыгрывал «Аль-Иттихад» уже два года.
«Аль-Иттихад»
Эта команда в нынешнем сезоне сражается за самые высокие места. На текущий момент «Аль-Иттихад» пребывает на 6 строчке турнирной таблицы.
А вот в плане реализации команда не преуспевает. В 11 матчах игроки «Аль-Иттихада» наколотили всего 21 мяч.
Свой последний поединок команда провела продуктивно. «Аль-Иттихад» в кубковой встрече переиграл «Аль-Фейху» (3:0).
Пока не столь результативен Карим Бензема. Француз в 9 матчах чемпионата сумел отличиться всего 5 забитыми голами.
Наверняка «Аль-Иттихад» будет активно атаковать. Бензема и его партнеры намерены подтянуться к группе лидеров.
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Аль-Иттихада» предлагают — 1.70.
На викторию «Аль-Шабаба» дают — 4.28, ничья оценена — в 3.95.
«Аль-Иттихад» борется за самые высокие места, стало быть,
Наш прогноз — Победа «Аль-Иттихада» в 1 тайме. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.20. Еще вариант для ставки — Тотал больше 3.5 за 2.50.