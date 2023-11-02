«Динамо»
Бело-голубые за тринадцать матчей смогли девятнадцать раз поразить ворота соперника и шестнадцать раз пропустили в свои. За это время динамовцы добыли пять побед, потерпели два поражения и шесть раз сыграли вничью.
В итоге сейчас в активе команды из Москвы 21 очко. Столичный коллектив располагается на четвертом месте в турнирной таблице. Подопечные Марцела Лички только на семь баллов отстают от лидирующего «Краснодара» и пять два — от второго питерского «Зенита». Также выше находятся «Крылья Советов».
Коэффициенты матча Динамо — Пари НН
Также «Динамо» провело пять матчей группового этапа Кубка России. В них оно дважды проиграло в серии послематчевых пенальти, один раз уступило в основное время и дважды победило. Сейчас у москвичей восемь очков и вторая позиция в турнирной таблице.
В последней игре чемпионата страны динамовцы в родных стенах добыли победу над «Уралом» (2:1). До этого они трижды подряд сыграли вничью — с «Локомотивом» (0:0), «Факелом» (0:0) и «Ахматом» (1:1). Перед этим было поражение в поединке со «Спартаком» (0:1).
«Пари НН»
Команда из Нижнего Новгорода в текущем сезоне является середняком чемпионата страны. Нижегородцы по итогам тринадцати матчей добыли шесть побед, дважды сыграли вничью и пять раз проиграли. В сетку ворот нижегородского коллектива побывало одиннадцать мячей, а в они забили в чужие двенадцать раз.
В итоге «бело-синие» имеют в своем активе 20 очков и располагаются на восьмом месте в турнирной таблице. Они только на восемь очков отстают от лидирующего «Краснодара», но на столько же опережают и тринадцатый «Ахмат», который идет в зоне переходных матчей.
А вот в Кубке России у «Пари НН» все плохо. Подопечные Сергея Юрана смогли добыть только одну победу, и ту в серии пенальти. На счету команды лишь два балла и она уже лишилась шансов на продолжение борьбы в плей-офф Кубка России.
В последней игре «Пари НН» в родных стенах переиграл «Сочи» (1:0), а до этого было гостевое поражение от «Спартака» (0:2). Перед этим же нижегородцы победили «Крылья Советов», но уступили «Локомотиву» (0:1).
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Динамо» предлагают поставить за 1.50.
На викторию «Пари НН» дают 6.60, ничья оценена в 3.95.
Наши прогноз и ставка — обе команды забьют.
Также рискнем и поставим на то, что команды сыграют вничью.