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    «Динамо» и «Пари НН» забьют друг другу

    «Динамо» — «Пари НН». Ставка (к.1,77) и прогноз на игру Кубка России, 2 ноября 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Динамо» — «Пари НН»
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    Константин Тюкавин («Динамо»)
    Московское «Динамо» сыграет на своем поле с «Пари НН» в рамках 6-го тура группового этапа Кубка России Путь РПЛ. Встреча состоится 2 ноября в 20:45 мск. «Динамо» — «Пари НН»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Россия. Кубок. Группа D 02 Ноября 2023 года
    Динамо
  • Москва
    •  Динамо 20:45 Пари НН Пари НН
  • Нижний Новгород
    •

    «Динамо»

    Бело-голубые за тринадцать матчей смогли девятнадцать раз поразить ворота соперника и шестнадцать раз пропустили в свои. За это время динамовцы добыли пять побед, потерпели два поражения и шесть раз сыграли вничью.

    В итоге сейчас в активе команды из Москвы 21 очко. Столичный коллектив располагается на четвертом месте в турнирной таблице. Подопечные Марцела Лички только на семь баллов отстают от лидирующего «Краснодара» и пять два — от второго питерского «Зенита». Также выше находятся «Крылья Советов».

    Коэффициенты матча Динамо — Пари НН

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    Также «Динамо» провело пять матчей группового этапа Кубка России. В них оно дважды проиграло в серии послематчевых пенальти, один раз уступило в основное время и дважды победило. Сейчас у москвичей восемь очков и вторая позиция в турнирной таблице.

    Все прогнозы на РПЛ

    В последней игре чемпионата страны динамовцы в родных стенах добыли победу над «Уралом» (2:1). До этого они трижды подряд сыграли вничью — с «Локомотивом» (0:0), «Факелом» (0:0) и «Ахматом» (1:1). Перед этим было поражение в поединке со «Спартаком» (0:1).

    «Пари НН»

    Команда из Нижнего Новгорода в текущем сезоне является середняком чемпионата страны. Нижегородцы по итогам тринадцати матчей добыли шесть побед, дважды сыграли вничью и пять раз проиграли. В сетку ворот нижегородского коллектива побывало одиннадцать мячей, а в они забили в чужие двенадцать раз.

    В итоге «бело-синие» имеют в своем активе 20 очков и располагаются на восьмом месте в турнирной таблице. Они только на восемь очков отстают от лидирующего «Краснодара», но на столько же опережают и тринадцатый «Ахмат», который идет в зоне переходных матчей.

    А вот в Кубке России у «Пари НН» все плохо. Подопечные Сергея Юрана смогли добыть только одну победу, и ту в серии пенальти. На счету команды лишь два балла и она уже лишилась шансов на продолжение борьбы в плей-офф Кубка России.

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    • В последней игре «Пари НН» в родных стенах переиграл «Сочи» (1:0), а до этого было гостевое поражение от «Спартака» (0:2). Перед этим же нижегородцы победили «Крылья Советов», но уступили «Локомотиву» (0:1).

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Динамо» предлагают поставить за 1.50.

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    На викторию «Пари НН» дают 6.60, ничья оценена в 3.95.

    Наши прогноз и ставка — обе команды забьют.

    Также рискнем и поставим на то, что команды сыграют вничью.

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