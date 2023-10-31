31 октября во 2-м раунде Кубка Италии «Кремонезе» на своем поле сыграет против «Читтаделлы». Начало — в 16:00 по мск. «Кремонезе» — «Читтаделла»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Кремонезе»

«Кремонезе» уже прошел одну стадию Кубка Италии в текущем сезоне. В первом раунде клуб обыграл «Кротоне» (3:1) в дополнительное время.

В прошлом сезоне у команды не получилось удержаться в Серии А, отстав на 4 очка от зоны стыковых матчей. Уже в Серии В «Кремонезе» настроен вернуться в лучшую лигу Италии, но пока получается не очень.

Команда занимает только шестое место в таблице с 16-ю очками в активе. Хозяев отличает нестабильность: они могут показать отличный футбол, а в следующем туре провалиться или потерять очки на ровном месте.

Все прогнозы на футбол

В последних семи поединках во всех турнирах коллектив потерпел одно поражение при пяти победах и одной ничьей, так что у хозяев, в целом, хорошая форма.

«Читтаделла»

«Читтаделла» также уже прошла одну стадию Кубка Италии в текущем сезоне. В первом раунде клуб сенсационно обыграл представителя Серии А «Эмполи» (2:1).

Команда занимает 11-е место в Серии В с 13-ю очками в активе. «Читтаделла» отстает от четверки лидеров чемпионата на один балл.

Хозяева довольно стабильно набирают очень важные очки, но «Читтаделла» довольно часто играет вничью, что не дает ей шанс запрыгнуть в список лидеров.

На сегодня у коллектива безвыигрышная серия в три поединка при двух поражениях и одной ничьей, так что гости находятся явно не в лучшей форме.

Прогноз и ставка

Букмекеры логично считают фаворитом «Кремонезе», коэффициент на победу которого равен 2,09. Успех «Читтаделу» оценивается в 3,40, ничья — в 3,65.

В шести из семи последних матчей хозяев было забито больше 2,5 голов.

Поэтому наши прогноз и ставка — тотал больше 2,5 голов за 2,06.

Еще один вариант ставки — обе команды забьют за 1,84, ведь в семи из восьми последних матчей «Кремонезе» забивали оба соперника.