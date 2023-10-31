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    Пройдет ли «Кремонезе» «Читтаделлу»?

    «Кремонезе» — «Читтаделла». Ставка (к. 2.06) и прогноз на футбол, Кубок Италии, 31 октября 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Кремонезе» — «Читтаделла»
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    «Кремонезе» — фаворит матча
    31 октября во 2-м раунде Кубка Италии «Кремонезе» на своем поле сыграет против «Читтаделлы». Начало — в 16:00 по мск. «Кремонезе» — «Читтаделла»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Кремонезе»

    «Кремонезе» уже прошел одну стадию Кубка Италии в текущем сезоне. В первом раунде клуб обыграл «Кротоне» (3:1) в дополнительное время.

    В прошлом сезоне у команды не получилось удержаться в Серии А, отстав на 4 очка от зоны стыковых матчей. Уже в Серии В «Кремонезе» настроен вернуться в лучшую лигу Италии, но пока получается не очень.

    Команда занимает только шестое место в таблице с 16-ю очками в активе. Хозяев отличает нестабильность: они могут показать отличный футбол, а в следующем туре провалиться или потерять очки на ровном месте.

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    В последних семи поединках во всех турнирах коллектив потерпел одно поражение при пяти победах и одной ничьей, так что у хозяев, в целом, хорошая форма.

    «Читтаделла»

    «Читтаделла» также уже прошла одну стадию Кубка Италии в текущем сезоне. В первом раунде клуб сенсационно обыграл представителя Серии А «Эмполи» (2:1).

    Команда занимает 11-е место в Серии В с 13-ю очками в активе. «Читтаделла» отстает от четверки лидеров чемпионата на один балл.

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    • Хозяева довольно стабильно набирают очень важные очки, но «Читтаделла» довольно часто играет вничью, что не дает ей шанс запрыгнуть в список лидеров.

    На сегодня у коллектива безвыигрышная серия в три поединка при двух поражениях и одной ничьей, так что гости находятся явно не в лучшей форме.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры логично считают фаворитом «Кремонезе», коэффициент на победу которого равен 2,09. Успех «Читтаделу» оценивается в 3,40, ничья — в 3,65.

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    В шести из семи последних матчей хозяев было забито больше 2,5 голов.

    Поэтому наши прогноз и ставка — тотал больше 2,5 голов за 2,06.

    Еще один вариант ставки — обе команды забьют за 1,84, ведь в семи из восьми последних матчей «Кремонезе» забивали оба соперника.

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    «Кремонезе» — «Читтаделла»: прогноз, ставка (2.06), статистика, коэффициенты матча 31.10.2023. Прогнозы на футбол. Пройдет ли «Кремонезе» «Читтаделлу»?
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