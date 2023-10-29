«Брест» на своем поле сыграет против «ПСЖ» в рамках 10-го тура французской Лиги 1. Поединок, который состоится 29 октября, начнется в 15:00 по мск. «Брест» — «ПСЖ»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Брест»

«Брест» в прошлом сезоне вел борьбу за выживание и удачно с ней справился, финишировав на 14 позиции в турнирной таблице. В этом же сезоне он пока выступает лучше.

По итогам девяти туров нового розыгрыша Лиги 1 «красно-белые» находятся на пятой позиции, имея в своем активе 15 зачетных пунктов и отстают от третьей строки на три очка.

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«Пираты» за всю турнирную дистанцию отпраздновали четыре виктории, три поединка свели вничью и потерпели два фиаско. Забили всего девять мячей при восьми пропущенных.

Календарь и таблица Лиги 1

В прошлом туре «Брест» в гостевом поединке уступил «Лиллю» со счетом 0:1, а перед эти расписал две мировые подряд. Дома же в текущем первенстве он еще не уступал, выиграв две игры и дважды сыграв вничью.

«ПСЖ»

Парижский клуб, который в прошлом сезоне выиграл чемпионат Франции, в этом также намерен положить в свою копилку золотые медали.

После девяти туров нового розыгрыша Лиги 1 «сине-красные» идут с 18 очками третьим, уступая два пункта лидирующему «Монако». Забили они уже 20 голов при всего семи пропущенных.

«ПСЖ» в текущем первенстве потерпел одно фиаско, проиграв дома «Ницце» 2:3, три раза сыграл вничью и добился пяти викторий. Одна из которых была в прошлом туре дома над «Страсбуром» 3:0.

А несколько дней тому назад парижане на своем поле разгромили «Милан» 3:0 в ЛЧ. В гостевых же встречах текущего чемпионата они еще не уступали, выиграв два матча и столько же раз сыграв вничью.

«ПСЖ» выиграл у «Бреста» в 13 минувших очных противостояниях. В прошлом чемпионате парижане победили 1:0 дома и 2:1 на выезде.

Прогноз и ставка

В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение гостям: победа «ПСЖ» — 1.61, победа «Бреста» — 5.76, ничья — 4.58.

Сейчас самое время «Бресту» прервать неудачную серию в играх с парижанами, ведь в этом сезоне хозяева смотрятся очень даже неплохо, особенно дома, да и «ПСЖ» накануне потратил много сил в матче Лиги чемпионов.

И также еще ставим на то, что в поединке не будет превышен тотал в три мяча.