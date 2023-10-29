ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Магомед АнкалаевТитульник Анкалаева откладывается. Спорное решение в бою с Уокером спутало все карты «Тоттенхэм»«Кристал Пэлас» — «Тоттенхэм» 1:2. Онлайн «Барселона» против «Реала»«Барселона» против «Реала». Кто выиграет первое Класико сезона?
  • 00:01
    • «Тоттенхэм» одолел «Кристал Пэлас» в гостях
  • 23:41
    • «Дженоа» одержал минимальную победу над «Салернитаной» в матче Серии А
  • 23:31
    • «Майнц» избежал поражения в матче с «Бохумом», сравняв счет на 90+7-й минуте
    Все новости спорта

    Прервет ли «Брест» неудачную серию в играх с «ПСЖ»?

    «Брест» — «ПСЖ». Прогноз, ставка (к. 2.01) на футбол, чемпионат Франции, 29 октября 2023 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Лигу 1 Прогнозы на футбол Франции Прогнозы на ПСЖ Прогнозы на Брест Календарь Лиги 1
    Прогноз и ставки на «Брест» — «ПСЖ»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Игрок «Бреста»
    «Брест» на своем поле сыграет против «ПСЖ» в рамках 10-го тура французской Лиги 1. Поединок, который состоится 29 октября, начнется в 15:00 по мск. «Брест» — «ПСЖ»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Футбол. Франция. Лига 1 29 Октября 2023 года
    Брест
  • Франция. Лига 1
    •  Брест 15:00 ПСЖ ПСЖ
  • Париж
    •

    «Брест»

    «Брест» в прошлом сезоне вел борьбу за выживание и удачно с ней справился, финишировав на 14 позиции в турнирной таблице. В этом же сезоне он пока выступает лучше.

    По итогам девяти туров нового розыгрыша Лиги 1 «красно-белые» находятся на пятой позиции, имея в своем активе 15 зачетных пунктов и отстают от третьей строки на три очка.

    Коэффициенты матча Брест — ПСЖ

    1X2Новым игрокам
  • 5.904.501.55Бонус$9500
    •

    «Пираты» за всю турнирную дистанцию отпраздновали четыре виктории, три поединка свели вничью и потерпели два фиаско. Забили всего девять мячей при восьми пропущенных.

    Календарь и таблица Лиги 1

    В прошлом туре «Брест» в гостевом поединке уступил «Лиллю» со счетом 0:1, а перед эти расписал две мировые подряд. Дома же в текущем первенстве он еще не уступал, выиграв две игры и дважды сыграв вничью.

    «ПСЖ»

    Парижский клуб, который в прошлом сезоне выиграл чемпионат Франции, в этом также намерен положить в свою копилку золотые медали.

    После девяти туров нового розыгрыша Лиги 1 «сине-красные» идут с 18 очками третьим, уступая два пункта лидирующему «Монако». Забили они уже 20 голов при всего семи пропущенных.

  • Лига чемпионов. Кто уже одной ногой в плей-офф, а кто рискует вылететь?
  • Изучаем турнирное положение команд на полпути группового этапа ЛЧ
  • 26/10/2023

    • «ПСЖ» в текущем первенстве потерпел одно фиаско, проиграв дома «Ницце» 2:3, три раза сыграл вничью и добился пяти викторий. Одна из которых была в прошлом туре дома над «Страсбуром» 3:0.

    А несколько дней тому назад парижане на своем поле разгромили «Милан» 3:0 в ЛЧ. В гостевых же встречах текущего чемпионата они еще не уступали, выиграв два матча и столько же раз сыграв вничью.

    100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle 9500$ИгратьБонус новым игрокамlas atlantis

    «ПСЖ» выиграл у «Бреста» в 13 минувших очных противостояниях. В прошлом чемпионате парижане победили 1:0 дома и 2:1 на выезде.

    Прогноз и ставка

    В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение гостям: победа «ПСЖ» — 1.61, победа «Бреста» — 5.76, ничья — 4.58.

    Сейчас самое время «Бресту» прервать неудачную серию в играх с парижанами, ведь в этом сезоне хозяева смотрятся очень даже неплохо, особенно дома, да и «ПСЖ» накануне потратил много сил в матче Лиги чемпионов.

    И также еще ставим на то, что в поединке не будет превышен тотал в три мяча.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.30
  • Прогноз на матч Вегас — Чикаго
  • Хоккей
  • Сегодня в 01:00
    •  2.60
  • Прогноз на матч Шарлотт — Детройт
  • Баскетбол
  • Сегодня в 02:00
    •  1.63
  • Прогноз на матч Мемфис — Денвер
  • Баскетбол
  • Сегодня в 02:00
    •  2.25
  • Прогноз на матч Вашингтон — Миннесота
  • Хоккей
  • Сегодня в 02:00
    •  1.97
  • Прогноз на матч Каролина — Сан-Хосе
  • Хоккей
  • Сегодня в 02:00
    •  2.39
  • Прогноз на матч Нью-Джерси — Баффало
  • Хоккей
  • Сегодня в 02:00
    •  1.65
  • Прогноз на матч Кливленд — Оклахома
  • Баскетбол
  • Сегодня в 02:30
    •  1.87
  • Прогноз на матч Бостон — Майами
  • Баскетбол
  • Сегодня в 02:30
    •  2.10
  • Прогноз на матч Атланта — Нью-Йорк
  • Баскетбол
  • Сегодня в 02:30
    •  2.20
  • Прогноз на матч Чикаго — Торонто
  • Баскетбол
  • Сегодня в 03:00
    •  1.83
  • Прогноз на матч Сан-Антонио — Хьюстон
  • Баскетбол
  • Сегодня в 03:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Даллас — Бруклин
  • Баскетбол
  • Сегодня в 03:30
    •  1.83
  • Прогноз на матч Юта — Лос-Анджелес Клипперс
  • Баскетбол
  • Сегодня в 04:30
    •  2.12
  • Прогноз на матч Сакраменто — Голден Стэйт
  • Баскетбол
  • Сегодня в 05:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Брест» — «ПСЖ»: прогноз, ставка (2.01), статистика, коэффициенты матча 29.10.2023. Прогнозы на футбол. Прервет ли «Брест» неудачную серию в играх с «ПСЖ»?
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры