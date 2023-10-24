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    Сотворит ли сенсацию «Копенгаген»?

    «Манчестер Юнайтед» — «Копенгаген». Ставка (к. 1,81) и прогноз на Лигу чемпионов 24 октября 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Манчестер Юнайтед» — «Копенгаген»
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    Хавбек «Копенгагена» Виктор Классон
    «Манчестер Юнайтед» примет дома «Копенгаген» в рамках 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Встреча состоится 24 октября, в 22:00 (мск). «Манчестер Юнайтед» — «Копенгаген»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига чемпионов. Группа A 24 Октября 2023 года
    Манчестер Юнайтед
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    •  Манчестер Юнайтед 22:00 Копенгаген Копенгаген
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    «Манчестер Юнайтед»

    После двух туров «Манчестер Юнайтед» замыкает турнирную таблицу в группе А. Команда сначала уступила в ярком матче в гостях «Баварии» (3:4), а затем дома «Галатасараю» (2:3).

    В чемпионате Англии дела у команды чуть получше, она выиграла две последних встречи и сейчас располагается на восьмой строчке. В последнем туре был побежден на выезде «Шеффилд Юнайтед» со счетом 2:1. Матч получился не самым простым, голами в нем отметились Скотт Мактоминей и Диого Далот.

    «МЮ» продолжает испытывать проблемы в защите, где в центре обороны в последнее время действует не самая надежная пара резервистов Гарри Магуайр — Джонни Эванс. Также постоянно чудит вратарь Андре Онана. Находятся в лазарете Люк Шоу, Лисандро Мартинес, Аарон Ван-Биссака.

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    Также под вопросом участие в матче опорника Каземиро. Совсем не впечатляет новичок Мэйсон Маунт, все чаще оставаясь в запасе. Хорошо, что есть очень результативно играющий в последнее время Скотт Мактоминей, который проявляет себя сейчас лидером.

    «Копенгаген»

    Датчане лидируют в своем чемпионате, опережая главного преследователя «Силькеборг» на три очка. В последнем туре «Копенгаген» на своем поле довольно легко обыграл «Вайле».

    В этом матче главный тренер 35-летний Якоб Нееструп устроил небольшую ротацию, памятуя о предстоящей игре с «Манчестер Юнайтед». В Лиге чемпионов команда пока набрала лишь одно очко, сыграв в гостях с «Галатасараем» (2:2). Также было поражение в первом туре от «Баварии» (1:2).

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    • Состав у подопечных Нееструпа довольно крепкий, много игроков с опытом выступления в ведущих европейских чемпионатах. Есть отличный польский вратарь Камиль Грабара, который был в системе «Ливерпуля», а затем долго выступал в Чемпионшипе. Два центральных защитника Кевин Дикс и Денис Вавро несколько лет поиграли в Серии А за «Болонью» и «Лацио».

    А левый защитник Биргер Мелинг несколько лет был игроком основного состава «Ренна». В полузащите важную роль играет Виктор Классон, бывший в свое время ключевым футболистом «Краснодара». В атаке же есть Джордан Ларссон (Спартак) и высоченный Виктор Корнелиус (Парма, Аталанта).

    Прогноз и ставка

    Перед матчем букмекеры считают явным фаворитом «Манчестер Юнайтед», на победу которого дают — 1,38. Ничья — 5,2. Виктория «Копенгагена» — 9,2.

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    Но мы считаем, что команда Тен Хаага не имеет такого явного преимущества над датским соперником. В этом сезоне «Манчестер Юнайтед» далек от своих лучших стандартов, а «Копенгаген» не такой уж простой соперник.

    У гостей довольно крепкий состав, там много опытных футболистов и есть несколько восходящих звездочек, которым важно засветиться на международной арене. Поэтому отличным выбором станет ставка на победу «Копенгагена» с форой плюс 1,5 за 1,81.

    Гораздо более рисковым вариантом станет прогноз на то, что «Копенгаген» не проиграет за 3,2. Учитывая все проблемы «МЮ» в текущем сезоне, он не выглядит чем-то нереальным. Тем более, «Галатасарай» показал, что с «Олд Траффорд» вообще можно спокойно увезти победу.

    А еще есть дерзкая ставка на матч «Манчестер Юнайтед» — «Копенгаген» за 5.29.

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    «Манчестер Юнайтед» — «Копенгаген»: прогноз, ставка (1.81), статистика, коэффициенты матча 24.10.2023. Прогнозы на футбол. Сотворит ли сенсацию «Копенгаген»?
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