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    «Манчестер Юнайтед» — «Копенгаген». Дерзкая ставка за 5.29 на матч Лиги чемпионов 24 октября 2023 года

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    Бруну Фернандеш
    «Манчестер Юнайтед» сыграет на своем поле с «Копенгагеном» в рамках 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Матч пройдет 24 октября, начало — в 22:00 мск. «Манчестер Юнайтед» — «Копенгаген»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига чемпионов. Группа A 24 Октября 2023 года
    Манчестер Юнайтед
  • Манчестер
    •  Манчестер Юнайтед 22:00 Копенгаген Копенгаген
  • Копенгаген
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    «Манчестер Юнайтед»

    В АПЛ манкунианцы явно не блещут результатами. Ныне команда находится на скромном 8 месте в турнирной таблице.

    У команды Эрика тен Хага все, как говорится, от саксофона до ножа. В 9 матчах добыто 5 побед при 4 поражениях.

    В своем предыдущем поединке «Манчестер Юнайтед» разжился викторией. В тяжелом матче с «Шеффилд Юнайтед» команда выиграла со счетом 2:1.

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    А вот в Лиге чемпионов «Манчестер Юнайтед» стартовал крайне неудачно. В двух турах команда тен Хага не набрала ни одного очка.

    Англичанам отступать дальше уже просто некуда. Для продолжения борьбы за выход в плей-офф им нужно исключительно побеждать.

    «Копенгаген»

    Эта команда в своем чемпионате выступает весьма продуктивно. «Копенгаген» лидирует, выиграв в 8 поединках из 12.

    С атакой у команды полный порядок. В 12 сыгранных матчах забито 24 мяча, однако проблемы в обороне часто мешают.

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    • В своем последнем поединке «Копенгаген» добыл викторию. Дома команда сломила сопротивление «Вайле» (2:1).

    Пока не столь результативен ведущий форвард Мохаммед Эльюнусси. На его счету только 3 точных удара в чемпионате Дании.

    Гостям в этой встрече придется весьма непросто. Соперник имеет сверхмотивацию вернуться в гонку за первыми местами.

    Ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Манчестер Юнайтед» предлагают — 1.39.

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    На викторию «Копенгагена» дают — 9.15, ничья оценена — в 5.29.

    Обе команды имеют сложности с надежностью своих тылов, к тому же манкунианцы крайне нестабильны.

    Для тех, кто готов рискнуть, наш прогноз — Ничья. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 5.29. Еще вариант для ставки — Тотал больше 5.5 за 7.90. Для остальных — более умеренный прогноз.

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    «Манчестер Юнайтед» — «Копенгаген»: прогноз, ставка (5.29), статистика, коэффициенты матча 24.10.2023. Прогнозы на футбол. Паритет на «Олд Траффорд»?
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