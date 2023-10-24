«Манчестер Юнайтед» сыграет на своем поле с «Копенгагеном» в рамках 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Матч пройдет 24 октября, начало — в 22:00 мск. «Манчестер Юнайтед» — «Копенгаген»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Манчестер Юнайтед»

В АПЛ манкунианцы явно не блещут результатами. Ныне команда находится на скромном 8 месте в турнирной таблице.

У команды Эрика тен Хага все, как говорится, от саксофона до ножа. В 9 матчах добыто 5 побед при 4 поражениях.

В своем предыдущем поединке «Манчестер Юнайтед» разжился викторией. В тяжелом матче с «Шеффилд Юнайтед» команда выиграла со счетом 2:1.

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А вот в Лиге чемпионов «Манчестер Юнайтед» стартовал крайне неудачно. В двух турах команда тен Хага не набрала ни одного очка.

Англичанам отступать дальше уже просто некуда. Для продолжения борьбы за выход в плей-офф им нужно исключительно побеждать.

«Копенгаген»

Эта команда в своем чемпионате выступает весьма продуктивно. «Копенгаген» лидирует, выиграв в 8 поединках из 12.

С атакой у команды полный порядок. В 12 сыгранных матчах забито 24 мяча, однако проблемы в обороне часто мешают.

В своем последнем поединке «Копенгаген» добыл викторию. Дома команда сломила сопротивление «Вайле» (2:1).

Пока не столь результативен ведущий форвард Мохаммед Эльюнусси. На его счету только 3 точных удара в чемпионате Дании.

Гостям в этой встрече придется весьма непросто. Соперник имеет сверхмотивацию вернуться в гонку за первыми местами.

Ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Манчестер Юнайтед» предлагают — 1.39.

На викторию «Копенгагена» дают — 9.15, ничья оценена — в 5.29.

Обе команды имеют сложности с надежностью своих тылов , к тому же манкунианцы крайне нестабильны.

Для тех, кто готов рискнуть, наш прогноз — Ничья. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 5.29. Еще вариант для ставки — Тотал больше 5.5 за 7.90. Для остальных — более умеренный прогноз.