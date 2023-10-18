Перу
Встречаются лидер и аутсайдер южноамериканской зоны. Дела у Перу пока идут очень плохо. В отборе на ЧМ-2026 еще не одержано ни одной победы.
Перу начал квалификацию с ничьей в игре с Парагваем (0:0). Однако потом были два поражения. Перуанцы уступили Бразилии (0:1) и Чили (0:2).
Фанатов сборной Перу не может не настораживать нулевая результативность. За 270 минут не было забито ни одного гола. У команды настоящий кризис в атаке.
Вряд ли Перу нужно дополнительно настраивать на матч с Аргентиной. Есть отличная возможность испортить настроение действующим чемпионом мира. Но перуанцам нужно серьезно постараться, чтобы добиться положительного результата.
Аргентина
После того, как Аргентина выиграла ЧМ-2022 в Катаре, многие смирились с тем, что Лионель Месси уйдет из национальной сборной. Однако форвард остался. И, скорее всего, Месси захочет помочь команде на мундиале в 2026 году, если аргентинцы туда попадут.
Аргентина блестяще стартовала в квалификации ЧМ-2026. В трех матчах одержаны три победы. Команда набрала 9 очков и вырвалась в лидеры.
В отборе на ЧМ-2026 аргентинцы еще не пропускали. Подопечные Скалони больше делают упор на надежную игру в обороне, чем высокую результативность в атаке. Отаменди и Ромеро смотрятся в защите очень хорошо.
Под вопросом участие в матче Месси. Не исключено, что тренер предоставит отдых лидерам. Скорее всего, фаворит готовится завоевать три очка на классе.
Прогноз и ставка
Букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу Аргентины можно поставить за 1.40. Выигрыш хозяев идет с коэффициентом 10.30. Ничья оценена — в 4.70.
Фаворит должен выиграть на классе. Но хозяева на своем поле не сыграют спустя рукава.
Можно сделать ставку на победу Перу с форой (+1.5) коэффициентом 1.73.
Еще один наш прогноз — в матче будет забито не больше двух голов за 1.78.