18 октября в матче квалификации ЧМ-2026 сыграют сборные Перу и Аргентины. Стартовый свисток прозвучит в 05:00 мск. Перу — Аргентина: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Перу

Встречаются лидер и аутсайдер южноамериканской зоны. Дела у Перу пока идут очень плохо. В отборе на ЧМ-2026 еще не одержано ни одной победы.

Перу начал квалификацию с ничьей в игре с Парагваем (0:0). Однако потом были два поражения. Перуанцы уступили Бразилии (0:1) и Чили (0:2).

Фанатов сборной Перу не может не настораживать нулевая результативность. За 270 минут не было забито ни одного гола. У команды настоящий кризис в атаке.

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Вряд ли Перу нужно дополнительно настраивать на матч с Аргентиной. Есть отличная возможность испортить настроение действующим чемпионом мира. Но перуанцам нужно серьезно постараться, чтобы добиться положительного результата.

Аргентина

После того, как Аргентина выиграла ЧМ-2022 в Катаре, многие смирились с тем, что Лионель Месси уйдет из национальной сборной. Однако форвард остался. И, скорее всего, Месси захочет помочь команде на мундиале в 2026 году, если аргентинцы туда попадут.

Аргентина блестяще стартовала в квалификации ЧМ-2026. В трех матчах одержаны три победы. Команда набрала 9 очков и вырвалась в лидеры.

В отборе на ЧМ-2026 аргентинцы еще не пропускали. Подопечные Скалони больше делают упор на надежную игру в обороне, чем высокую результативность в атаке. Отаменди и Ромеро смотрятся в защите очень хорошо.

Под вопросом участие в матче Месси. Не исключено, что тренер предоставит отдых лидерам. Скорее всего, фаворит готовится завоевать три очка на классе.

Прогноз и ставка

Букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу Аргентины можно поставить за 1.40. Выигрыш хозяев идет с коэффициентом 10.30. Ничья оценена — в 4.70.

Фаворит должен выиграть на классе. Но хозяева на своем поле не сыграют спустя рукава.

Можно сделать ставку на победу Перу с форой (+1.5) коэффициентом 1.73.

Еще один наш прогноз — в матче будет забито не больше двух голов за 1.78.