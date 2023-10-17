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    Венгры добьются очередной уверенной победы в отборе на Евро-2024

    Литва — Венгрия. Ставка (к. 1.93) и прогноз на футбол, квалификация Евро-2024, 17 октября 2023 года

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    Прогноз и ставки на Литва — Венгрия
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    Сборная Венгрии
    17 октября в матче квалификации Евро-2024 сыграют сборные Литвы и Венгрии. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 мск. Литва — Венгрия: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Евро-2024. Квалификация. Группа G 17 Октября 2023 года
    Литва
  • Вильнюс
    •  Литва 21:45 Венгрия Венгрия
  • Будапешт
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    Литва

    Литва на данный момент занимает предпоследнее место в группе. Сборная набрала 5 очков в шести встречах. Но выше 4-й строчки вряд ли удастся подняться.

    14 октября Литва порадовала поклонников в выездной игре с Болгарией. Гости неожиданно отпраздновали победу. Букмекеры в такое развитие событий не верили.

    Коэффициенты матча Литва — Венгрия

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  • 12.005.601.30Бонус$9500
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    В квалификации Евро-2024 у литовцев три поражения. Кроме того, команда сыграла вничью с Болгарией и Черногорией.

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    Литва готовится к матчу с Венгрией в приподнятом настроении. Команда после победы над Болгарией постарается вновь подарить радость своим болельщикам.

    Венгрия

    Для Венгрии 2023 год проходит очень удачно. У сборной нет ни одного поражения. Отличные результаты венгры показывают и в квалификации Евро-2024.

    На данный момент команда возглавляет таблицу отборочной группы. В пяти матчах одержаны четыре победы. Очки были потеряны только раз — во встрече с Черногорией (0:0).

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    • 14 октября Венгрия дома одолела Сербию со счетом 2:1. Эта победа была очень важна. Венгры укрепили лидерство в группе и практически обеспечили себе прямую путевку в финальную часть Евро-2024.

    У Венгрии беспроигрышная серия насчитывает уже 9 матчей. Она тянется с 26 сентября 2022 года. Тогда в рамках Лиги наций команда дома проиграла Италии (0:2).

    Прогноз и ставка

    Букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу Венгрии можно поставить за 1.30. Выигрыш хозяев идет с коэффициентом 12.00. Ничья оценена — в 5.70.

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    Гости находятся в прекрасной форме. У фаворита не возникнет проблем.

    Можно сделать ставку на победу Венгрии с форой (-1.5) с коэффициентом 1.93.

    Еще один наш прогноз — в матче будет забито не больше двух голов за 1.90.

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    Литва — Венгрия: прогноз, ставка (1.93), статистика, коэффициенты матча 17.10.2023. Прогнозы на футбол. Венгры добьются очередной уверенной победы в отборе на Евро-2024
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