17 октября в матче квалификации Евро-2024 сыграют сборные Литвы и Венгрии. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 мск. Литва — Венгрия: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Литва

Литва на данный момент занимает предпоследнее место в группе. Сборная набрала 5 очков в шести встречах. Но выше 4-й строчки вряд ли удастся подняться.

14 октября Литва порадовала поклонников в выездной игре с Болгарией. Гости неожиданно отпраздновали победу. Букмекеры в такое развитие событий не верили.

Коэффициенты матча Литва — Венгрия 1X2Новым игрокам 12.005.601.30Бонус$9500

В квалификации Евро-2024 у литовцев три поражения. Кроме того, команда сыграла вничью с Болгарией и Черногорией.

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Литва готовится к матчу с Венгрией в приподнятом настроении. Команда после победы над Болгарией постарается вновь подарить радость своим болельщикам.

Венгрия

Для Венгрии 2023 год проходит очень удачно. У сборной нет ни одного поражения. Отличные результаты венгры показывают и в квалификации Евро-2024.

На данный момент команда возглавляет таблицу отборочной группы. В пяти матчах одержаны четыре победы. Очки были потеряны только раз — во встрече с Черногорией (0:0).

14 октября Венгрия дома одолела Сербию со счетом 2:1. Эта победа была очень важна. Венгры укрепили лидерство в группе и практически обеспечили себе прямую путевку в финальную часть Евро-2024.

У Венгрии беспроигрышная серия насчитывает уже 9 матчей. Она тянется с 26 сентября 2022 года. Тогда в рамках Лиги наций команда дома проиграла Италии (0:2).

Прогноз и ставка

Букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу Венгрии можно поставить за 1.30. Выигрыш хозяев идет с коэффициентом 12.00. Ничья оценена — в 5.70.

Гости находятся в прекрасной форме. У фаворита не возникнет проблем.

Можно сделать ставку на победу Венгрии с форой (-1.5) с коэффициентом 1.93.

Еще один наш прогноз — в матче будет забито не больше двух голов за 1.90.