Литва
Литва на данный момент занимает предпоследнее место в группе. Сборная набрала 5 очков в шести встречах. Но выше 4-й строчки вряд ли удастся подняться.
14 октября Литва порадовала поклонников в выездной игре с Болгарией. Гости неожиданно отпраздновали победу. Букмекеры в такое развитие событий не верили.
Коэффициенты матча Литва — Венгрия
В квалификации Евро-2024 у литовцев три поражения. Кроме того, команда сыграла вничью с Болгарией и Черногорией.
Литва готовится к матчу с Венгрией в приподнятом настроении. Команда после победы над Болгарией постарается вновь подарить радость своим болельщикам.
Венгрия
Для Венгрии 2023 год проходит очень удачно. У сборной нет ни одного поражения. Отличные результаты венгры показывают и в квалификации Евро-2024.
На данный момент команда возглавляет таблицу отборочной группы. В пяти матчах одержаны четыре победы. Очки были потеряны только раз — во встрече с Черногорией (0:0).
14 октября Венгрия дома одолела Сербию со счетом 2:1. Эта победа была очень важна. Венгры укрепили лидерство в группе и практически обеспечили себе прямую путевку в финальную часть Евро-2024.
У Венгрии беспроигрышная серия насчитывает уже 9 матчей. Она тянется с 26 сентября 2022 года. Тогда в рамках Лиги наций команда дома проиграла Италии (0:2).
Прогноз и ставка
Букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу Венгрии можно поставить за 1.30. Выигрыш хозяев идет с коэффициентом 12.00. Ничья оценена — в 5.70.
Гости находятся в прекрасной форме. У фаворита не возникнет проблем.
Можно сделать ставку на победу Венгрии с форой (-1.5) с коэффициентом 1.93.
Еще один наш прогноз — в матче будет забито не больше двух голов за 1.90.