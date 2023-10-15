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    Швейцарцы уверенно завоюют три очка и укрепят лидерство в группе

    Швейцария — Беларусь. Ставка (к. 1.95) и прогноз на футбол, квалификация Евро-2024, 15 октября 2023 года

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    15 октября в матче квалификации Евро-2024 сыграют сборные Швейцарии и Беларуси. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск. Швейцария — Беларусь: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Евро-2024. Квалификация. Группа I 15 Октября 2023 года

    Швейцария

    Швейцария уверенно проводит отборочный цикл. Команда находится на первом месте в группе, записав в актив 14 очков.

    Стартовые три матча квалификации Евро-2024 сложились для швейцарцев лучше некуда. Были обыграны Беларусь (5:0), Израиль (3:0) и Андорра (2:1). С атакой у Швейцарии полный порядок. 10 голов за 270 минут — очень достойный показатель.

    Коэффициенты матча Швейцария — Белоруссия

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  • 1.0911.0032.00Бонус$9500
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    Потом Швейцария дважды потеряла очки в играх с Румынией (2:2) и Косово (2:2). 12 сентября последовал разгром Андорры (3:0).

    Все прогнозы на футбол

    Швейцарцы до сих пор не проиграли в отборе ни одной встречи. Вряд ли это произойдет и в игре с Беларусью. Фаворит должен легко набрать очередные три очка.

    Беларусь

    Беларусь начала квалификацию Евро-2024 крайне неудачно. Команда потерпела три поражения подряд — от Швейцарии (0:5), Румынии (1:2) и Израиля (1:2).

    Однако потом результаты белорусов немного улучшились. После победы над Косово (2:1) были ничьи с Андоррой (0:0) и Румынией (0:0).

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    • Беларусь на данный момент занимает 5-е место в таблице, набрав 5 очков. Позади –практически безнадежная Андорра (2). На 4-й строчке располагается Косово, отставание от которого составляет лишь два балла.

    Белорусы давно не побеждали в гостях в официальных встречах. Выиграть на выезде у Швейцарии — задача невероятно сложная. У Беларуси шансов на положительный исход очень мало.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу Швейцарии можно поставить за 1.09. Выигрыш гостей идет с коэффициентом 27.00. Ничья оценена — в 9.40.

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    У фаворита не должно быть никаких проблем. Хозяева легко выиграют предстоящий матч.

    Можно сделать ставку на победу Швейцарии с форой (-2.5) с коэффициентом 1.95.

    Еще один наш прогноз — в матче будет забито не больше трех голов за 1.75.

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    Швейцария — Беларусь: прогноз, ставка (1.95), статистика, коэффициенты матча 15.10.2023. Прогнозы на футбол. Швейцарцы уверенно завоюют три очка и укрепят лидерство в группе
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