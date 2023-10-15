Мексика
Мексиканцы традиционно сильны и монолитны. Правда, в контрольных матчах у команды лучше выходит атаковать, нежели обороняться.
Вот только стабильности мексиканцам явно недостает. В матчах с крепкими соперниками «ацтеки» испытывают сложности.
Коэффициенты матча Мексика — Гана
В своем предыдущем поединке Мексика вновь не победила. В контрольной встрече команда расписала мировую с Узбекистаном (3:3).
А вот до того мексиканцы не смогли одолеть еще и Австралию (2:2). Зато в финале Золотого Кубка команда минимально переиграла Панаму.
В этом поединке номинальные хозяева явно будут активно атаковать. Мексиканцы постараются быстро найти бреши в обороне соперника.
Гана
Эта команда не так давно заняла 1 место в своей группе квалификации на Кубок Африканских наций. Сборная Ганы в 6 матчах добыла три победы при трех ничьих.
В составе сборной Ганы имеются игроки, представляющие сильные европейские клубы. Да и вообще, команда смотрится традиционно монолитно.
Свой последний поединок Гана провела успешно. Команда в контрольном матче уверенно расправилась с Либерией (3:1).
До того была обыграна сборная ЦАР (2:1). Да и вообще, Гана не проигрывает еще с января текущего года, когда уступила Нигеру (0:2).
В этой встрече гости наверняка постараются добыть положительный результат. Правда, все три очных встречи мексиканцам ганцы проиграли.
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу Мексики предлагают — 1.73.
На викторию Ганы дают — 4.33, ничья оценена — в 3.60.
Мексиканцы отлично атакуют, и наверняка
Наш прогноз — Победа Мексики в 1 тайме. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.38. Еще вариант для ставки — Тотал больше 2.5 за 2.03.