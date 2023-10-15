Мексика сыграет на своем поле с Ганой в рамках международного товарищеского матча. Матч пройдет 15 октября, начало — в 03:30 мск. Мексика — Гана: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Мексика

Мексиканцы традиционно сильны и монолитны. Правда, в контрольных матчах у команды лучше выходит атаковать, нежели обороняться.

Вот только стабильности мексиканцам явно недостает. В матчах с крепкими соперниками «ацтеки» испытывают сложности.

Коэффициенты матча Мексика — Гана 1X2Новым игрокам 1.753.754.80Бонус$9500

В своем предыдущем поединке Мексика вновь не победила. В контрольной встрече команда расписала мировую с Узбекистаном (3:3).

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А вот до того мексиканцы не смогли одолеть еще и Австралию (2:2). Зато в финале Золотого Кубка команда минимально переиграла Панаму.

В этом поединке номинальные хозяева явно будут активно атаковать. Мексиканцы постараются быстро найти бреши в обороне соперника.

Гана

Эта команда не так давно заняла 1 место в своей группе квалификации на Кубок Африканских наций. Сборная Ганы в 6 матчах добыла три победы при трех ничьих.

В составе сборной Ганы имеются игроки, представляющие сильные европейские клубы. Да и вообще, команда смотрится традиционно монолитно.

Свой последний поединок Гана провела успешно. Команда в контрольном матче уверенно расправилась с Либерией (3:1).

До того была обыграна сборная ЦАР (2:1). Да и вообще, Гана не проигрывает еще с января текущего года, когда уступила Нигеру (0:2).

В этой встрече гости наверняка постараются добыть положительный результат. Правда, все три очных встречи мексиканцам ганцы проиграли.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу Мексики предлагают — 1.73.

На викторию Ганы дают — 4.33, ничья оценена — в 3.60.

Мексиканцы отлично атакуют, и наверняка начнут поединок максимально активно и агрессивно .

Наш прогноз — Победа Мексики в 1 тайме. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.38. Еще вариант для ставки — Тотал больше 2.5 за 2.03.