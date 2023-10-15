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    Мексиканцы быстро расправятся с Ганой

    Мексика — Гана. Ставка (к. 2.38) и прогноз на футбол, товарищеский матч, 15 октября 2023 года

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    Мексика сыграет на своем поле с Ганой в рамках международного товарищеского матча. Матч пройдет 15 октября, начало — в 03:30 мск. Мексика — Гана: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Товарищеские матчи (сборные) 15 Октября 2023 года
    Мексика
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    Мексика

    Мексиканцы традиционно сильны и монолитны. Правда, в контрольных матчах у команды лучше выходит атаковать, нежели обороняться.

    Вот только стабильности мексиканцам явно недостает. В матчах с крепкими соперниками «ацтеки» испытывают сложности.

    Коэффициенты матча Мексика — Гана

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  • 1.753.754.80Бонус$9500
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    В своем предыдущем поединке Мексика вновь не победила. В контрольной встрече команда расписала мировую с Узбекистаном (3:3).

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    А вот до того мексиканцы не смогли одолеть еще и Австралию (2:2). Зато в финале Золотого Кубка команда минимально переиграла Панаму.

    В этом поединке номинальные хозяева явно будут активно атаковать. Мексиканцы постараются быстро найти бреши в обороне соперника.

    Гана

    Эта команда не так давно заняла 1 место в своей группе квалификации на Кубок Африканских наций. Сборная Ганы в 6 матчах добыла три победы при трех ничьих.

    В составе сборной Ганы имеются игроки, представляющие сильные европейские клубы. Да и вообще, команда смотрится традиционно монолитно.

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    • Свой последний поединок Гана провела успешно. Команда в контрольном матче уверенно расправилась с Либерией (3:1).

    До того была обыграна сборная ЦАР (2:1). Да и вообще, Гана не проигрывает еще с января текущего года, когда уступила Нигеру (0:2).

    В этой встрече гости наверняка постараются добыть положительный результат. Правда, все три очных встречи мексиканцам ганцы проиграли.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу Мексики предлагают — 1.73.

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    На викторию Ганы дают — 4.33, ничья оценена — в 3.60.

    Мексиканцы отлично атакуют, и наверняка начнут поединок максимально активно и агрессивно.

    Наш прогноз — Победа Мексики в 1 тайме. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.38. Еще вариант для ставки — Тотал больше 2.5 за 2.03.

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    Мексика — Гана: прогноз, ставка (2.38), статистика, коэффициенты матча 15.10.2023. Прогнозы на футбол. Мексиканцы быстро расправятся с Ганой
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