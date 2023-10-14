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    Увезет ли «Нефтехимик» три очка из Саратова?

    «Сокол» — «Нефтехимик». Ставка (к. 2.10) и прогноз на Первую лигу, 14 октября 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Сокол» — «Нефтехимик»
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    Тренер гостей Кирилл Новиков
    Саратовский «Сокол» сыграет на своем поле с нижнекамским «Нефтехимиком» в 14-м туре чемпионата Первой лиги. Игра намечена на 14 октября, 14:00 (мск). «Сокол» — «Нефтехимик»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Россия. ФНЛ 14 Октября 2023 года
    Сокол
  • Саратов
    •  Сокол 14:00 Нефтехимик Нефтехимик
  • Нижнекамск
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    «Сокол»

    Команда Дениса Бояринцева очень мощно начала чемпионат, некоторое время шла в лидерах, но сейчас ее темп несколько замедлился и она начала сползать в турнирной таблице. Сейчас саратовский клуб располагается на десятом месте с 18 очками.

    В последнем туре «Сокол» потерпел разгромное поражение от тульского «Арсенала» со счетом 0:3, пропустив все голы в первом тайме. Не обошлось без грубых ошибок защиты и вратаря Петра Косаревского.

    В прошлом сезоне «Сокол» выступал во Второй лиге, а выйдя в Первую лигу, затеял коренную перестройку. Поменял большую часть состава, пригласил на пост главного тренера известного в прошлом игрока московского «Спартака» Дениса Бояринцева.

    Прогнозы на ФНЛ

    У него большой опыт работы в командах Первой и Второй лиги (Текстильщик Иваново, Новосибирске), где при скромном бюджете ему удавалось решать поставленные задачи. Похожие цели стоят перед ним и в Саратове, где состав состоит преимущественно из арендованных молодых футболистов.

    «Нефтехимик»

    После 13-ти туров нижнекамский клуб располагается непривычно низко для себя, в зоне вылета. Но в последнее время дела у команды немного наладились, и она стала выбираться из опасной трясины.

    В последнем туре «Нефтехимик» в отличном стиле обыграл на своем поле «СКА-Хабаровск» со счетом 2:0. Первыми голами за команду отличились молодые Давид Кокоев и Матвей Першин.

    Традиционно команда у Кирилла Новикова очень организованная, а сам он не боится доверять и раскрывать молодежь, которая потом закрепляется на более высоком уровне. Единственное, чего ей не хватает это забивного форварда.

    Календарь и таблица ФНЛ

    Константин Базелюк очень сильно сдал, а остальные нападающие (Котик и Першин) не дотягивают до главной роли. Новиков нашел выход из положения и перевел в атаку Султана Джамилова, который заиграл очень ярко. Также команду усилил недавний приход Даниила Липового.

    Ставки и прогнозы

    Перед предстоящим матчем букмекеры считают фаворитами хозяев. На их победу дают — 2,4. Ничья оценивается — 3,4. Успех «Нефтехимика» — 3,0.

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    «Нефтехимик» при Кирилле Новикове приучил к тому, что играет волнами. Сначала идет удачная серия из нескольких матчей, затем она переходит в не самую удачную. Сейчас же команда на подъеме.

    По составу и качеству текущей формы, по нашему мнению, «Нефтехимик» превосходит саратовский «Сокол», поэтому отличным вариантом станет ставка на победу нижнекамцев с форой 0 — за 2.1.

    Более рисковые могут попробовать поставить на чистую победу команды Кирилла Новикова за коэффициент — 3,0. В последнее время он смог нащупать необходимый баланс во всех линиях и команда преобразилась.

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    «Сокол» — «Нефтехимик»: прогноз, ставка (2.10), статистика, коэффициенты матча 14.10.2023. Прогнозы на футбол. Увезет ли «Нефтехимик» три очка из Саратова?
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