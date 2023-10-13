Саудовская Аравия сыграет на своем поле с Нигерией в рамках международного товарищеского матча. Матч пройдет 13 октября, начало — в 19:00 мск. Саудовская Аравия — Нигерия: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Саудовская Аравия

Эта симпатичная команда традиционно выходит на мировые форумы. Впрочем, там аравийцы чаще откровенно проваливаются.

В текущем годы аравийцы играют лишь в товарищеских матчах. Причем в них команда еще ни разу не добыла победу.

Коэффициенты матча Саудовская Аравия — Нигерия 1X2Новым игрокам 4.303.551.87Бонус$9500

В своем предыдущем поединке Саудовская Аравия уступила. Команда с минимальным счетом проиграла Южной Корее.

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А вот до того аравийцы умудрились проиграть еще и Коста-Рике (1:3). Более того, в матче с Боливией команда умудрилась также уступить (1:2).

В этом поединке номинальные хозяева явно будут активно атаковать. Пора бы аравийцам улучшать свои результаты.

Нигерия

Эта команда не так давно заняла 1 место в своей группе квалификации на Кубок Африканских наций. В 6 матчах «суперорлы» набрали 15 очков.

Что говорить, если в составе сборной Нигерии имеются сильные игроки, представляющие европейские суперклубы. Да и вообще, в сборной отменный ансамбль.

Свой последний поединок Нигерия провела блестяще. «Суперорлы» наколотили шесть безответных мячей в ворота Сан-Томе и Принсипи (6:0).

Да и вообще, атака нигерийцев смотрится отлично. В 6 матчах квалификации она настреляла 22 мяча в ворота соперников.

Вот и в этой встрече гости наверняка будут активно атаковать. Сильные атакующие исполнители способны сделать разницу.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу Нигерии предлагают — 1.93.

На викторию Саудовской Аравии дают — 3.95, ничья оценена — в 3.48.

Нигерийцы выглядят предпочтительнее соперника, и явно начнут встречу с активных атакующих акций .

Наш прогноз — Победа Нигерии в 1 тайме. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.53. Еще вариант для ставки — Тотал больше 2.5 за 2.10.