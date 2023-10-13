Саудовская Аравия
Эта симпатичная команда традиционно выходит на мировые форумы. Впрочем, там аравийцы чаще откровенно проваливаются.
В текущем годы аравийцы играют лишь в товарищеских матчах. Причем в них команда еще ни разу не добыла победу.
Коэффициенты матча Саудовская Аравия — Нигерия
В своем предыдущем поединке Саудовская Аравия уступила. Команда с минимальным счетом проиграла Южной Корее.
А вот до того аравийцы умудрились проиграть еще и Коста-Рике (1:3). Более того, в матче с Боливией команда умудрилась также уступить (1:2).
В этом поединке номинальные хозяева явно будут активно атаковать. Пора бы аравийцам улучшать свои результаты.
Нигерия
Эта команда не так давно заняла 1 место в своей группе квалификации на Кубок Африканских наций. В 6 матчах «суперорлы» набрали 15 очков.
Что говорить, если в составе сборной Нигерии имеются сильные игроки, представляющие европейские суперклубы. Да и вообще, в сборной отменный ансамбль.
Свой последний поединок Нигерия провела блестяще. «Суперорлы» наколотили шесть безответных мячей в ворота Сан-Томе и Принсипи (6:0).
Да и вообще, атака нигерийцев смотрится отлично. В 6 матчах квалификации она настреляла 22 мяча в ворота соперников.
Вот и в этой встрече гости наверняка будут активно атаковать. Сильные атакующие исполнители способны сделать разницу.
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу Нигерии предлагают — 1.93.
На викторию Саудовской Аравии дают — 3.95, ничья оценена — в 3.48.
Нигерийцы выглядят предпочтительнее соперника, и явно
Наш прогноз — Победа Нигерии в 1 тайме. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.53. Еще вариант для ставки — Тотал больше 2.5 за 2.10.