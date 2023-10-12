ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Александр ОвечкинВеликий поход Овечкина, возвращение «Питтсбурга» и много талантливых новичков. Превью нового сезона НХЛ Каору МитомаТрансферный дайджест. 3-9 октября Бобби ГринБыстрый нокаут от Грина, историческая победа Добера. Обзор карда UFC Vegas 80
    Все новости спорта

    Молодые поляки одолеют словацких сверстников

    Словакия (до 21 года) — Польша (до 21 года). Ставка (к. 2.75) и прогноз на футбол, товарищеский матч, 12 октября 2023 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Товарищеские матчи
    Прогноз и ставки на Словакия (до 21 года) — Польша (до 21 года)
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Польша (до 21 года)
    Словакия (до 21 года) сыграет на своем поле с Польшей (до 21 года) в рамках международного товарищеского матча. Матч пройдет 12 октября, начало — в 19:00 мск. Словакия (до 21 года) — Польша (до 21 года): прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Словакия (до 21 года)

    Эта команда по европейским меркам является середняком. Словаки в своей возрастной категории выглядят весьма прилично.

    Правда, в последнее время результаты команды нестабильны. В контрольных поединках команда чаще разочаровывает.

    В своем предыдущем поединке Словакия (до 21 года) победила. Команда уверенно переиграла своих датских сверстников (2:0).

    Все прогнозы на футбол

    Правда, до того команда уступила чехам (0:2). А вот с австрийскими одногодками Словакия (до 21 года) расписала мировую (1:1).

    В этом поединке хозяева явно будут активно атаковать. Последняя виктория над датчанами должна окрылить словаков.

    Польша (до 21 года)

    Эта команда блестяще стартовала в квалификации на Чемпионат Европы до 21 года. В двух матчах поляки набрали 6 очков.

    Сборная Польши (до 21 года) забила 4 мяча, не пропустив в свои ворота ни разу. Однако за 1 место еще предстоит побороться с немцами.

  • Абаскаля спас бывший игрок ЦСКА. «Спартак» ушел от поражения в дерби с армейцами
  • Итоги главного столичного дерби — в нашем обзоре спортивной прессы
  • 09/10/2023

    • Свой последний поединок поляки провели успешно. Молодая «кадра» минимально переиграла эстонцев.

    А вот косоваров удалось разгромить (3:0). Да и вообще, победная серия поляков выросла до трех матчей.

    Вот и в этой встрече гости наверняка будут пытаться добиться позитивного результата. Польша (до 21 года) явно не собирается отсиживаться в обороне.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу Словакии (до 21 года) предлагают — 2.37.

    9500$ИгратьБонус новым игрокамlas atlantis 500$ИгратьБонусы к первым ставкамbet365

    На викторию Польша (до 21 года)а дают — 2.75, ничья оценена — в 3.50.

    Польская молодежь выглядит предпочтительнее соперника, и явно сыграет с позиции силы.

    Наш прогноз — Победа Польши (до 21 года). Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.75. Еще вариант для ставки — Обе не забьют за 2.15.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.23
  • Прогноз на матч Вегас — Сиэтл
  • Хоккей
  • Сегодня в 05:30
    •  1.92
  • Прогноз на матч Харри — Шварцман
  • Теннис
  • Сегодня в 07:30
    •  2.01
  • Прогноз на матч Александрова — Викмайер
  • Теннис
  • Сегодня в 09:00
    •  2.36
  • Прогноз на матч Эмбер — Вольф
  • Теннис
  • Сегодня в 09:00
    •  2.99
  • Прогноз на матч Ависпа Фукуока — Нагоя Грампус
  • Футбол
  • Сегодня в 13:00
    •  2.42
  • Прогноз на матч Йокогама Ф-Маринос — Урава Редс
  • Футбол
  • Сегодня в 13:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Алькарас — Димитров
  • Теннис
  • Сегодня в 13:30
    •  2.08
  • Прогноз на матч Пол — Рублев
  • Теннис
  • Сегодня в 15:00
    •  2.01
  • Прогноз на матч Авангард — Металлург Мг
  • Хоккей
  • Сегодня в 16:30
    •  1.74
  • Прогноз на матч Барыс — Динамо М
  • Хоккей
  • Сегодня в 16:30
    •  2.12
  • Прогноз на матч Нефтехимик — Витязь
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:00
    •  2.13
  • Прогноз на матч Спартак — ЦСКА
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  3.82
  • Прогноз на матч СКА — Локомотив
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  1.92
  • Прогноз на матч Куньлунь — Динамо Мн
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Словакия (до 21 года) — Польша (до 21 года): прогноз, ставка (2.75), статистика, коэффициенты матча 12.10.2023. Прогнозы на футбол. Молодые поляки одолеют словацких сверстников
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры