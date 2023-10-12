Словакия (до 21 года) сыграет на своем поле с Польшей (до 21 года) в рамках международного товарищеского матча. Матч пройдет 12 октября, начало — в 19:00 мск. Словакия (до 21 года) — Польша (до 21 года): прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Словакия (до 21 года)

Эта команда по европейским меркам является середняком. Словаки в своей возрастной категории выглядят весьма прилично.

Правда, в последнее время результаты команды нестабильны. В контрольных поединках команда чаще разочаровывает.

В своем предыдущем поединке Словакия (до 21 года) победила. Команда уверенно переиграла своих датских сверстников (2:0).

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Правда, до того команда уступила чехам (0:2). А вот с австрийскими одногодками Словакия (до 21 года) расписала мировую (1:1).

В этом поединке хозяева явно будут активно атаковать. Последняя виктория над датчанами должна окрылить словаков.

Польша (до 21 года)

Эта команда блестяще стартовала в квалификации на Чемпионат Европы до 21 года. В двух матчах поляки набрали 6 очков.

Сборная Польши (до 21 года) забила 4 мяча, не пропустив в свои ворота ни разу. Однако за 1 место еще предстоит побороться с немцами.

Свой последний поединок поляки провели успешно. Молодая «кадра» минимально переиграла эстонцев.

А вот косоваров удалось разгромить (3:0). Да и вообще, победная серия поляков выросла до трех матчей.

Вот и в этой встрече гости наверняка будут пытаться добиться позитивного результата. Польша (до 21 года) явно не собирается отсиживаться в обороне.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу Словакии (до 21 года) предлагают — 2.37.

На викторию Польша (до 21 года)а дают — 2.75, ничья оценена — в 3.50.

Польская молодежь выглядит предпочтительнее соперника , и явно сыграет с позиции силы.

Наш прогноз — Победа Польши (до 21 года). Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.75. Еще вариант для ставки — Обе не забьют за 2.15.