Словакия (до 21 года)
Эта команда по европейским меркам является середняком. Словаки в своей возрастной категории выглядят весьма прилично.
Правда, в последнее время результаты команды нестабильны. В контрольных поединках команда чаще разочаровывает.
В своем предыдущем поединке Словакия (до 21 года) победила. Команда уверенно переиграла своих датских сверстников (2:0).
Правда, до того команда уступила чехам (0:2). А вот с австрийскими одногодками Словакия (до 21 года) расписала мировую (1:1).
В этом поединке хозяева явно будут активно атаковать. Последняя виктория над датчанами должна окрылить словаков.
Польша (до 21 года)
Эта команда блестяще стартовала в квалификации на Чемпионат Европы до 21 года. В двух матчах поляки набрали 6 очков.
Сборная Польши (до 21 года) забила 4 мяча, не пропустив в свои ворота ни разу. Однако за 1 место еще предстоит побороться с немцами.
Свой последний поединок поляки провели успешно. Молодая «кадра» минимально переиграла эстонцев.
А вот косоваров удалось разгромить (3:0). Да и вообще, победная серия поляков выросла до трех матчей.
Вот и в этой встрече гости наверняка будут пытаться добиться позитивного результата. Польша (до 21 года) явно не собирается отсиживаться в обороне.
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу Словакии (до 21 года) предлагают — 2.37.
На викторию Польша (до 21 года)а дают — 2.75, ничья оценена — в 3.50.
Польская молодежь
Наш прогноз — Победа Польши (до 21 года). Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.75. Еще вариант для ставки — Обе не забьют за 2.15.