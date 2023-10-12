12 октября в товарищеском матче сыграют сборные Египта и Замбии. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск. Египет — Замбия: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Египет

Состав египтян выглядит впечатляюще. Во всех линиях имеются опытные исполнители, да и игра команды смотрится живо.

Минувшим летом Египет не только завоевал путевку в финальную часть Кубка африканских наций, но и выиграл свою отборочную на турнир группу.

В своем последнем матче сборная проиграла дома Тунису (1:3) в рамках контрольного матча, где уступала со счетом 0:2 уже к 8-й минуте.

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Эта неудача прервала победну серию коллектива в восемь поединков во всех турнирах, включая товарищеские встречи, так что, в целом, у него отличная форма.

Замбия

Минувшим летом Замбия добилась относительного успеха. Сборная выступала на африканском Кубке КОСАФА, где одержала победу, обыграв в финале Лесото (1:0).

Свою группу квалификации на Кубок африканских наций (КАН) команда выиграла и также отобралась в финальную часть турнира. Она набрала 13 очков в шести матчах.

В своем последнем матче команда победить не смогла. На выезде она сыграла лишь вничью с Коморскими островами (1:1), но эта игра в рамках КАН уже не имела турнирного значения.

На сегодня у коллектива беспроигрышная серия в пять поединков кряду при четырех победах и одной ничьей, поэтому у гостей неплохие шансы по крайней мере не проиграть.

Прогноз и ставки

Букмекеры считают фаворитом Египет, коэффициент на победу которого равен 1,51. Успех Замбии оценивается в 6,63, ничья — в 3,70.

В последних пяти матчах гости не проигрывали.

Поэтому наши прогноз и ставка — Замбия не проиграет за 2,38.

Еще один вариант ставки — обе команды забьют за 2,09, поскольку в четырех из пяти последних матчей гостей забивали оба соперника.