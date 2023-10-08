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    Сможет ли «Рубин» выстоять в Грозном?

    «Ахмат» — «Рубин». Ставка (к. 1.90) и прогноз на РПЛ 8 октября 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Ахмат» — «Рубин»
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    Лидер «Ахмата» Бернард Бериша
    «Ахмат» примет на своем поле «Рубин» в рамках 11-го тура РПЛ. Игра намечена на 8 октября, 19:00 (мск). «Ахмат» — «Рубин»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Россия. Премьер-лига 08 Октября 2023 года
    Ахмат
  • Грозный
    •  Ахмат 19:00 Рубин Рубин
  • Казань
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    «Ахмат»

    Команда Мирослава Ромащенко сейчас располагается на 10-м месте в турнирной таблице с 12 очками. Стоит напомнить, что он стал главным тренером 18 августа после увольнения Сергея Ташуева. При прежнем наставнике команда находилась в зоне вылета.

    При Ромащенко «Ахмат» стал гораздо прагматичнее, играет более компактно, акцент в игре в первых матчах при новом главном тренере был смещен в сторону обороны. Но постепенно грозненцы прибавляют и в атаке.

    Коэффициенты матча Ахмат — Рубин

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    Стоит сказать, что Ромащенко сразу нашел контакт с футболистами, и результаты заметно улучшились под его руководством. В последнем туре «Ахмат» сыграл вничью 1:1 с московским «Динамо», что стоит признать неплохим итогом.

    Все прогнозы на РПЛ

    Единственный гол в том матче в середине первого тайма забил болгарский вингер Святослав Ковачев. Он появился в команде летом, сразу заиграл в основе и это его первый гол за «Ахмат». В команде постепенно пустеет лазарет, который был переполнен при Ташуеве, поэтому есть перспективы для дальнейшего усиления игры.

    «Рубин»

    После выхода в РПЛ «Рубин» наполовину изменил состав, пригласив большое количество легионеров из разных стран. Понятно, что команде Рашида Рахимова требуется время сыграться. Пока она выглядит очень неровно.

    Сейчас казанский клуб идет в зоне стыковых матчей с 9 очками. В последнем туре «Рубин» ничего не смог противопоставить лидеру «Краснодару», проиграв ему на своем поле со счетом 0:2.

    Календарь и таблица РПЛ

    Также на неделе случилось поражение в кубковом матче от «Урала» с таким же результатом, после которого подопечные Рахимова потеряли шансы выйти в плей-офф. Многие болельщики недовольны такими результатами и призывают отправить тренера в отставку, но пока руководство не идет на столь резкие шаги.

    У казанцев есть проблемы с переходом из обороны в атаку, она слабо играет при завершении, имеется нехватка тонкого полузащитника с хорошим последним пасом. А защита иногда выглядит довольно слабо, что вообще нехарактерно для команд Рахимова. Но никак он не может с этим справиться.

    Прогноз и ставка

    Фаворитом этой встречи букмекеры считают «Ахмат», на победу которого коэффициент — 2,05. На три очка «Рубина» дают — 3,7. Ничья оценивается — 3,7.

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    Обе команды играют в довольно прагматичный футбол, вряд ли тут стоит ждать много забитых мячей. Не стоит также забывать, что Рахимов несколько лет проработал в Грозном, поэтому привык к давлению местных трибун и отлично понимает здешнюю специфику.

    Наставник «Рубина» понимает, что хозяева будут играть с позиции силы и постарается в первую очередь насытить оборонительную линию и сдержать стартовый натиск. По нашему мнению, отличным прогнозом станет тотал меньше 2,5.

    Также более рисковые могут попробовать ставку, что «Рубин» не забьет — за 2,75. Главная фигура в атаке гостей Мерлинд Даку отличился лишь два раза за 10 туров, именно он, скорее всего, выйдет на острие атаки.

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    «Ахмат» — «Рубин»: прогноз, ставка (1.90), статистика, коэффициенты матча 08.10.2023. Прогнозы на футбол. Сможет ли «Рубин» выстоять в Грозном?
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