Команда Мирослава Ромащенко сейчас располагается на 10-м месте в турнирной таблице с 12 очками. Стоит напомнить, что он стал главным тренером 18 августа после увольнения Сергея Ташуева. При прежнем наставнике команда находилась в зоне вылета.
При Ромащенко «Ахмат» стал гораздо прагматичнее, играет более компактно, акцент в игре в первых матчах при новом главном тренере был смещен в сторону обороны. Но постепенно грозненцы прибавляют и в атаке.
Коэффициенты матча Ахмат — Рубин
Стоит сказать, что Ромащенко сразу нашел контакт с футболистами, и результаты заметно улучшились под его руководством. В последнем туре «Ахмат» сыграл вничью 1:1 с московским «Динамо», что стоит признать неплохим итогом.
Единственный гол в том матче в середине первого тайма забил болгарский вингер Святослав Ковачев. Он появился в команде летом, сразу заиграл в основе и это его первый гол за «Ахмат». В команде постепенно пустеет лазарет, который был переполнен при Ташуеве, поэтому есть перспективы для дальнейшего усиления игры.
«Рубин»
После выхода в РПЛ «Рубин» наполовину изменил состав, пригласив большое количество легионеров из разных стран. Понятно, что команде Рашида Рахимова требуется время сыграться. Пока она выглядит очень неровно.
Сейчас казанский клуб идет в зоне стыковых матчей с 9 очками. В последнем туре «Рубин» ничего не смог противопоставить лидеру «Краснодару», проиграв ему на своем поле со счетом 0:2.
Также на неделе случилось поражение в кубковом матче от «Урала» с таким же результатом, после которого подопечные Рахимова потеряли шансы выйти в плей-офф. Многие болельщики недовольны такими результатами и призывают отправить тренера в отставку, но пока руководство не идет на столь резкие шаги.
У казанцев есть проблемы с переходом из обороны в атаку, она слабо играет при завершении, имеется нехватка тонкого полузащитника с хорошим последним пасом. А защита иногда выглядит довольно слабо, что вообще нехарактерно для команд Рахимова. Но никак он не может с этим справиться.
Прогноз и ставка
Фаворитом этой встречи букмекеры считают «Ахмат», на победу которого коэффициент — 2,05. На три очка «Рубина» дают — 3,7. Ничья оценивается — 3,7.
Обе команды играют в довольно прагматичный футбол, вряд ли тут стоит ждать много забитых мячей. Не стоит также забывать, что Рахимов несколько лет проработал в Грозном, поэтому привык к давлению местных трибун и отлично понимает здешнюю специфику.
Наставник «Рубина» понимает, что хозяева будут играть с позиции силы и постарается в первую очередь насытить оборонительную линию и сдержать стартовый натиск. По нашему мнению, отличным прогнозом станет тотал меньше 2,5.
Также более рисковые могут попробовать ставку, что «Рубин» не забьет — за 2,75. Главная фигура в атаке гостей Мерлинд Даку отличился лишь два раза за 10 туров, именно он, скорее всего, выйдет на острие атаки.