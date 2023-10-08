«Динамо» сыграет на своем поле с «Факелом» в рамках 11-го тура российской Премьер-лиги. Матч пройдет 8-го октября, начало — в 16:30 мск. «Динамо» — «Факел»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Динамо»

Команда Марцела Лички бодро начала сезон, показывая интересный и результативный футбол, но в последнее время появились проблемы. После 10-и туров «Динамо» занимает 6-е место в таблице РПЛ с 16-ю очками в активе.

Плотность в турнирной таблице позволяет команде рассчитывать на лидерские позиции, ведь до 3-й строчки «Динамо» отстает всего на 2 балла. К тому же, команды занимают 4-е место в лиге по результативности, но в последнее время с этим у подопечных Лички проблемы.

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В последних 3-х турах у «Динамо» две ничьи с «Ахматом» и «Пари НН» (оба матча 1:1), а также поражение от «Спартака» (0:1). Интересно, что в последнем матче Кубка России «бело-голубые» взяли реванш у «красно-белых», разгромил соперника со счетом 3:0.

Все прогнозы на РПЛ

В предстоящем матче «Динамо» встретится с «Факелом», который все никак не может найти свою игру, хотя в последних матчах команда побеждает. Стоит отметить, что «бело-голубые» набрали только 7 очков из 12-и возможных на своем поле в матчах РПЛ.

«Факел»

Команда занимает только 14-е место в таблице РПЛ с 8-ю очками в активе. «Факелу» не очень помогла отставка главного тренера Вадима Евсеева, но воронежцы хотя-бы начали побеждать. В матче с «Динамо» это будет сделать гораздо труднее.

Стоит отметить, что «Факел» пропустил меньше, чем то же «Динамо» (14 голов), но при этом у команды большие проблемы с результативностью. Воронежцы забили 7 голов за 10 встреч — это худший результат в лиге.

В последних 5-и матчах во всех турнирах «Факел» дважды обыграл «Сочи» (2:0) и ЦСКА (1:1, 4:2 по пен.), 2 раза проиграл «Рубину» (0:1) и «Оренбургу» (0:0, 2:4 по пен.), а также сыграл вничью с «Уралом» (0:0). Результаты команды уже не так плохи, как в начале сезона.

Последний раз «Факел» играл с «Динамо» в апреле этого года. В рамках 25-го тура РПЛ прошлого сезона вороженцы всухую обыграли соперника со счетом 2:0, причем в гостях. Несмотря на это, в прошлом сезоне «Динамо» сильно отличалось от того, что команда показывает сейчас.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Динамо» предлагают — 1.50.

На викторию «Факела» дают — 7.43, ничья оценена — в 4.60.

В предстоящем матче «Динамо» точно будет владеть игровым преимуществом. Можно предположить, что подопечные Марцела Лички одержат убедительную победу.

Наш прогноз — Тотал 2.5 больше. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 1.94. Еще вариант для ставки — победа «Динамо» с форой (-1) за 1.74.