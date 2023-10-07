7 октября в Милане на стадионе «Джузеппе Меацца» пройдет поединок восьмого тура итальянской Серии А, в котором «Интер» сыграет против «Болоньи». Начало игры запланировано на 16:00 по мск. «Интер» — «Болонья»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Интер»

«Интер» весьма неплохо провел прошлый сезон. В чемпионате Италии он занял третье место и добрался до финала Лиги чемпионов, где проиграл «Ман Сити» со счетом 0:1.

В новом же розыгрыше Серии А «нерадзурри» делят первое место с «Миланом», набрав 18 баллов в семи проведенных играх. Коллектив Индзаги добыл шесть викторий и раз уступил.

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Начали первенство «змеи» с пяти викторий подряд, пропустив за этот период только один гол. Однако в шестом туре они неожиданно на своем поле проиграли «Сассуоло» со счетом 1:2.

Календарь и таблица Серии А

После этого «Интер» выиграл два последующих поединка, разгромив на выезде 4:0 «Салернитану» в матче чемпионата Италии и выиграв дома 1:0 у португальской «Бенфики» в Лиге чемпионов.

«Болонья»

«Болонья» в прошлом розыгрыше Серии А финишировала в середине турнирной таблицы и не имела шансов попасть в еврокубки, отстав от заветной седьмой строки на восемь баллов.

В первом туре текущего розыгрыша Серии А «сине-красные» уступили дома 0:2 «Милану», но затем не проигрывали в последующих шести поединках, дважды победив при четырех мировых исходах.

В своей последней проведенной игре коллектив на своем поле разгромил аутсайдера «Эмполи» со счетом 3:0, а перед этим он расписал три мировые подряд с одинаковым результатом по 0:0.

В турнирной таблице итальянского первенства «Болонья» с десятью набранными очками идет на восьмой позиции, но от третьей строки отстает всего на четыре пункта.

Вот уже как два сезона подряд эти команды обмениваются домашними викториями, причем миланцы оба раза выиграли по 6:1.

Прогноз и ставки

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Интера» предлагают — 1.43.

На викторию «Болоньи» дают — 8.10, ничья оценена — в 5.19.

На этот раз также ставим на викторию «Интера», но теперь прогнозируем сухую викторию миланцев.

И в тоже время не ждем от этого поединка голевой феерии и ставим на тотал голов меньше трех.