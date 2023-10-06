«Атлетик» сыграет на своем поле с «Альмерией» в рамках 9-го тура чемпионата Испании. Матч пройдет 6 октября, начало — в 22:00 мск. «Атлетик» — «Альмерия»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Атлетик»

Команда может похвастаться стартом нынешнего сезона. «Атлетик» занимает 6-е место в таблице Примеры с 14-ю очками в активе. Команда отстает от лидера «Реала» на семь баллов.

«Атлетик» очень надежен в обороне. Команда занимает 5-е место в лиге по этому показателю, пропустив всего девять голов за восемь встреч при 13-ти забитых.

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В последнем туре «Львы» потерпели неудачу. На выезде в баскском дерби их разгромил «Реал Сосьедад» (3:0), забив три безответных мяча.

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В последних пяти поединках во всех турнирах коллектив одержал две победы при двух ничьих и одном поражении, так что у хозяев не лучшая форма.

«Альмерия»

Команда крайне неудачно, а попросту провально начала новый сезон. «Альмерия» в восьми первых турах Примеры набрала всего три балла и занимает последнюю строчку.

Причем забили игроки команды 11 мячей. А вот в собственные ворота «Альмерия» пропустила уже 21 раз.

В предыдущем туре чемпионата команда устроила фейерверк голов в одном из андалузских дерби. На своем поле она разошлась миром с «Гранадой» (3:3).

В восьми последних поединках коллектив не выиграл при пяти поражениях и трех ничьих, так что у гостей мизерные шансы взять три очка.

Прогноз и ставки

Букмекеры логично считают фаворитом «Атлетик», коэффициент на победу которого равен 1,42. Успех «Альмерии» оценивается в 7,57, ничья — в 4,94.

В семи последних матчах гостей забивали оба соперника.

Поэтому наши прогноз и ставка — обе команды забьют за 1,86.

Еще один вариант ставки — тотал больше 3,5 голов за 2,46, поскольку в четырех из пяти последних матчей гостей было забито больше 3,5 голов.