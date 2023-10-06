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    «Атлетик» вернется на победный путь

    «Атлетик» — «Альмерия». Ставка (к. 1.86) и прогноз на футбол, Примера, 6 октября 2023 года

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    «Атлетик» — фаворит игры
    «Атлетик» сыграет на своем поле с «Альмерией» в рамках 9-го тура чемпионата Испании. Матч пройдет 6 октября, начало — в 22:00 мск. «Атлетик» — «Альмерия»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Испания. Примера 06 Октября 2023 года
    Атлетик
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    •  Атлетик 22:00 Альмерия Альмерия
  • Альмерия
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    «Атлетик»

    Команда может похвастаться стартом нынешнего сезона. «Атлетик» занимает 6-е место в таблице Примеры с 14-ю очками в активе. Команда отстает от лидера «Реала» на семь баллов.

    «Атлетик» очень надежен в обороне. Команда занимает 5-е место в лиге по этому показателю, пропустив всего девять голов за восемь встреч при 13-ти забитых.

    Коэффициенты матча Атлетик — Альмерия

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  • 1.405.008.00Бонус$9500
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    В последнем туре «Львы» потерпели неудачу. На выезде в баскском дерби их разгромил «Реал Сосьедад» (3:0), забив три безответных мяча.

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    В последних пяти поединках во всех турнирах коллектив одержал две победы при двух ничьих и одном поражении, так что у хозяев не лучшая форма.

    «Альмерия»

    Команда крайне неудачно, а попросту провально начала новый сезон. «Альмерия» в восьми первых турах Примеры набрала всего три балла и занимает последнюю строчку.

    Причем забили игроки команды 11 мячей. А вот в собственные ворота «Альмерия» пропустила уже 21 раз.

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  • 03/10/2023

    • В предыдущем туре чемпионата команда устроила фейерверк голов в одном из андалузских дерби. На своем поле она разошлась миром с «Гранадой» (3:3).

    В восьми последних поединках коллектив не выиграл при пяти поражениях и трех ничьих, так что у гостей мизерные шансы взять три очка.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры логично считают фаворитом «Атлетик», коэффициент на победу которого равен 1,42. Успех «Альмерии» оценивается в 7,57, ничья — в 4,94.

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    В семи последних матчах гостей забивали оба соперника.

    Поэтому наши прогноз и ставка — обе команды забьют за 1,86.

    Еще один вариант ставки — тотал больше 3,5 голов за 2,46, поскольку в четырех из пяти последних матчей гостей было забито больше 3,5 голов.

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    «Атлетик» — «Альмерия»: прогноз, ставка (1.86), статистика, коэффициенты матча 06.10.2023. Прогнозы на футбол. «Атлетик» вернется на победный путь
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