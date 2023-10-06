«Аль-Наср» сыграет на своем поле с «Абха» в рамках 9-го тура чемпионата Саудовской Аравии. Матч пройдет 6 октября, начало — в 18:00 мск. «Аль-Наср» — «Абха»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Аль-Наср»

Эта команда выдала достаточно посредственный старт в чемпионате. «Аль-Наср» добыл 18 очков и занимает 4 место в турнирной таблице.

Зато атака «Аль-Насра» смотрится вполне прилично. В 8 поединках игроки команды настреляли уже 24 мяча.

В предыдущем туре чемпионата «Аль-Наср» добыл три очка. Талиска и Криштиану Роналду забили по голу в ворота «Аль-Таи» (2:1).

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А вот после того «Аль-Наср» в рамках Азиатской Лиги чемпионов добыл уверенную победу. «Истиклол» был обыгран со счетом 3:1.

«Аль-Наср» наверняка будет активно атаковать. Обыгрывать аутсайдера честолюбивые Роналду и компания просто обязаны!

«Абха»

Эта команда начала чемпионат крайне неудачно. «Абха» сейчас пребывает на 16 строчке турнирной таблицы, набрав всего 6 очков.

А вот с реализацией дела у команды обстоят ужасающе. В 6 матчах чемпионата игроки «Абха» забили всего лишь 5 мячей.

Свой предыдущий поединок команда снова провела неудачно. «Абха» в родных стенах минимально уступила «Аль-Рияду».

Зато в Кубке Короля команде удалось выйти в 1/8 финала. В овертайме она забила единственный мяч в ворота «Хаджера».

Наверняка «Абха» постарается зацепиться за очки. Вот только пресловутые проблемы с реализацией не решены.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Аль-Насра» предлагают — 1.07.

На викторию «Абха» дают — 23.00, ничья оценена — в 10.20.

Хозяева имеют довольно сильный по именам состав, и наверняка максимально активно сыграют в атаке с первых минут встречи .

Наш прогноз — Фора «Аль-Насра» -1.5 в 1 тайме. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.35. Еще вариант для ставки — Тотал больше 4.5 за 2.28.