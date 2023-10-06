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    «Аль-Наср» быстро возьмет свое

    «Аль-Наср» — «Абха». Ставка (к. 2.35) и прогноз на футбол, чемпионат Саудовской Аравии, 6 октября 2023 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Саудовская Про-Лига Прогнозы на Аль-Наср Эр-Рияд Прогнозы на Криштиану Роналду
    Прогноз и ставки на «Аль-Наср» — «Абха»
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    Криштиану Роналду
    «Аль-Наср» сыграет на своем поле с «Абха» в рамках 9-го тура чемпионата Саудовской Аравии. Матч пройдет 6 октября, начало — в 18:00 мск. «Аль-Наср» — «Абха»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Саудовская Аравия. Про-Лига 06 Октября 2023 года
    Аль-Наср
  • Эр-Рияд
    •  Аль-Наср 18:00 Абха Абха
  • Абха
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    «Аль-Наср»

    Эта команда выдала достаточно посредственный старт в чемпионате. «Аль-Наср» добыл 18 очков и занимает 4 место в турнирной таблице.

    Зато атака «Аль-Насра» смотрится вполне прилично. В 8 поединках игроки команды настреляли уже 24 мяча.

    В предыдущем туре чемпионата «Аль-Наср» добыл три очка. Талиска и Криштиану Роналду забили по голу в ворота «Аль-Таи» (2:1).

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    А вот после того «Аль-Наср» в рамках Азиатской Лиги чемпионов добыл уверенную победу. «Истиклол» был обыгран со счетом 3:1.

    «Аль-Наср» наверняка будет активно атаковать. Обыгрывать аутсайдера честолюбивые Роналду и компания просто обязаны!

    «Абха»

    Эта команда начала чемпионат крайне неудачно. «Абха» сейчас пребывает на 16 строчке турнирной таблицы, набрав всего 6 очков.

    А вот с реализацией дела у команды обстоят ужасающе. В 6 матчах чемпионата игроки «Абха» забили всего лишь 5 мячей.

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    • Свой предыдущий поединок команда снова провела неудачно. «Абха» в родных стенах минимально уступила «Аль-Рияду».

    Зато в Кубке Короля команде удалось выйти в 1/8 финала. В овертайме она забила единственный мяч в ворота «Хаджера».

    Наверняка «Абха» постарается зацепиться за очки. Вот только пресловутые проблемы с реализацией не решены.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Аль-Насра» предлагают — 1.07.

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    На викторию «Абха» дают — 23.00, ничья оценена — в 10.20.

    Хозяева имеют довольно сильный по именам состав, и наверняка максимально активно сыграют в атаке с первых минут встречи.

    Наш прогноз — Фора «Аль-Насра» -1.5 в 1 тайме. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.35. Еще вариант для ставки — Тотал больше 4.5 за 2.28.

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    «Аль-Наср» — «Абха»: прогноз, ставка (2.35), статистика, коэффициенты матча 06.10.2023. Прогнозы на футбол. «Аль-Наср» быстро возьмет свое
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