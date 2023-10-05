В четверг, 5 октября «Астон Вилла» из Англии на своём поле примет боснийский «Зриньски». Это будет матч 2-го тура группового этапа Лиги конференций в квартете Е. Встреча начнётся в 22:00 (мск). «Астон Вилла» — «Зриньски»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Астон Вилла»

«Астон Вилла» не смогла убежать от поражения в матче против «Легии», проиграв в рамках первого тура Лиги конференций (2:3).

Весь первый тайм английская команда сражалась с поляками, дважды «Астон Вилле» удавалось сравнять счет. Так было на 6-й минуте, гол забил колумбийский форвард Джон Дуран.

Все прогнозы на Лигу конференций

Так случилось на 38-й минуте, французский защитник Лукас Динь во второй раз восстановил равновесие. Однако в начале второго тайма «Легия» всё же добилась своего и одержала победу.

В чемпионате Англии «Астон Вилла» занимает место в топ-5, уступая лишь «Манчестер Сити», «Тоттенхэму», «Арсеналу» и «Ливерпулю». Участник Лиги конференций в этом сезоне набрал 15 очков и от лидера МС отставание составляет три балла.

«Зриньски»

В чемпионате Боснии и Герцеговины «Зриньски» занимает 4 место. В графе «набранные очки» красутесят цифра 15.

В последних трех турах чемпионата «Зриньски» одержал три победы: были обыграны «Железничар», «Тузла-Сити» и «Игман».

В Лиге конференций «Зриньски» устроил настоящую драму в поединке против АЗ. Проигрывая в три гола чемпиону Боснии и Герцеговины удалось вырвать победу. Настоящий камбэк, волевую победу «Зриньски» принес дубль Звонимира Кожуля. а ещё голы Йосип Чорлуки и Алдина Хрвановича.

Таким образом «Зриньски» набрал первые три очка и возглавил квартет. Команда в этом сезоне одержала уже четвертую победу подрядю

Прогноз и ставка

Букмекеры в этом поединке уверены в победе «Астон Виллы». На победу «Астон Виллы» можно поставить за 1.09, ничью оценивают в 9.60, а на победу «Зриньски» — в 26.00.

Прогноз: Абслютный перевес в классе команд в пользу «Астон Виллы». Ожидаем крупной победы англичан.

Ставка: Фора Астон Виллы (-2.5) с коэффициентом 1.90.

Альтернативный прогноз: Еще один вариант — сыграть на результативности линии нападения боснийской и английской команд.

Альтернативная ставка: Обе забьют с коэффициентом 1.78.