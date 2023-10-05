ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «МЮ» — «Галатасарай»Самосаботаж. Ужасное выступление Онана разрушило мечту Хёйлунна о победном дубле Такефуса КубоНезамеченная звезда. Таке Кубо восхищает всю Ла Лигу, кроме тех, кто его упустил Бобби ГринДоусон сразится с Грином, Куцелаба подерется с Линсом. Анонс карда UFC Vegas 80
    Все новости спорта

    Создаст ли «Зриньски» проблемы англичанам?

    «Астон Вилла» — «Зриньски». Ставка (к. 1.90) и прогноз на футбол, Лига конференций, групповой этап, тур 2, квартет Е, 5 октября 2023 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Лигу конференций Прогнозы на Астон Виллу Календарь Лиги конференций
    Прогноз и ставки на «Астон Вилла» — «Зриньски»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Астон Вилла»
    В четверг, 5 октября «Астон Вилла» из Англии на своём поле примет боснийский «Зриньски». Это будет матч 2-го тура группового этапа Лиги конференций в квартете Е. Встреча начнётся в 22:00 (мск). «Астон Вилла» — «Зриньски»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Футбол. Лига конференций. Группа E 05 Октября 2023 года
    Астон Вилла
  • Бирмингем
    •  Астон Вилла 22:00 Зриньски Зриньски
  • Лига конференций. Группа E
    •

    «Астон Вилла»

    «Астон Вилла» не смогла убежать от поражения в матче против «Легии», проиграв в рамках первого тура Лиги конференций (2:3).

    Весь первый тайм английская команда сражалась с поляками, дважды «Астон Вилле» удавалось сравнять счет. Так было на 6-й минуте, гол забил колумбийский форвард Джон Дуран.

    Все прогнозы на Лигу конференций

    Так случилось на 38-й минуте, французский защитник Лукас Динь во второй раз восстановил равновесие. Однако в начале второго тайма «Легия» всё же добилась своего и одержала победу.

    В чемпионате Англии «Астон Вилла» занимает место в топ-5, уступая лишь «Манчестер Сити», «Тоттенхэму», «Арсеналу» и «Ливерпулю». Участник Лиги конференций в этом сезоне набрал 15 очков и от лидера МС отставание составляет три балла.

    «Зриньски»

    В чемпионате Боснии и Герцеговины «Зриньски» занимает 4 место. В графе «набранные очки» красутесят цифра 15.

    В последних трех турах чемпионата «Зриньски» одержал три победы: были обыграны «Железничар», «Тузла-Сити» и «Игман».

  • Незамеченная звезда. Таке Кубо восхищает всю Ла Лигу, кроме тех, кто его упустил
  • В свои 22 года звезда «Реал Соьедада» играет уже в восьмой команде, заставляя множество тренеров ругать себя за недальновидность
  • Вчера

    • В Лиге конференций «Зриньски» устроил настоящую драму в поединке против АЗ. Проигрывая в три гола чемпиону Боснии и Герцеговины удалось вырвать победу. Настоящий камбэк, волевую победу «Зриньски» принес дубль Звонимира Кожуля. а ещё голы Йосип Чорлуки и Алдина Хрвановича.

    Таким образом «Зриньски» набрал первые три очка и возглавил квартет. Команда в этом сезоне одержала уже четвертую победу подрядю

    Прогноз и ставка

    Букмекеры в этом поединке уверены в победе «Астон Виллы». На победу «Астон Виллы» можно поставить за 1.09, ничью оценивают в 9.60, а на победу «Зриньски» — в 26.00.

    9500$ИгратьБонус новым игрокамlas atlantis 500$ИгратьБонусы к первым ставкамbet365

    Прогноз: Абслютный перевес в классе команд в пользу «Астон Виллы». Ожидаем крупной победы англичан.

    Ставка: Фора Астон Виллы (-2.5) с коэффициентом 1.90.

    Альтернативный прогноз: Еще один вариант — сыграть на результативности линии нападения боснийской и английской команд.

    Альтернативная ставка: Обе забьют с коэффициентом 1.78.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.87
  • Прогноз на матч Накашима — Сапата-Миральес
  • Теннис
  • Сегодня в 07:30
    •  1.98
  • Прогноз на матч Лайович — Вавринка
  • Теннис
  • Сегодня в 07:30
    •  1.79
  • Прогноз на матч Самсонова — Костюк
  • Теннис
  • Сегодня в 09:00
    •  1.88
  • Прогноз на матч Коккинакис — Фоньини
  • Теннис
  • Сегодня в 09:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Андреева — Рыбакина
  • Теннис
  • Сегодня в 12:30
    •  1.87
  • Прогноз на матч Крылья Советов — Ахмат
  • Футбол
  • Сегодня в 12:30
    •  1.96
  • Прогноз на матч Синнер — Медведев
  • Теннис
  • Сегодня в 14:30
    •  2.40
  • Прогноз на матч Факел — ЦСКА
  • Футбол
  • Сегодня в 14:30
    •  2.48
  • Прогноз на матч Сафиуллин — Маррей
  • Теннис
  • Сегодня в 15:00
    •  2.27
  • Прогноз на матч Сочи — Оренбург
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  2.18
  • Прогноз на матч Динамо — Спартак
  • Футбол
  • Сегодня в 16:45
    •  2.11
  • Прогноз на матч Трактор — Салават Юлаев
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  2.03
  • Прогноз на матч Металлург Мг — Нефтехимик
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  2.18
  • Прогноз на матч Краснодар — Пари НН
  • Футбол
  • Сегодня в 17:15
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Астон Вилла» — «Зриньски»: прогноз, ставка (1.90), статистика, коэффициенты матча 05.10.2023. Прогнозы на футбол. Создаст ли «Зриньски» проблемы англичанам?
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры