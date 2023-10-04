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    Кто наберет первые очки в Лиге чемпионов?

    «Црвена Звезда» — «Янг Бойз». Прогноз, ставка (к. 1.77) на футбол, Лига чемпионов, 4 октября 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Црвена Звезда» — «Янг Бойз»
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    «Янг Бойз» проиграл дважды в последних 20 матчах
    4 октября в Белграде в рамках 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Црвена Звезда» сыграет против «Янг Бойз». Начало игры запланировано на 22:00 по мск. «Црвена Звезда» — «Янг Бойз»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига чемпионов. Группа G 04 Октября 2023 года
    Црвена Звезда
  • Белград
    •  Црвена Звезда 22:00 Янг Бойз Янг Бойз
  • Лига чемпионов. Группа G
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    «Црвена Звезда»

    В первом туре группового раунда «Црвена Звезда» потерпела поражение. На выезде клуб из Белграла уступил «Манчестер Сити» (1:3), хотя именно он открыл счет.

    Сербская команда провела уже восемь матчей в местном чемпионате. В настоящий момент «красно-белые» расположились на третьей позиции в турнирной таблице. В их активе 18 очков и четыре пункта отставания от лидирующего «Партизана».

    Коэффициенты матча Црвена Звезда — Янг Бойз

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    В прошлом сезоне команда из Белграда уверенно выиграла местное первенство. Белградцы смогли набрать 97 очков в 37 играх и на целых 18 баллов опередили ту же «Бачка-Тополу» и «Партизан». Также белградская команда выиграла Кубок Сербии, в финале одолев «Чукарички» (2:1).

    Все прогнозы на Лигу чемпионов

    В пяти последних поединках во всех турнирах коллектив потерпел три поражения при двух победах, так что у соперника есть неплохие шансы хотя бы на ничью.

    «Янг Бойз»

    В стартовом туре группового раунда «Янг Бойз» потерпел неудачу. На своем поле клуб из Берна проиграл «РБ Лейпциг» (1:3) и также остается без очков.

    Команда напрямую попала в финал квалификации Лиги чемпионов. Там швейцарцы прошли по сумме двух матчей «Маккаби» Хайфа (0:0 на выезде и 3:0 дома).

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  • 27/09/2023

    • В чемпионате страны «Янг Бойз» провел восемь туров, по итогам которых занимает второе место с 17 очками и отставанием в два балла от лидера «Цюриха».

    В последних 20 поединках во всех турнирах коллектив потерпел два поражения, которые пришлись на четыре последних матча, так что хозяевам будет непросто победить.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры считают фаворитом «Црвену Звезду», коэффициент на победу которой равен 2,11. Успех «Янг Бойз» оценивается в 3,38, ничья — в 3,70.

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    В 20 последних матчах гости потерпели лишь два поражения.

    Поэтому наши прогноз и ставка — «Янг Бойз» не проиграет за 1,77.

    Еще один вариант ставки — тотал больше 2,5 голов за 1,76, поскольку в трех из четырех последних матчей гостей забивали больше 2,5 голов.

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    «Црвена Звезда» — «Янг Бойз»: прогноз, ставка (1.77), статистика, коэффициенты матча 04.10.2023. Прогнозы на футбол. Кто наберет первые очки в Лиге чемпионов?
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