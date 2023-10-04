4 октября в Белграде в рамках 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Црвена Звезда» сыграет против «Янг Бойз». Начало игры запланировано на 22:00 по мск. «Црвена Звезда» — «Янг Бойз»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Црвена Звезда»

В первом туре группового раунда «Црвена Звезда» потерпела поражение. На выезде клуб из Белграла уступил «Манчестер Сити» (1:3), хотя именно он открыл счет.

Сербская команда провела уже восемь матчей в местном чемпионате. В настоящий момент «красно-белые» расположились на третьей позиции в турнирной таблице. В их активе 18 очков и четыре пункта отставания от лидирующего «Партизана».

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В прошлом сезоне команда из Белграда уверенно выиграла местное первенство. Белградцы смогли набрать 97 очков в 37 играх и на целых 18 баллов опередили ту же «Бачка-Тополу» и «Партизан». Также белградская команда выиграла Кубок Сербии, в финале одолев «Чукарички» (2:1).

Все прогнозы на Лигу чемпионов

В пяти последних поединках во всех турнирах коллектив потерпел три поражения при двух победах, так что у соперника есть неплохие шансы хотя бы на ничью.

«Янг Бойз»

В стартовом туре группового раунда «Янг Бойз» потерпел неудачу. На своем поле клуб из Берна проиграл «РБ Лейпциг» (1:3) и также остается без очков.

Команда напрямую попала в финал квалификации Лиги чемпионов. Там швейцарцы прошли по сумме двух матчей «Маккаби» Хайфа (0:0 на выезде и 3:0 дома).

В чемпионате страны «Янг Бойз» провел восемь туров, по итогам которых занимает второе место с 17 очками и отставанием в два балла от лидера «Цюриха».

В последних 20 поединках во всех турнирах коллектив потерпел два поражения, которые пришлись на четыре последних матча, так что хозяевам будет непросто победить.

Прогноз и ставки

Букмекеры считают фаворитом «Црвену Звезду», коэффициент на победу которой равен 2,11. Успех «Янг Бойз» оценивается в 3,38, ничья — в 3,70.

В 20 последних матчах гости потерпели лишь два поражения.

Поэтому наши прогноз и ставка — «Янг Бойз» не проиграет за 1,77.

Еще один вариант ставки — тотал больше 2,5 голов за 1,76, поскольку в трех из четырех последних матчей гостей забивали больше 2,5 голов.