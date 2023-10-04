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    «Шахтер» увезет победу из Бельгии?

    «Антверпен» — «Шахтер». Прогноз, ставка (к. 2.02) на футбол, Лига чемпионов, 4 октября 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Антверпен» — «Шахтер»
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    «Шахтер» проиграл в первом туре
    4 октября в Антверпене в рамках 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Антверпен» сыграет против «Шахтера». Начало игры запланировано на 19:45 по мск. «Антверпен» — «Шахтер»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига чемпионов. Группа H 04 Октября 2023 года
    Антверпен
  • Антверпен
    •  Антверпен 19:45 Шахтёр Д Шахтёр Д
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    «Црвена Звезда»

    В первом туре группового раунда «Антверпен» потерпел крупное поражение. На выезде клуб был разгромлен «Барселоной» (0:5), пропустив пять безответных мячей.

    Пятикратный чемпион Бельгии прошел квалификацию самого престижного клубного турнира Старого Света. В раунде плей-офф отбора четырехкратный обладатель Кубка страны по сумме двух встреч оказался сильнее греческого АЕКа (1:0, 2:1) и смог пробиться в групповой этап.

    Коэффициенты матча Антверпен — Шахтёр Д

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  • 1.833.854.30Бонус$9500
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    Также команда из одноименного города уже успела выиграть Суперкубок Бельгии, одолев по пенальти «Мехелен» (1:1, 5:4). В чемпионате страны коллектив из Антверпена имеет в своем активе 14 очков после девяти матчей и расположился на пятой позиции в таблице.

    Все прогнозы на Лигу чемпионов

    На сегодня у коллектива безвыигрышная серия в четыре поединка во всех турнирах при трех ничьих кряду в последних матчах, так что хозяева, похоже, не в той форме, чтобы рассчитывать на успех.

    «Шахтер»

    В стартовом туре группового раунда «Шахтер» потерпел неудачу. На своем поле украинский клуб проиграл «Порту» (1:3) и также остается без очков.

    В прошлой кампании «оранжево-черные» сконцентрировались на чемпионате Украины и смогли его выиграть, опередив на финише турнира «Днепр-1».

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    • Дончане пока лидируют в УПЛ текущего розыгрыша, но лидерство это небольшое. «Горняки» после девяти туров набрали 18 очков и на один балл опережают «Кривбасс».

    У коллектива одна победа в четырех последних поединках во всех турнирах при двух поражениях и одной ничьей, поэтому ему будет непросто выиграть.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры считают фаворитом «Антверпен», коэффициент на победу которого равен 1,83. Успех «Шахтера» оценивается в 4,23, ничья — в 3,87.

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    В четырех последних матчах хозяева не выиграли.

    Поэтому наши прогноз и ставка — «Шахтер» не проиграет за 2,02.

    Еще один вариант ставки — хотя бы одна команда не забьет за 2,07, поскольку в пяти последних матчах хозяев по крайней мере один из соперников не забивал.

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