4 октября в Антверпене в рамках 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Антверпен» сыграет против «Шахтера». Начало игры запланировано на 19:45 по мск. «Антверпен» — «Шахтер»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Црвена Звезда»

В первом туре группового раунда «Антверпен» потерпел крупное поражение. На выезде клуб был разгромлен «Барселоной» (0:5), пропустив пять безответных мячей.

Пятикратный чемпион Бельгии прошел квалификацию самого престижного клубного турнира Старого Света. В раунде плей-офф отбора четырехкратный обладатель Кубка страны по сумме двух встреч оказался сильнее греческого АЕКа (1:0, 2:1) и смог пробиться в групповой этап.

Коэффициенты матча Антверпен — Шахтёр Д 1X2Новым игрокам 1.833.854.30Бонус$9500

Также команда из одноименного города уже успела выиграть Суперкубок Бельгии, одолев по пенальти «Мехелен» (1:1, 5:4). В чемпионате страны коллектив из Антверпена имеет в своем активе 14 очков после девяти матчей и расположился на пятой позиции в таблице.

Все прогнозы на Лигу чемпионов

На сегодня у коллектива безвыигрышная серия в четыре поединка во всех турнирах при трех ничьих кряду в последних матчах, так что хозяева, похоже, не в той форме, чтобы рассчитывать на успех.

«Шахтер»

В стартовом туре группового раунда «Шахтер» потерпел неудачу. На своем поле украинский клуб проиграл «Порту» (1:3) и также остается без очков.

В прошлой кампании «оранжево-черные» сконцентрировались на чемпионате Украины и смогли его выиграть, опередив на финише турнира «Днепр-1».

Дончане пока лидируют в УПЛ текущего розыгрыша, но лидерство это небольшое. «Горняки» после девяти туров набрали 18 очков и на один балл опережают «Кривбасс».

У коллектива одна победа в четырех последних поединках во всех турнирах при двух поражениях и одной ничьей, поэтому ему будет непросто выиграть.

Прогноз и ставки

Букмекеры считают фаворитом «Антверпен», коэффициент на победу которого равен 1,83. Успех «Шахтера» оценивается в 4,23, ничья — в 3,87.

В четырех последних матчах хозяева не выиграли.

Поэтому наши прогноз и ставка — «Шахтер» не проиграет за 2,02.

Еще один вариант ставки — хотя бы одна команда не забьет за 2,07, поскольку в пяти последних матчах хозяев по крайней мере один из соперников не забивал.