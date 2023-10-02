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    КАМАЗ лишится очков в матче со столичной командой

    «Родина» — КАМАЗ. Ставка (к. 1.85) и прогноз на футбол, российская Первая лига, 2 октября 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Родина» — КАМАЗ
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    «Родина»
    «Родина» сыграет на своем поле с КАМАЗом в рамках 12-го тура российской Первой лиги. Матч пройдет 2-го октября, начало — в 16:00 мск. «Родина» — КАМАЗ: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Родина»

    Команда далеко не лучшим образом стартовала в нынешнем сезоне, занимая 12-е место в таблице Первой лиги с 14-ю очками в активе. Плотность в чемпионате позволяет «Родине» претендовать на высокие места, но для этого необходимо стабильно набирать очки.

    В первых 6-и матчах команда выиграла только у «Сокола» (4:0), трижды сыграла вничью и дважды проиграла — не лучший старт, но потом команда стала более стабильной.

    В последующих 5-и матчах «Родина» проиграла только «Шиннику» (1:4), по 2 раза сыграла вничью и победила. Команда играла довольно весело, заканчивая встречи со счетами 2:2 , 4:1. Редко когда московская команда выдавала низовой матч.

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    В предстоящем матче «Родина» встретится с более оборонительным КАМАЗом, который в последнее время выдает встречи с минимальным количество голов. Сможет ли «Родина» и тут пробить стену челнинцев? Большой вопрос...

    КАМАЗ

    Команда вроде бы играет эффективно, занимая 8-е место в таблице Первой лиги, но с эфектностью проблемы. Матчи КАМАЗа проходят очень скучно, команда будто усыпляет своего соперника, но пока что это дает результат.

    За 11 матчей команда проиграла только 3 раза, но почему КАМАЗ еще не в лидерах? Дело в том, что челнинцы очень часто заканчивают встречи вничью. За последние 6 поединков КАМАЗ четырежды поделил очки с соперниками. Если команда так и будет зарабатывать по одному баллу, то так и останется в середняках Первой лиги.

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    • Несмотря на это, КАМАЗ обыграл московское «Торпедо» в последнем туре (1:0). Единственный гол челнинцы забили на 77-й минуте. Интересно, что за матч до столичной команды КАМАЗ неожиданно проиграл «Нефтехимику» на своем поле (0:1), пропустив гол на 13-й минуте.

    В последней очной встрече в апреле этого года команды сыграли вничью со счетом 2:2. КАМАЗу удалось сравнять счет и уйти от поражения на 84-й минуте. В том сезоне челнинцы также играли от обороны, но «Родина» смогла заставить КАМАЗ открыться и побежать в атаку.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают небольшое предпочтение хозяевам. На победу «Родины» предлагают — 1.80.

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    На викторию КАМАЗа дают — 4.14, ничья оценена — в 3.62.

    В предстоящем матче «Родина» будет настроена подобраться ближе к лидерам лиги. Можно предположить, что хозяева смогут победить в низовом матче.

    Наш прогноз — Тотал 2.5 меньше. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 1.85. Еще вариант для ставки — Победа «Родины» за 1.80.

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    «Родина» — КАМАЗ: прогноз, ставка (1.85), статистика, коэффициенты матча 02.10.2023. Прогнозы на футбол. КАМАЗ лишится очков в матче со столичной командой
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