«Родина» сыграет на своем поле с КАМАЗом в рамках 12-го тура российской Первой лиги. Матч пройдет 2-го октября, начало — в 16:00 мск. «Родина» — КАМАЗ: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Родина»

Команда далеко не лучшим образом стартовала в нынешнем сезоне, занимая 12-е место в таблице Первой лиги с 14-ю очками в активе. Плотность в чемпионате позволяет «Родине» претендовать на высокие места, но для этого необходимо стабильно набирать очки.

В первых 6-и матчах команда выиграла только у «Сокола» (4:0), трижды сыграла вничью и дважды проиграла — не лучший старт, но потом команда стала более стабильной.

В последующих 5-и матчах «Родина» проиграла только «Шиннику» (1:4), по 2 раза сыграла вничью и победила. Команда играла довольно весело, заканчивая встречи со счетами 2:2 , 4:1. Редко когда московская команда выдавала низовой матч.

Календарь и таблица ФНЛ

В предстоящем матче «Родина» встретится с более оборонительным КАМАЗом, который в последнее время выдает встречи с минимальным количество голов. Сможет ли «Родина» и тут пробить стену челнинцев? Большой вопрос...

КАМАЗ

Команда вроде бы играет эффективно, занимая 8-е место в таблице Первой лиги, но с эфектностью проблемы. Матчи КАМАЗа проходят очень скучно, команда будто усыпляет своего соперника, но пока что это дает результат.

За 11 матчей команда проиграла только 3 раза, но почему КАМАЗ еще не в лидерах? Дело в том, что челнинцы очень часто заканчивают встречи вничью. За последние 6 поединков КАМАЗ четырежды поделил очки с соперниками. Если команда так и будет зарабатывать по одному баллу, то так и останется в середняках Первой лиги.

Несмотря на это, КАМАЗ обыграл московское «Торпедо» в последнем туре (1:0). Единственный гол челнинцы забили на 77-й минуте. Интересно, что за матч до столичной команды КАМАЗ неожиданно проиграл «Нефтехимику» на своем поле (0:1), пропустив гол на 13-й минуте.

В последней очной встрече в апреле этого года команды сыграли вничью со счетом 2:2. КАМАЗу удалось сравнять счет и уйти от поражения на 84-й минуте. В том сезоне челнинцы также играли от обороны, но «Родина» смогла заставить КАМАЗ открыться и побежать в атаку.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают небольшое предпочтение хозяевам. На победу «Родины» предлагают — 1.80.

На викторию КАМАЗа дают — 4.14, ничья оценена — в 3.62.

В предстоящем матче «Родина» будет настроена подобраться ближе к лидерам лиги. Можно предположить, что хозяева смогут победить в низовом матче.

Наш прогноз — Тотал 2.5 меньше. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 1.85. Еще вариант для ставки — Победа «Родины» за 1.80.