«Райо Вальекано»
«Райо Вальекано» отлично начал новый сезон в Примере. Клуб набрал 11 очков в семи встречах и лишь на один пункт уступает зоне еврокубков.
Фанаты «Пчел» не забыли недавнее поражение команды от «Атлетико». Команда на своем поле пропустила семь голов и не забила ни одного.
Коэффициенты матча Райо Вальекано — Мальорка
В своем последнем матче клуб потерял очки, но и соперник был не из легких. На выезде мадридские гости разошлись миром против «Кадиса» (0:0).
Все прогнозы на чемпионат Испании по футболу
На сегодня у коллектива беспроигрышная серия в четыре поединка кряду во всех турнирах при двух победах и двух ничьих, так что он выглядит фаворитом грядущей встречи.
«Мальорка»
Команда начала чемпионат посредственно. «Мальорка» сейчас пребывает на скромной 16-й позиции в Примере.
В сравнении с конкурентами в борьбе за важивание у хозяев относительно надежные тылы. Правда, в последних турах они дали сбой, позволив пропустить от «Жироны» и «Барселоны» сразу семь мячей.
Поэтому отрыв клуба от зоны вылета составляет лишь один балл. Поэтому балеарцам важно не проиграть, чтобы не опуститься в «опасную трясину».
В последних девяти поединках во всех турнирах коллектив одержал одну победу при пяти ничьих и трех поражениях, поэтому ему будет сложно победить.
Прогноз и ставки
Букмекеры логично считают фаворитом «Райо Вальекано», коэффициент на победу которого равен 2,24. Успех «Мальорки» оценивается в 3,72, ничья — в 3,09.
В двух из четырех последних матчей хозяева выиграли.
Поэтому наши прогноз и ставка — «Райо Вальекано» победит за 2,24.
Еще один вариант ставки — обе команды забьют за 2,06, поскольку гости забивали в четырех из пяти последних матчей, в то время как хозяева — фаворит игры, поэтому наверняка забьют.