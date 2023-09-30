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    «Мальорка» не помешает подъему «Райо» в зону еврокубков?

    «Райо Вальекано» — «Мальорка». Ставка (к. 2.24) и прогноз на чемпионат Испании 30 сентября 2023 года

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    «Райо» — фаворит матча
    «Райо Вальекано» сыграет против «Мальорки» в рамках восьмого тура чемпионата Испании. Матч пройдет 30 сентября, начало — в 17:15 мск. «Райо Вальекано» — «Мальорка»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Испания. Примера 30 Сентября 2023 года
    Райо Вальекано
  • Мадрид
    •  Райо Вальекано 17:15 Мальорка Мальорка
  • Пальма-де-Мальорка
    •

    «Райо Вальекано»

    «Райо Вальекано» отлично начал новый сезон в Примере. Клуб набрал 11 очков в семи встречах и лишь на один пункт уступает зоне еврокубков.

    Фанаты «Пчел» не забыли недавнее поражение команды от «Атлетико». Команда на своем поле пропустила семь голов и не забила ни одного.

    Коэффициенты матча Райо Вальекано — Мальорка

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  • 2.203.103.85Бонус$9500
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    В своем последнем матче клуб потерял очки, но и соперник был не из легких. На выезде мадридские гости разошлись миром против «Кадиса» (0:0).

    Все прогнозы на чемпионат Испании по футболу

    На сегодня у коллектива беспроигрышная серия в четыре поединка кряду во всех турнирах при двух победах и двух ничьих, так что он выглядит фаворитом грядущей встречи.

    «Мальорка»

    Команда начала чемпионат посредственно. «Мальорка» сейчас пребывает на скромной 16-й позиции в Примере.

    В сравнении с конкурентами в борьбе за важивание у хозяев относительно надежные тылы. Правда, в последних турах они дали сбой, позволив пропустить от «Жироны» и «Барселоны» сразу семь мячей.

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    • Поэтому отрыв клуба от зоны вылета составляет лишь один балл. Поэтому балеарцам важно не проиграть, чтобы не опуститься в «опасную трясину».

    В последних девяти поединках во всех турнирах коллектив одержал одну победу при пяти ничьих и трех поражениях, поэтому ему будет сложно победить.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры логично считают фаворитом «Райо Вальекано», коэффициент на победу которого равен 2,24. Успех «Мальорки» оценивается в 3,72, ничья — в 3,09.

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    В двух из четырех последних матчей хозяева выиграли.

    Поэтому наши прогноз и ставка — «Райо Вальекано» победит за 2,24.

    Еще один вариант ставки — обе команды забьют за 2,06, поскольку гости забивали в четырех из пяти последних матчей, в то время как хозяева — фаворит игры, поэтому наверняка забьют.

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    «Райо Вальекано» — «Мальорка»: прогноз, ставка (2.24), статистика, коэффициенты матча 30.09.2023. Прогнозы на футбол. «Мальорка» не помешает подъему «Райо» в зону еврокубков?
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