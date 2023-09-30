«Райо Вальекано» сыграет против «Мальорки» в рамках восьмого тура чемпионата Испании. Матч пройдет 30 сентября, начало — в 17:15 мск. «Райо Вальекано» — «Мальорка»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Райо Вальекано»

«Райо Вальекано» отлично начал новый сезон в Примере. Клуб набрал 11 очков в семи встречах и лишь на один пункт уступает зоне еврокубков.

Фанаты «Пчел» не забыли недавнее поражение команды от «Атлетико». Команда на своем поле пропустила семь голов и не забила ни одного.

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В своем последнем матче клуб потерял очки, но и соперник был не из легких. На выезде мадридские гости разошлись миром против «Кадиса» (0:0).

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На сегодня у коллектива беспроигрышная серия в четыре поединка кряду во всех турнирах при двух победах и двух ничьих, так что он выглядит фаворитом грядущей встречи.

«Мальорка»

Команда начала чемпионат посредственно. «Мальорка» сейчас пребывает на скромной 16-й позиции в Примере.

В сравнении с конкурентами в борьбе за важивание у хозяев относительно надежные тылы. Правда, в последних турах они дали сбой, позволив пропустить от «Жироны» и «Барселоны» сразу семь мячей.

Поэтому отрыв клуба от зоны вылета составляет лишь один балл. Поэтому балеарцам важно не проиграть, чтобы не опуститься в «опасную трясину».

В последних девяти поединках во всех турнирах коллектив одержал одну победу при пяти ничьих и трех поражениях, поэтому ему будет сложно победить.

Прогноз и ставки

Букмекеры логично считают фаворитом «Райо Вальекано», коэффициент на победу которого равен 2,24. Успех «Мальорки» оценивается в 3,72, ничья — в 3,09.

В двух из четырех последних матчей хозяева выиграли.

Поэтому наши прогноз и ставка — «Райо Вальекано» победит за 2,24.

Еще один вариант ставки — обе команды забьют за 2,06, поскольку гости забивали в четырех из пяти последних матчей, в то время как хозяева — фаворит игры, поэтому наверняка забьют.