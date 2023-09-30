«Монако»
«Монако» занимает четвертое место в турнирной таблице Лиги 1 после шести сыгранных матчей, в которых набрал 11 очков.
На прошлой неделе «монегаски» потерпели первое поражение в новой кампании, проиграв на своем поле «Ницце» (0:1).
Коэффициенты матча Монако — Марсель
И с учетом некоторых обстоятельств это настоящая катастрофа. Перед пропущенным на последних минутах голом команда Ади Хюттера не реализовала два пенальти. И в обоих случаях промахнулся Фоларин Балогун, за которого клуб заплатил 45 миллионов евро.
Помимо этого, «Монако» совершенно не впечатлил по игре. Для Хюттера возможности соперника, похоже, стали откровением.
Но старт «Монако» все равно можно назвать успешным. Перед этим у команды Александра Головина был ряд классных матчей.
«Марсель»
«Марсель» тем временем находится на восьмой строчке, набрав в шести матчах девять очков.
На днях «Марсель» назвал имя нового главного тренера — вскоре после увольнения Марселино команду возглавил Дженнаро Гаттузо.
Первая мысль — так себе выбор. Впрочем, то же самое думали и про Игора Тудора, под руководством которого провансальцы здорово провели прошедший сезон.
Руководство «Марселя» также рассматривало вариант с назначением Кристофа Гальтье, но экс-тренер «ПСЖ» побоялся, что его не примут местные болельщики.
На прошлой неделе, вскоре после расставания с Марселино, «Марсель» сыграл вничью с «Аяксом» (3:3) в Лиге Европы и потерпел разгромное поражение от «ПСЖ» (0:4). Гаттузо придется хорошенько потрудиться, чтобы улучшить игру команды.
Прогноз и ставка
На «Монако» в этом матче можно поставить за 2.28, ничью букмекеры предлагают за 4.00, а победу «Марселя» — за 3.15.
Вспоминая, как играли предыдущие команды Гаттузо, можно предположить, что «Марсель» вряд ли удивит соперника в предстоящей игре.
Ставка — победа «Монако» за 2.28.
Также можно рассмотреть ставку на тотал второго тайма больше 1,5 за 1.82.