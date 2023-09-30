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    «Монако» воспользуется проблемами «Марселя»?

    «Монако» — «Марсель». Ставка (к. 2.28) и прогноз на чемпионат Франции 30 сентября 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Монако» — «Марсель»
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    Александр Головин
    «Монако» сыграет на своем поле против «Марселя» в рамках седьмого тура чемпионата Франции. Матч пройдет 30 сентября, начало — в 22:00 мск. «Монако» — «Марсель»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Франция. Лига 1 30 Сентября 2023 года
    Монако
  • Монако
    •  Монако 22:00 Марсель Марсель
  • Франция. Лига 1
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    «Монако»

    «Монако» занимает четвертое место в турнирной таблице Лиги 1 после шести сыгранных матчей, в которых набрал 11 очков.

    На прошлой неделе «монегаски» потерпели первое поражение в новой кампании, проиграв на своем поле «Ницце» (0:1).

    Коэффициенты матча Монако — Марсель

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    И с учетом некоторых обстоятельств это настоящая катастрофа. Перед пропущенным на последних минутах голом команда Ади Хюттера не реализовала два пенальти. И в обоих случаях промахнулся Фоларин Балогун, за которого клуб заплатил 45 миллионов евро.

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    Помимо этого, «Монако» совершенно не впечатлил по игре. Для Хюттера возможности соперника, похоже, стали откровением.

    Но старт «Монако» все равно можно назвать успешным. Перед этим у команды Александра Головина был ряд классных матчей.

    «Марсель»

    «Марсель» тем временем находится на восьмой строчке, набрав в шести матчах девять очков.

    На днях «Марсель» назвал имя нового главного тренера — вскоре после увольнения Марселино команду возглавил Дженнаро Гаттузо.

    Первая мысль — так себе выбор. Впрочем, то же самое думали и про Игора Тудора, под руководством которого провансальцы здорово провели прошедший сезон.

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    • Руководство «Марселя» также рассматривало вариант с назначением Кристофа Гальтье, но экс-тренер «ПСЖ» побоялся, что его не примут местные болельщики.

    На прошлой неделе, вскоре после расставания с Марселино, «Марсель» сыграл вничью с «Аяксом» (3:3) в Лиге Европы и потерпел разгромное поражение от «ПСЖ» (0:4). Гаттузо придется хорошенько потрудиться, чтобы улучшить игру команды.

    Прогноз и ставка

    На «Монако» в этом матче можно поставить за 2.28, ничью букмекеры предлагают за 4.00, а победу «Марселя» — за 3.15.

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    Вспоминая, как играли предыдущие команды Гаттузо, можно предположить, что «Марсель» вряд ли удивит соперника в предстоящей игре.

    Ставка — победа «Монако» за 2.28.

    Также можно рассмотреть ставку на тотал второго тайма больше 1,5 за 1.82.

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    «Монако» — «Марсель»: прогноз, ставка (1.82), статистика, коэффициенты матча 30.09.2023. Прогнозы на футбол. «Монако» воспользуется проблемами «Марселя»?
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