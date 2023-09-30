«Монако» сыграет на своем поле против «Марселя» в рамках седьмого тура чемпионата Франции. Матч пройдет 30 сентября, начало — в 22:00 мск. «Монако» — «Марсель»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Монако»

«Монако» занимает четвертое место в турнирной таблице Лиги 1 после шести сыгранных матчей, в которых набрал 11 очков.

На прошлой неделе «монегаски» потерпели первое поражение в новой кампании, проиграв на своем поле «Ницце» (0:1).

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И с учетом некоторых обстоятельств это настоящая катастрофа. Перед пропущенным на последних минутах голом команда Ади Хюттера не реализовала два пенальти. И в обоих случаях промахнулся Фоларин Балогун, за которого клуб заплатил 45 миллионов евро.

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Помимо этого, «Монако» совершенно не впечатлил по игре. Для Хюттера возможности соперника, похоже, стали откровением.

Но старт «Монако» все равно можно назвать успешным. Перед этим у команды Александра Головина был ряд классных матчей.

«Марсель»

«Марсель» тем временем находится на восьмой строчке, набрав в шести матчах девять очков.

На днях «Марсель» назвал имя нового главного тренера — вскоре после увольнения Марселино команду возглавил Дженнаро Гаттузо.

Первая мысль — так себе выбор. Впрочем, то же самое думали и про Игора Тудора, под руководством которого провансальцы здорово провели прошедший сезон.

Руководство «Марселя» также рассматривало вариант с назначением Кристофа Гальтье, но экс-тренер «ПСЖ» побоялся, что его не примут местные болельщики.

На прошлой неделе, вскоре после расставания с Марселино, «Марсель» сыграл вничью с «Аяксом» (3:3) в Лиге Европы и потерпел разгромное поражение от «ПСЖ» (0:4). Гаттузо придется хорошенько потрудиться, чтобы улучшить игру команды.

Прогноз и ставка

На «Монако» в этом матче можно поставить за 2.28, ничью букмекеры предлагают за 4.00, а победу «Марселя» — за 3.15.

Вспоминая, как играли предыдущие команды Гаттузо, можно предположить, что «Марсель» вряд ли удивит соперника в предстоящей игре.

Ставка — победа «Монако» за 2.28.

Также можно рассмотреть ставку на тотал второго тайма больше 1,5 за 1.82.