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    «МЮ» и на этот раз будет сильнее «орлов»

    «Манчестер Юнайтед» — «Кристал Пэлас». Ставка (к. 1.97) и прогноз на чемпионат Англии, 30 сентября 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Манчестер Юнайтед» — «Кристал Пэлас»
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    Каземиро
    В субботу, 30 сентября, в 7-м туре английской Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» в родных стенах примет «Кристал Пэлас». Начало матча запланировано на 17:00 по мск. «Манчестер Юнайтед» — «Кристал Пэлас»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 30 Сентября 2023 года

    «Манчестер Юнайтед»

    «Манчестер Юнайтед» стал бронзовым призером в прошлом розыгрыше АПЛ. На чемпионство команда не претендовала и выжала максимум из минувшего сезона.

    Эта позиция позволила «красным дьяволам» заполучить билет в Лигу чемпионов, где они на старте турнира в очень результативном поединке проиграли в Мюнхене «Баварии» со счетом 3:4.

    Коэффициенты матча Манчестер Юнайтед — Кристал Пэлас

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    В текущем же чемпионате Англии манкунианцы выиграли и проиграли по три встречи, и находятся пока на девятой позиции в турнирной таблице. В прошлом туре они одолели на выезде «Бернли» 1:0, прервав тем самым серию из двух фиаско.

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    В преддверии же этой игры «Манчестер Юнайтед» отыграл в 1/16 финала Кубка лиги, где встретился дома как раз с предстоящим противником и обыграл его со счетом 3:0.

    «Кристал Пэлас»

    «Кристал Пэлас» в прошлом розыгрыше АПЛ финишировал в середине турнирной таблицы. У столичной команды не было шансов побороться за еврокубки, но в тоже время и вылет ей не грозил.

    В новом же первенстве «орлы» набрали в шести играх восемь баллов и расположились в турнирной таблице на строку ниже, чем предстоящий противник.

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    • Лондонский коллектив смог выиграть в этом первенстве две игры, столько же встреч еще он свел вничью и проиграл. Забил в этих играх всего шесть мячей, а пропустил на гол больше.

    В минувшем туре «Кристал Пэлас» в матче дерби расписал мировую с «Фулхэмом» 0:0, а после этого, как упоминалось выше, уступил в гостях 0:3 «МЮ» в Кубке лиги.

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    Отметим, что «Манчестер Юнайтед» обыграл «Кристал Пэлас» на своем поле в последних четырех очных играх во всех турнирах.

    Прогноз и ставки

    В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Манчестер Юнайтед» — 1.61, победа «Кристал Пэлас» — 6.01, ничья — 4.42.

    Прогнозируем, что и на этот раз манкунианцы дома одолеют «орлов», но победа будет скромнее, чем несколько дней тому наз.

    И еще ставим на то, что гости теперь без гола с поля не уйдут.

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    «Манчестер Юнайтед» — «Кристал Пэлас»: прогноз, ставка (1.97), статистика, коэффициенты матча 30.09.2023. Прогнозы на футбол. «МЮ» и на этот раз будет сильнее «орлов»
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