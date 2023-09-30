В субботу, 30 сентября, в 7-м туре английской Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» в родных стенах примет «Кристал Пэлас». Начало матча запланировано на 17:00 по мск. «Манчестер Юнайтед» — «Кристал Пэлас»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Манчестер Юнайтед»

«Манчестер Юнайтед» стал бронзовым призером в прошлом розыгрыше АПЛ. На чемпионство команда не претендовала и выжала максимум из минувшего сезона.

Эта позиция позволила «красным дьяволам» заполучить билет в Лигу чемпионов, где они на старте турнира в очень результативном поединке проиграли в Мюнхене «Баварии» со счетом 3:4.

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В текущем же чемпионате Англии манкунианцы выиграли и проиграли по три встречи, и находятся пока на девятой позиции в турнирной таблице. В прошлом туре они одолели на выезде «Бернли» 1:0, прервав тем самым серию из двух фиаско.

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В преддверии же этой игры «Манчестер Юнайтед» отыграл в 1/16 финала Кубка лиги, где встретился дома как раз с предстоящим противником и обыграл его со счетом 3:0.

«Кристал Пэлас»

«Кристал Пэлас» в прошлом розыгрыше АПЛ финишировал в середине турнирной таблицы. У столичной команды не было шансов побороться за еврокубки, но в тоже время и вылет ей не грозил.

В новом же первенстве «орлы» набрали в шести играх восемь баллов и расположились в турнирной таблице на строку ниже, чем предстоящий противник.

Лондонский коллектив смог выиграть в этом первенстве две игры, столько же встреч еще он свел вничью и проиграл. Забил в этих играх всего шесть мячей, а пропустил на гол больше.

В минувшем туре «Кристал Пэлас» в матче дерби расписал мировую с «Фулхэмом» 0:0, а после этого, как упоминалось выше, уступил в гостях 0:3 «МЮ» в Кубке лиги.

Отметим, что «Манчестер Юнайтед» обыграл «Кристал Пэлас» на своем поле в последних четырех очных играх во всех турнирах.

Прогноз и ставки

В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Манчестер Юнайтед» — 1.61, победа «Кристал Пэлас» — 6.01, ничья — 4.42.

Прогнозируем, что и на этот раз манкунианцы дома одолеют «орлов», но победа будет скромнее, чем несколько дней тому наз.

И еще ставим на то, что гости теперь без гола с поля не уйдут.