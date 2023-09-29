29 сентября в матче 9-го тура Чемпионшипа сыграют «Шеффилд Уэнсдей» и «Сандерленд». Стартовый свисток прозвучит в 19:30 мск. «Шеффилд Уэнсдей» — «Сандерленд»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Шеффилд Уэнсдей»

«Шеффилд Уэнсдей» находится в кризисе. Команда занимает последнее, 24-е место в таблице Чемпионшипа. Нужно срочно принимать меры.

В восьми встречах клуб не одержал ни одной победы. Ничьих было две, еще шесть раз «Шеффилд Уэнсдей» проиграл.

Коэффициенты матча Шеффилд Уэнсдей — Сандерленд 1X2Новым игрокам 3.153.402.30Бонус$9500

В активе команды на данный момент два очка. Сентябрь вряд ли можно назвать удачным месяцем. В предыдущем туре «Шеффилд Уэнсдей» в гостях уступил «Суонси» со счетом 0:3.

Все прогнозы на футбол

Клуб очень мало забивает. В последних шести матчах Чемпионшипа коллектив из Шеффилда лишь дважды поразил ворота соперника.

«Сандерленд»

«Сандерленд» на старте сезона показывает неплохой футбол. Сейчас команда идет на 5-й строчке в таблице.

У «черных котов» 13 очков. Отставание от топ-3 составляет семь баллов. Но клубу по силам улучшить свое нынешнее положение.

В сентябре «Сандерленд» играет очень хорошо. В четырех последних матчах Чемпионшипа были одержаны три победы. Команда одолела «Саутгемптон» (5:0), «КПР» (3:1), «Блэкберн» (3:1), уступив лишь «Кардифф Сити» (0:1).

Болельщики «Сандерленда» могут быть довольны результативностью команды. В последних трех играх «черные коты» забили 11 голов. В предстоящей встрече обороне «Шеффилд Уэнсдей» не позавидуешь.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу «Сандерленда» можно поставить за 2.35. Выигрыш хозяев идет с коэффициентом 3.10. Ничья оценена — в 3.50.

Оба клуба хотят завоевать три очка. Однако гости набрали отличную форму.

Стоит сделать ставку на то, что «Сандерленд» одержит победу с коэффициентом 2.35.

Еще один наш прогноз — в матче будет забито не больше двух голов за 1.86.