«Шеффилд Уэнсдей»
«Шеффилд Уэнсдей» находится в кризисе. Команда занимает последнее, 24-е место в таблице Чемпионшипа. Нужно срочно принимать меры.
В восьми встречах клуб не одержал ни одной победы. Ничьих было две, еще шесть раз «Шеффилд Уэнсдей» проиграл.
Коэффициенты матча Шеффилд Уэнсдей — Сандерленд
В активе команды на данный момент два очка. Сентябрь вряд ли можно назвать удачным месяцем. В предыдущем туре «Шеффилд Уэнсдей» в гостях уступил «Суонси» со счетом 0:3.
Клуб очень мало забивает. В последних шести матчах Чемпионшипа коллектив из Шеффилда лишь дважды поразил ворота соперника.
«Сандерленд»
«Сандерленд» на старте сезона показывает неплохой футбол. Сейчас команда идет на 5-й строчке в таблице.
У «черных котов» 13 очков. Отставание от топ-3 составляет семь баллов. Но клубу по силам улучшить свое нынешнее положение.
В сентябре «Сандерленд» играет очень хорошо. В четырех последних матчах Чемпионшипа были одержаны три победы. Команда одолела «Саутгемптон» (5:0), «КПР» (3:1), «Блэкберн» (3:1), уступив лишь «Кардифф Сити» (0:1).
Болельщики «Сандерленда» могут быть довольны результативностью команды. В последних трех играх «черные коты» забили 11 голов. В предстоящей встрече обороне «Шеффилд Уэнсдей» не позавидуешь.
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу «Сандерленда» можно поставить за 2.35. Выигрыш хозяев идет с коэффициентом 3.10. Ничья оценена — в 3.50.
Оба клуба хотят завоевать три очка. Однако гости набрали отличную форму.
Стоит сделать ставку на то, что «Сандерленд» одержит победу с коэффициентом 2.35.
Еще один наш прогноз — в матче будет забито не больше двух голов за 1.86.