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    «Шеффилд Уэнсдей» — «Сандерленд». Ставка (к. 2.35) и прогноз на футбол, Чемпионшип, 29 сентября 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Шеффилд Уэнсдей» — «Сандерленд»
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    ФК «Сандерленд»
    29 сентября в матче 9-го тура Чемпионшипа сыграют «Шеффилд Уэнсдей» и «Сандерленд». Стартовый свисток прозвучит в 19:30 мск. «Шеффилд Уэнсдей» — «Сандерленд»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Англия. Чемпионшип 29 Сентября 2023 года
    Шеффилд Уэнсдей
  • Англия. Чемпионшип
    •  Шеффилд Уэнсдей 22:00 Сандерленд Сандерленд
  • Сандерленд
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    «Шеффилд Уэнсдей»

    «Шеффилд Уэнсдей» находится в кризисе. Команда занимает последнее, 24-е место в таблице Чемпионшипа. Нужно срочно принимать меры.

    В восьми встречах клуб не одержал ни одной победы. Ничьих было две, еще шесть раз «Шеффилд Уэнсдей» проиграл.

    Коэффициенты матча Шеффилд Уэнсдей — Сандерленд

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    В активе команды на данный момент два очка. Сентябрь вряд ли можно назвать удачным месяцем. В предыдущем туре «Шеффилд Уэнсдей» в гостях уступил «Суонси» со счетом 0:3.

    Все прогнозы на футбол

    Клуб очень мало забивает. В последних шести матчах Чемпионшипа коллектив из Шеффилда лишь дважды поразил ворота соперника.

    «Сандерленд»

    «Сандерленд» на старте сезона показывает неплохой футбол. Сейчас команда идет на 5-й строчке в таблице.

    У «черных котов» 13 очков. Отставание от топ-3 составляет семь баллов. Но клубу по силам улучшить свое нынешнее положение.

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    • В сентябре «Сандерленд» играет очень хорошо. В четырех последних матчах Чемпионшипа были одержаны три победы. Команда одолела «Саутгемптон» (5:0), «КПР» (3:1), «Блэкберн» (3:1), уступив лишь «Кардифф Сити» (0:1).

    Болельщики «Сандерленда» могут быть довольны результативностью команды. В последних трех играх «черные коты» забили 11 голов. В предстоящей встрече обороне «Шеффилд Уэнсдей» не позавидуешь.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу «Сандерленда» можно поставить за 2.35. Выигрыш хозяев идет с коэффициентом 3.10. Ничья оценена — в 3.50.

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    Оба клуба хотят завоевать три очка. Однако гости набрали отличную форму.

    Стоит сделать ставку на то, что «Сандерленд» одержит победу с коэффициентом 2.35.

    Еще один наш прогноз — в матче будет забито не больше двух голов за 1.86.

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    «Шеффилд Уэнсдей» — «Сандерленд»: прогноз, ставка (2.35), статистика, коэффициенты матча 29.09.2023. Прогнозы на футбол. Гости подтвердят статус фаворита и выиграют матч
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