«Хоффенхайм» на своем поле сыграет против «Боруссии» Дортмунд в 6-м туре Бундеслиги. Встреча, которая состоится 29 сентября, начнется в 21:30 по мск. «Хоффенхайм» — «Боруссия» Д: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Хоффенхайм»

Команда начала чемпионат весьма продуктивно. «Хоффенхайм» сейчас пребывает на высокой пятой позиции в Бундеслиге.

Главной ценностью команды является мощная атака. В пяти матчах было забито уже 12 мячей в ворота соперников, четыре из которых на счету перспективного форварда Максимилиана Байера.

Коэффициенты матча Хоффенхайм — Боруссия Д 1X2Новым игрокам 3.054.152.15Бонус$9500

Свой предыдущий поединок команда провела успешно. Зинсхаймцы уверенно расправились с «Унион Берлином» (2:0).

Все прогнозы на Бундеслигу

Эта виктория стала для команды уже четвертой кряду. Да и вообще, по игре «Хоффенхайм» выглядит весьма выгодно, так что у него отличные шансы на успех.

«Боруссия» Дортмунд

Новый сезон «Шмели» начали с победы над низшелиговым коллективом в Кубке страны, после чего выиграли и в стартовом туре нового чемпионата, одолев дома 1:0 «Кельн».

Однако в последующих двух игровых днях «Боруссия» дважды сыграла вничью с весьма скромными соперниками — в гостях 1:1 с «Бохумом» и в родных стенах 2:2 с новичком «Хайденхаймом».

Затем дортмундцы в Бундеслиге смогли переиграть крепкие «Фрайбург» (4:2) и «Вольфсбург» (1:0), а в середине прошлой недели стартовали в Лиги чемпионов, где проиграли в выездной встрече ПСЖ 0:2.

В последних 22 играх во всех турнирах, включая товарищеские встречи, коллектив потерпел одно поражение, так что гости, идущие на 6-м месте, способны одолеть соперника, от которого отстают на один балл.

Прогноз и ставки

Букмекеры считают фаворитом «Боруссию», коэффициент на победу которой равен 2,12. Успех «Хоффенхайма» оценивается в 3,08, ничья — в 4,09.

В четырех последних матчах хозяева победили.

Поэтому наши прогноз и ставка — «Хоффенхайм» не проиграет за 1,76.

Еще один вариант ставки — тотал больше 3,5 голов за 2,01, ведь в трех из четырех последних матчей хозяев было забито больше 3,5 голов.