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    Покончит ли с победами «Хоффенхайма» «Дортмунд»?

    «Хоффенхайм» — «Боруссия» Д. Прогноз, ставка (к. 1.76) на футбол, чемпионат Германии, 29 сентября 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Хоффенхайм» — «Боруссия» Д
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    «Хоффенхайм» выиграли четыре последних матча
    «Хоффенхайм» на своем поле сыграет против «Боруссии» Дортмунд в 6-м туре Бундеслиги. Встреча, которая состоится 29 сентября, начнется в 21:30 по мск. «Хоффенхайм» — «Боруссия» Д: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Германия. Бундеслига 29 Сентября 2023 года
    Хоффенхайм
  • Хоффенхайм
    •  Хоффенхайм 21:30 Боруссия Д Боруссия Д
  • Дортмунд
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    «Хоффенхайм»

    Команда начала чемпионат весьма продуктивно. «Хоффенхайм» сейчас пребывает на высокой пятой позиции в Бундеслиге.

    Главной ценностью команды является мощная атака. В пяти матчах было забито уже 12 мячей в ворота соперников, четыре из которых на счету перспективного форварда Максимилиана Байера.

    Коэффициенты матча Хоффенхайм — Боруссия Д

    1X2Новым игрокам
  • 3.054.152.15Бонус$9500
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    Свой предыдущий поединок команда провела успешно. Зинсхаймцы уверенно расправились с «Унион Берлином» (2:0).

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    Эта виктория стала для команды уже четвертой кряду. Да и вообще, по игре «Хоффенхайм» выглядит весьма выгодно, так что у него отличные шансы на успех.

    «Боруссия» Дортмунд

    Новый сезон «Шмели» начали с победы над низшелиговым коллективом в Кубке страны, после чего выиграли и в стартовом туре нового чемпионата, одолев дома 1:0 «Кельн».

    Однако в последующих двух игровых днях «Боруссия» дважды сыграла вничью с весьма скромными соперниками — в гостях 1:1 с «Бохумом» и в родных стенах 2:2 с новичком «Хайденхаймом».

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    • Затем дортмундцы в Бундеслиге смогли переиграть крепкие «Фрайбург» (4:2) и «Вольфсбург» (1:0), а в середине прошлой недели стартовали в Лиги чемпионов, где проиграли в выездной встрече ПСЖ 0:2.

    В последних 22 играх во всех турнирах, включая товарищеские встречи, коллектив потерпел одно поражение, так что гости, идущие на 6-м месте, способны одолеть соперника, от которого отстают на один балл.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры считают фаворитом «Боруссию», коэффициент на победу которой равен 2,12. Успех «Хоффенхайма» оценивается в 3,08, ничья — в 4,09.

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    В четырех последних матчах хозяева победили.

    Поэтому наши прогноз и ставка — «Хоффенхайм» не проиграет за 1,76.

    Еще один вариант ставки — тотал больше 3,5 голов за 2,01, ведь в трех из четырех последних матчей хозяев было забито больше 3,5 голов.

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    «Хоффенхайм» — «Боруссия» Д: прогноз, ставка (1.76), статистика, коэффициенты матча 29.09.2023. Прогнозы на футбол. Покончит ли с победами «Хоффенхайма» «Дортмунд»?
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