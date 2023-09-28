28 сентября в матче 6-го тура итальянской Серии А сыграют «Фрозиноне» и «Фиорентина». Стартовый свисток прозвучит в 19:30 мск. «Фрозиноне» — «Фиорентина»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Фрозиноне»

«Фрозиноне» хорошо играет на поле. В сезоне-2023/24 в четырех домашних матчах были одержаны три победы. Единственное поражение зафиксировано в игре с «Наполи» (1:3).

На данный момент в активе «Фрозиноне» 8 очков. Клуб занимает восьмое место в таблице Серии А.

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«Фрозиноне» удается забивать почти в каждой встрече. Атака команды выглядит весьма неплохо. Лишь «Удинезе» 2 сентября смог сохранить свои ворота в неприкосновенности. Та встреча закончилась вничью 0:0.

Все прогнозы на Серию А

Болельщики «Фрозиноне» верят в сенсацию. Но одолеть «Фиорентину» будет крайне просто. Тем не менее, в случае победы у команды есть шанс оказаться в топ-5 таблицы Серии А.

«Фиорентина»

«Фиорентина» пока борется на два фронта. Помимо чемпионата Италии, команда также выступает в Лиге конференций.

В сезоне-2023/24 с учетом всех турниров «фиалки» потерпели два поражения. В Серии А клуб без шансов уступил «Интеру» (0:4), а в еврокубках — «Рапиду» (0:1). Обе встречи прошли в гостях.

«Фиорентина» впечатляет своим атакующим потенциалом. В пяти играх чемпионата Италии клуб забил 11 голов. Но и пропустил немало — 9 мячей.

Если бы «фиалки» навели порядок в обороне, то, возможно, сейчас бы находились выше в таблице. Пока команда располагается на 5-м месте. Отставание от лидирующего в Серии А «Интера» составляет пять очков.

Прогноз и ставки

Букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу «Фиорентины» можно поставить за 1.94. Выигрыш хозяев идет с коэффициентом 3.82. Ничья оценена — в 3.74.

Обе команды будут играть на победу. Однако гости выглядят предпочтительнее.

Стоит сделать ставку на то, что «Фиорентина» выиграет матч с коэффициентом 1.94.

Еще один наш прогноз — в матче забьют обе команды за 1.73.