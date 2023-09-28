«Фрозиноне»
«Фрозиноне» хорошо играет на поле. В сезоне-2023/24 в четырех домашних матчах были одержаны три победы. Единственное поражение зафиксировано в игре с «Наполи» (1:3).
На данный момент в активе «Фрозиноне» 8 очков. Клуб занимает восьмое место в таблице Серии А.
Коэффициенты матча Фрозиноне — Фиорентина
«Фрозиноне» удается забивать почти в каждой встрече. Атака команды выглядит весьма неплохо. Лишь «Удинезе» 2 сентября смог сохранить свои ворота в неприкосновенности. Та встреча закончилась вничью 0:0.
Болельщики «Фрозиноне» верят в сенсацию. Но одолеть «Фиорентину» будет крайне просто. Тем не менее, в случае победы у команды есть шанс оказаться в топ-5 таблицы Серии А.
«Фиорентина»
«Фиорентина» пока борется на два фронта. Помимо чемпионата Италии, команда также выступает в Лиге конференций.
В сезоне-2023/24 с учетом всех турниров «фиалки» потерпели два поражения. В Серии А клуб без шансов уступил «Интеру» (0:4), а в еврокубках — «Рапиду» (0:1). Обе встречи прошли в гостях.
«Фиорентина» впечатляет своим атакующим потенциалом. В пяти играх чемпионата Италии клуб забил 11 голов. Но и пропустил немало — 9 мячей.
Если бы «фиалки» навели порядок в обороне, то, возможно, сейчас бы находились выше в таблице. Пока команда располагается на 5-м месте. Отставание от лидирующего в Серии А «Интера» составляет пять очков.
Прогноз и ставки
Букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу «Фиорентины» можно поставить за 1.94. Выигрыш хозяев идет с коэффициентом 3.82. Ничья оценена — в 3.74.
Обе команды будут играть на победу. Однако гости выглядят предпочтительнее.
Стоит сделать ставку на то, что «Фиорентина» выиграет матч с коэффициентом 1.94.
Еще один наш прогноз — в матче забьют обе команды за 1.73.