«Оренбург»
Для «газовиков» групповой этап Кубка складывается достаточно успешно. В трех поединках группового этапа команда набрала 6 очков.
Причем в трех матчах игроки «Оренбурга» забили всего три мяча. А вот в свои ворота пропущено уже 6 мячей.
Коэффициенты матча Оренбург — Факел
В минувшем туре чемпионата России «Оренбург» добыл три зачетных пункта. «Газовики» уверенно переиграли «Локомотив» (2:0).
До того «Оренбург» обыграл еще и сочинцев (3:0). Так что под руководством Давида Деограсии команда явно набирает обороты.
Хозяева явно намерены упрочить свое лидерство в группе. Тем более, соперник также не блещет стабильностью результатов.
«Факел»
Эта команда также планирует пробиться в следующий раунд Кубка. Между тем, воронежцы сейчас замыкают турнирную таблицу в своей группе.
«Факел» в трех матчах выиграл лишь единожды. Да и результативность воронежского клуба явно не назовешь высокой: всего три забитых гола.
Минувший тур РПЛ вышел для команды вполне продуктивным. «Факел» расписал сухую мировую с «Уралом» (0:0).
А вот до того воронежцы сгорели «Крыльям Советов» (0:3). Да и в предыдущем матче с «Оренбургом» команда также уступила (0:1).
В этом матче гости намереваются добыть три очка. Подопечные Сергея Ташуева мотивированы улучшить свое турнирное положение.
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Оренбурга» предлагают — 2.04.
На викторию «Факела» дают — 3.55, ничья оценена — в 3.55.
«Газовики»
Наш прогноз — Победа «Оренбурга». Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.04. Еще вариант для ставки — Обе не забьют за 2.00.