«Оренбург» сыграет на своем поле с «Факелом» в рамках 4-го тура группового этапа Кубка России. Матч пройдет 21 сентября, начало — в 17:15 мск. «Оренбург» — «Факел»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Оренбург»

Для «газовиков» групповой этап Кубка складывается достаточно успешно. В трех поединках группового этапа команда набрала 6 очков.

Причем в трех матчах игроки «Оренбурга» забили всего три мяча. А вот в свои ворота пропущено уже 6 мячей.

Коэффициенты матча Оренбург — Факел 1X2Новым игрокам 1.903.654.20Бонус$9500

В минувшем туре чемпионата России «Оренбург» добыл три зачетных пункта. «Газовики» уверенно переиграли «Локомотив» (2:0).

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До того «Оренбург» обыграл еще и сочинцев (3:0). Так что под руководством Давида Деограсии команда явно набирает обороты.

Хозяева явно намерены упрочить свое лидерство в группе. Тем более, соперник также не блещет стабильностью результатов.

«Факел»

Эта команда также планирует пробиться в следующий раунд Кубка. Между тем, воронежцы сейчас замыкают турнирную таблицу в своей группе.

«Факел» в трех матчах выиграл лишь единожды. Да и результативность воронежского клуба явно не назовешь высокой: всего три забитых гола.

Минувший тур РПЛ вышел для команды вполне продуктивным. «Факел» расписал сухую мировую с «Уралом» (0:0).

А вот до того воронежцы сгорели «Крыльям Советов» (0:3). Да и в предыдущем матче с «Оренбургом» команда также уступила (0:1).

В этом матче гости намереваются добыть три очка. Подопечные Сергея Ташуева мотивированы улучшить свое турнирное положение.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Оренбурга» предлагают — 2.04.

На викторию «Факела» дают — 3.55, ничья оценена — в 3.55.

«Газовики» сейчас выглядят сильнее воронежцев , так что наверняка будут активно атаковать.

Наш прогноз — Победа «Оренбурга». Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.04. Еще вариант для ставки — Обе не забьют за 2.00.