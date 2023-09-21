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    «Оренбург» снова одолеет воронежцев

    «Оренбург» — «Факел». Ставка (к. 2.04) и прогноз на футбол, Кубок России, 21 сентября 2023 года

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    «Оренбург»
    «Оренбург» сыграет на своем поле с «Факелом» в рамках 4-го тура группового этапа Кубка России. Матч пройдет 21 сентября, начало — в 17:15 мск. «Оренбург» — «Факел»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Россия. Кубок 21 Сентября 2023 года
    Оренбург
  • Оренбург
    •  Оренбург 17:15 Факел Факел
  • Воронеж
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    «Оренбург»

    Для «газовиков» групповой этап Кубка складывается достаточно успешно. В трех поединках группового этапа команда набрала 6 очков.

    Причем в трех матчах игроки «Оренбурга» забили всего три мяча. А вот в свои ворота пропущено уже 6 мячей.

    Коэффициенты матча Оренбург — Факел

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    В минувшем туре чемпионата России «Оренбург» добыл три зачетных пункта. «Газовики» уверенно переиграли «Локомотив» (2:0).

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    До того «Оренбург» обыграл еще и сочинцев (3:0). Так что под руководством Давида Деограсии команда явно набирает обороты.

    Хозяева явно намерены упрочить свое лидерство в группе. Тем более, соперник также не блещет стабильностью результатов.

    «Факел»

    Эта команда также планирует пробиться в следующий раунд Кубка. Между тем, воронежцы сейчас замыкают турнирную таблицу в своей группе.

    «Факел» в трех матчах выиграл лишь единожды. Да и результативность воронежского клуба явно не назовешь высокой: всего три забитых гола.

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    • Минувший тур РПЛ вышел для команды вполне продуктивным. «Факел» расписал сухую мировую с «Уралом» (0:0).

    А вот до того воронежцы сгорели «Крыльям Советов» (0:3). Да и в предыдущем матче с «Оренбургом» команда также уступила (0:1).

    В этом матче гости намереваются добыть три очка. Подопечные Сергея Ташуева мотивированы улучшить свое турнирное положение.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Оренбурга» предлагают — 2.04.

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    На викторию «Факела» дают — 3.55, ничья оценена — в 3.55.

    «Газовики» сейчас выглядят сильнее воронежцев, так что наверняка будут активно атаковать.

    Наш прогноз — Победа «Оренбурга». Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.04. Еще вариант для ставки — Обе не забьют за 2.00.

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    «Оренбург» — «Факел»: прогноз, ставка (2.04), статистика, коэффициенты матча 21.09.2023. Прогнозы на футбол. «Оренбург» снова одолеет воронежцев
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