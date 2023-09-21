21 сентября в матче группового этапа Лиги Европы сыграют «Брайтон» и АЕК. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск. «Брайтон» — АЕК: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Брайтон»

«Брайтон» отлично выступил в прошлом сезоне АПЛ. Команда заняла шестое место в таблице. Этот успех позволил команде завоевать путевку в Лигу Европы.

В нынешнем розыгрыше АПЛ «Брайтон» уже успел потрепать нервы топ-клубам. Ранее команда встречалась с «Манчестер Юнайтед» и победила на выезде со счетом 3:1. Почему бы теперь на кураже не добиться успеха в Лиге Европы?

Коэффициенты матча Брайтон энд Хоув Альбион — АЕК Афины 1X2Новым игрокам 1.226.8015.00Бонус$9500

У английской команды очень мощная атака. Форварды блестяще реализовывают моменты. В пяти матчах чемпионата Англии-2023/24 «Брайтон» забил 15 мячей. В среднем — три гола за игру. Фантастическая результативность.

Календарь и таблица Лиги Европы

У «Брайтона» не должно возникнуть проблем. Хозяева находятся в прекрасной форме. Они будут доминировать на поле и играть первым номером.

АЕК

АЕК этим летом боролся за выход в групповой этап Лиги чемпионов, но выполнить эту задачу не удалось. Клуб дважды проиграл «Антверпену» (0:1, 1:2). Теперь придется добиваться успехов в Лиге Европы.

В чемпионате Греции АЕК провел три матча. В активе клуба пять очков. В сезоне-2023/24 национального чемпионата команда еще не проигрывала.

Букмекеры не верят в АЕК. «Брайтон» сейчас слишком хорош. Гости постараются максимально сосредоточенно сыграть в обороне, чтобы поменьше пропустить.

Команды впервые встретятся друг с другом. Ранее пути «Брайтона» и АЕКа никогда не пересекались. Букмекеры уверены в том, что интриги нет, считая хозяев поля безоговорочными фаворитами.

Прогноз и ставки

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Брайтона» можно поставить за 1.23. Выигрыш гостей идет с коэффициентом 12.50. Ничья оценена — в 6.30.

Английский клуб находится в прекрасной форме. Хозяева будут идти вперед и постараются реализовать свои моменты.

Стоит сделать ставку на победу «Брайтона» с форой (-2) гола с коэффициентом 2.10.

Еще один наш прогноз — в матче будет забито минимум три гола за 1.89.