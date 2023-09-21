ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Эрик Тен ХагПо-прежнему ли «МЮ» топ-клуб? Поездка в Мюнхен может развеять иллюзии Варрен Заир-ЭмериЮные смешные голоса. Ламин Ямаль, Варрен Заир-Эмери и еще 22 молодых игрока, которые возьмут штурмом ЛЧ 2023/24 Марк ван Боммел«Барселона» вернулась? Ван Боммел и «Антверпен» проверят, так ли это
    Все новости спорта

    Английский клуб легко добьется успеха в домашнем матче

    «Брайтон» — АЕК. Ставка (к. 2.10) и прогноз на футбол, Лига Европы, 21 сентября 2023 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Лигу Европы Прогнозы на Брайтон энд Хоув Альбион Прогнозы на АЕК Афины Календарь Лиги Европы
    Прогноз и ставки на «Брайтон» — АЕК
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    ФК «Брайтон»
    21 сентября в матче группового этапа Лиги Европы сыграют «Брайтон» и АЕК. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск. «Брайтон» — АЕК: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Футбол. Лига Европы. Группа B 21 Сентября 2023 года
    Брайтон энд Хоув Альбион
  • Брайтон энд Хоув
    •  Брайтон энд Хоув Альбион 22:00 АЕК Афины АЕК Афины
  • Афины
    •

    «Брайтон»

    «Брайтон» отлично выступил в прошлом сезоне АПЛ. Команда заняла шестое место в таблице. Этот успех позволил команде завоевать путевку в Лигу Европы.

    В нынешнем розыгрыше АПЛ «Брайтон» уже успел потрепать нервы топ-клубам. Ранее команда встречалась с «Манчестер Юнайтед» и победила на выезде со счетом 3:1. Почему бы теперь на кураже не добиться успеха в Лиге Европы?

    Коэффициенты матча Брайтон энд Хоув Альбион — АЕК Афины

    1X2Новым игрокам
  • 1.226.8015.00Бонус$9500
    •

    У английской команды очень мощная атака. Форварды блестяще реализовывают моменты. В пяти матчах чемпионата Англии-2023/24 «Брайтон» забил 15 мячей. В среднем — три гола за игру. Фантастическая результативность.

    Календарь и таблица Лиги Европы

    У «Брайтона» не должно возникнуть проблем. Хозяева находятся в прекрасной форме. Они будут доминировать на поле и играть первым номером.

    АЕК

    АЕК этим летом боролся за выход в групповой этап Лиги чемпионов, но выполнить эту задачу не удалось. Клуб дважды проиграл «Антверпену» (0:1, 1:2). Теперь придется добиваться успехов в Лиге Европы.

    В чемпионате Греции АЕК провел три матча. В активе клуба пять очков. В сезоне-2023/24 национального чемпионата команда еще не проигрывала.

    Букмекеры не верят в АЕК. «Брайтон» сейчас слишком хорош. Гости постараются максимально сосредоточенно сыграть в обороне, чтобы поменьше пропустить.

  • Бесконечный кошмар Погба: травмы, шантаж и проваленный допинг-тест
  • Поль Погба — на грани позорного завершения карьеры
  • 13/09/2023

    • Команды впервые встретятся друг с другом. Ранее пути «Брайтона» и АЕКа никогда не пересекались. Букмекеры уверены в том, что интриги нет, считая хозяев поля безоговорочными фаворитами.

    Прогноз и ставки

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Брайтона» можно поставить за 1.23. Выигрыш гостей идет с коэффициентом 12.50. Ничья оценена — в 6.30.

    9500$ИгратьБонус новым игрокамlas atlantis 500$ИгратьБонусы к первым ставкамbet365

    Английский клуб находится в прекрасной форме. Хозяева будут идти вперед и постараются реализовать свои моменты.

    Стоит сделать ставку на победу «Брайтона» с форой (-2) гола с коэффициентом 2.10.

    Еще один наш прогноз — в матче будет забито минимум три гола за 1.89.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.29
  • Прогноз на матч Сафиуллин — Накашима
  • Теннис
  • Сегодня в 09:30
    •  2.19
  • Прогноз на матч ЦСКА — Сочи
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  2.57
  • Прогноз на матч Урал — Локомотив
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  2.39
  • Прогноз на матч Металлург Мг — Автомобилист
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  2.50
  • Прогноз на матч Салават Юлаев — Нефтехимик
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  2.03
  • Прогноз на матч Ахмат — Зенит
  • Футбол
  • Сегодня в 17:15
    •  3.01
  • Прогноз на матч Рубин — Ростов
  • Футбол
  • Сегодня в 17:15
    •  2.10
  • Прогноз на матч Лилль — Олимпия
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  2.27
  • Прогноз на матч Динамо Мн — Локомотив
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:10
    •  1.64
  • Прогноз на матч СКА — Северсталь
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.02
  • Прогноз на матч Торпедо — Витязь
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.09
  • Прогноз на матч Реал — Унион
  • Футбол
  • Сегодня в 19:45
    •  2.20
  • Прогноз на матч Галатасарай — Копенгаген
  • Футбол
  • Сегодня в 19:45
    •  5.50
  • Прогноз на матч Реал Мадрид — Унион
  • Футбол
  • Сегодня в 19:45
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Брайтон» — АЕК: прогноз, ставка (2.10), статистика, коэффициенты матча 21.09.2023. Прогнозы на футбол. Английский клуб легко добьется успеха в домашнем матче
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры