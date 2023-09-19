«Фейеноорд» сыграет на своем поле «Селтик» в рамках матча 1-го тура группового раунда Лиги чемпионов, который будет римейком финала Кубка чемпионов 1970 года. Матч пройдет 19 сентября, начало — в 22:00 мск. «Фейеноорд» — «Селтик»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Фейеноорд»

Команда стала чемпионом Нидерландов. Причем сделала это достаточно уверенно и заблаговременно. «Красно-бело-черные» смогли набрать 82 очка и на целых семь пунктов обогнали второй ПСВ.

В новом сезоне национального первенства «Фейеноорд» занимает второе место по итогам пяти туров с отставанием в один балл от лидирующего ПСВ.

Коэффициенты матча Фейеноорд — Селтик 1X2Новым игрокам 1.604.305.40Бонус$9500

В своем последнем матче роттердамский клуб одержал победу. На своем поле ему удалось разгромить «Херенвен», забив шесть мячей и пропустив один.

Все прогнозы на Лигу чемпионов

Коллектив не знает поражений пять поединков кряду во всех турнирах при трех победах в последних из них, так что у хозяев отличная форма.

«Селтик»

Команда минувший сезон провела успешно. «Кельты» добыли очередной чемпионский титул, почти не встретив на пути конкурентов.

В новом розыгрыше шотландской Премьер-лиги «Селтик» также выглядит фаворитом на золотые медали, поскольку лидирует с отрывом в два очка от «Сент-Миррена».

В своем последнем матче клуб из Глазго одержал победу. На своем поле ему удалось разгромить «Данди», забив три безответных мяча.

В девяти последних поединках во всех турнирах коллектив потерпел одно поражение и не знает неудач уже три игры кряду, поэтому у гостей есть неплохие шансы как минимум не уступить.

Прогноз и ставки

Букмекеры считают фаворитом «Фейеноорд», коэффициент на победу которого равен 1,64. Успех «Селтика» оценивается в 5,14, ничья — в 4,26.

В трех из четырех последних матчей гостей было забито меньше 2,5 голов.

Поэтому наши прогноз и ставка — тотал меньше 2,5 голов за 2,21.

Еще один вариант ставки — хотя бы одна команда не забьет за 2,10, ведь в четырех последних матчах гостей по крайней мере один из соперников не забивал.