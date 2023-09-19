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    Кто выиграет римейк финала Кубка чемпионов-1970?

    «Фейеноорд» — «Селтик». Ставки (к. 2.21) и прогноз на групповой раунд Лиги чемпионов, 19 сентября 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Фейеноорд» — «Селтик»
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    «Фейеноорд» — фаворит матча
    «Фейеноорд» сыграет на своем поле «Селтик» в рамках матча 1-го тура группового раунда Лиги чемпионов, который будет римейком финала Кубка чемпионов 1970 года. Матч пройдет 19 сентября, начало — в 22:00 мск. «Фейеноорд» — «Селтик»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига чемпионов. Группа E 19 Сентября 2023 года
    Фейеноорд
  • Лига чемпионов. Группа E
    •  Фейеноорд 22:00 Селтик Селтик
  • Лига чемпионов. Группа E
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    «Фейеноорд»

    Команда стала чемпионом Нидерландов. Причем сделала это достаточно уверенно и заблаговременно. «Красно-бело-черные» смогли набрать 82 очка и на целых семь пунктов обогнали второй ПСВ.

    В новом сезоне национального первенства «Фейеноорд» занимает второе место по итогам пяти туров с отставанием в один балл от лидирующего ПСВ.

    Коэффициенты матча Фейеноорд — Селтик

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  • 1.604.305.40Бонус$9500
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    В своем последнем матче роттердамский клуб одержал победу. На своем поле ему удалось разгромить «Херенвен», забив шесть мячей и пропустив один.

    Все прогнозы на Лигу чемпионов

    Коллектив не знает поражений пять поединков кряду во всех турнирах при трех победах в последних из них, так что у хозяев отличная форма.

    «Селтик»

    Команда минувший сезон провела успешно. «Кельты» добыли очередной чемпионский титул, почти не встретив на пути конкурентов.

    В новом розыгрыше шотландской Премьер-лиги «Селтик» также выглядит фаворитом на золотые медали, поскольку лидирует с отрывом в два очка от «Сент-Миррена».

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  • 07/09/2023

    • В своем последнем матче клуб из Глазго одержал победу. На своем поле ему удалось разгромить «Данди», забив три безответных мяча.

    В девяти последних поединках во всех турнирах коллектив потерпел одно поражение и не знает неудач уже три игры кряду, поэтому у гостей есть неплохие шансы как минимум не уступить.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры считают фаворитом «Фейеноорд», коэффициент на победу которого равен 1,64. Успех «Селтика» оценивается в 5,14, ничья — в 4,26.

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    В трех из четырех последних матчей гостей было забито меньше 2,5 голов.

    Поэтому наши прогноз и ставка — тотал меньше 2,5 голов за 2,21.

    Еще один вариант ставки — хотя бы одна команда не забьет за 2,10, ведь в четырех последних матчах гостей по крайней мере один из соперников не забивал.

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    «Фейеноорд» — «Селтик»: прогноз, ставка (2.21), статистика, коэффициенты матча 19.09.2023. Прогнозы на футбол. Кто выиграет римейк финала Кубка чемпионов-1970?
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