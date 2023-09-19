«Фейеноорд»
Команда стала чемпионом Нидерландов. Причем сделала это достаточно уверенно и заблаговременно. «Красно-бело-черные» смогли набрать 82 очка и на целых семь пунктов обогнали второй ПСВ.
В новом сезоне национального первенства «Фейеноорд» занимает второе место по итогам пяти туров с отставанием в один балл от лидирующего ПСВ.
Коэффициенты матча Фейеноорд — Селтик
В своем последнем матче роттердамский клуб одержал победу. На своем поле ему удалось разгромить «Херенвен», забив шесть мячей и пропустив один.
Все прогнозы на Лигу чемпионов
Коллектив не знает поражений пять поединков кряду во всех турнирах при трех победах в последних из них, так что у хозяев отличная форма.
«Селтик»
Команда минувший сезон провела успешно. «Кельты» добыли очередной чемпионский титул, почти не встретив на пути конкурентов.
В новом розыгрыше шотландской Премьер-лиги «Селтик» также выглядит фаворитом на золотые медали, поскольку лидирует с отрывом в два очка от «Сент-Миррена».
В своем последнем матче клуб из Глазго одержал победу. На своем поле ему удалось разгромить «Данди», забив три безответных мяча.
В девяти последних поединках во всех турнирах коллектив потерпел одно поражение и не знает неудач уже три игры кряду, поэтому у гостей есть неплохие шансы как минимум не уступить.
Прогноз и ставки
Букмекеры считают фаворитом «Фейеноорд», коэффициент на победу которого равен 1,64. Успех «Селтика» оценивается в 5,14, ничья — в 4,26.
В трех из четырех последних матчей гостей было забито меньше 2,5 голов.
Поэтому наши прогноз и ставка — тотал меньше 2,5 голов за 2,21.
Еще один вариант ставки — хотя бы одна команда не забьет за 2,10, ведь в четырех последних матчах гостей по крайней мере один из соперников не забивал.