«Торпедо»
Торпедовцы сильны, но крайне нестабильны. Да и вообще, к Пепу Клотету есть вопросы не только по результатам, но и по игре команды.
На данный момент москвичи находятся на 6 месте. Правда, отставание от второй позиции составляет всего 3 очка.
Коэффициенты матча Торпедо — Енисей
В минувшем туре первенства «Торпедо» добыло три важнейших очка. Команда Клотета вырвала победу над «Енисеем» (1:0).
До того «Торпедо» уступило «Родине» (0:2). Да и в кадровом плане у москвичей отнюдь не все гладко: ряд игроков покинули команду.
Торпедовцы явно намерены добиться победы. Хозяева явно будут активно и агрессивно атаковать.
«Енисей»
Эта команда в новом сезоне намерена побороться за повышение в классе. Вот только старт красноярцы полностью провалили.
«Енисей» довольно результативно атакует. В 9 матчах игроки команды сумели отличиться 13 точными выстрелами.
Минувший тур первенства вышел для команды относительно продуктивным. «Енисей» расписал мировую с «Родиной» (2:2).
К слову, красноярцы не лучшим образом выступают в выездных матчах. Единственная гостевая виктория добыта над «Кубанью».
В этом матче гости намереваются разжиться очками. Правда, последняя победа над торпедовцами случилась еще два с половиной года назад.
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Торпедо» предлагают — 2.04.
На викторию «Енисея» дают — 3.57, ничья оценена — в 3.34.
Торпедовцы
Наш прогноз — Победа «Торпедо». Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.04. Еще вариант для ставки — Тотал больше 2.5 за 2.16.