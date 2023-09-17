«Торпедо» сыграет на своем поле с «Енисеем» в рамках 10-го тура чемпионата России. Матч пройдет 17 сентября, начало — в 16:00 мск. «Торпедо» — «Енисей»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Торпедо»

Торпедовцы сильны, но крайне нестабильны. Да и вообще, к Пепу Клотету есть вопросы не только по результатам, но и по игре команды.

На данный момент москвичи находятся на 6 месте. Правда, отставание от второй позиции составляет всего 3 очка.

Коэффициенты матча Торпедо — Енисей 1X2Новым игрокам 2.053.403.65Бонус$9500

В минувшем туре первенства «Торпедо» добыло три важнейших очка. Команда Клотета вырвала победу над «Енисеем» (1:0).

Прогнозы на ФНЛ

До того «Торпедо» уступило «Родине» (0:2). Да и в кадровом плане у москвичей отнюдь не все гладко: ряд игроков покинули команду.

Торпедовцы явно намерены добиться победы. Хозяева явно будут активно и агрессивно атаковать.

«Енисей»

Эта команда в новом сезоне намерена побороться за повышение в классе. Вот только старт красноярцы полностью провалили.

«Енисей» довольно результативно атакует. В 9 матчах игроки команды сумели отличиться 13 точными выстрелами.

Минувший тур первенства вышел для команды относительно продуктивным. «Енисей» расписал мировую с «Родиной» (2:2).

К слову, красноярцы не лучшим образом выступают в выездных матчах. Единственная гостевая виктория добыта над «Кубанью».

В этом матче гости намереваются разжиться очками. Правда, последняя победа над торпедовцами случилась еще два с половиной года назад.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Торпедо» предлагают — 2.04.

На викторию «Енисея» дают — 3.57, ничья оценена — в 3.34.

Торпедовцы намерены вернуться в лидирующую группу , так что наверняка будут активны в атаке.

Наш прогноз — Победа «Торпедо». Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.04. Еще вариант для ставки — Тотал больше 2.5 за 2.16.