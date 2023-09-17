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    Сумеет ли «Торпедо» одолеть красноярцев?

    «Торпедо» — «Енисей». Ставка (к. 2.04) и прогноз на футбол, Первая лига, 17 сентября 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Торпедо» — «Енисей»
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    Игорь Лебеденко
    «Торпедо» сыграет на своем поле с «Енисеем» в рамках 10-го тура чемпионата России. Матч пройдет 17 сентября, начало — в 16:00 мск. «Торпедо» — «Енисей»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Россия. ФНЛ 17 Сентября 2023 года
    Торпедо
  • Москва
    •  Торпедо 16:00 Енисей Енисей
  • Красноярск
    •

    «Торпедо»

    Торпедовцы сильны, но крайне нестабильны. Да и вообще, к Пепу Клотету есть вопросы не только по результатам, но и по игре команды.

    На данный момент москвичи находятся на 6 месте. Правда, отставание от второй позиции составляет всего 3 очка.

    Коэффициенты матча Торпедо — Енисей

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  • 2.053.403.65Бонус$9500
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    В минувшем туре первенства «Торпедо» добыло три важнейших очка. Команда Клотета вырвала победу над «Енисеем» (1:0).

    Прогнозы на ФНЛ

    До того «Торпедо» уступило «Родине» (0:2). Да и в кадровом плане у москвичей отнюдь не все гладко: ряд игроков покинули команду.

    Торпедовцы явно намерены добиться победы. Хозяева явно будут активно и агрессивно атаковать.

    «Енисей»

    Эта команда в новом сезоне намерена побороться за повышение в классе. Вот только старт красноярцы полностью провалили.

    «Енисей» довольно результативно атакует. В 9 матчах игроки команды сумели отличиться 13 точными выстрелами.

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    • Минувший тур первенства вышел для команды относительно продуктивным. «Енисей» расписал мировую с «Родиной» (2:2).

    К слову, красноярцы не лучшим образом выступают в выездных матчах. Единственная гостевая виктория добыта над «Кубанью».

    В этом матче гости намереваются разжиться очками. Правда, последняя победа над торпедовцами случилась еще два с половиной года назад.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Торпедо» предлагают — 2.04.

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    На викторию «Енисея» дают — 3.57, ничья оценена — в 3.34.

    Торпедовцы намерены вернуться в лидирующую группу, так что наверняка будут активны в атаке.

    Наш прогноз — Победа «Торпедо». Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.04. Еще вариант для ставки — Тотал больше 2.5 за 2.16.

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    «Торпедо» — «Енисей»: прогноз, ставка (2.04), статистика, коэффициенты матча 17.09.2023. Прогнозы на футбол. Сумеет ли «Торпедо» одолеть красноярцев?
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