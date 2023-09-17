«Эспаньол»
«Эспаньол» еще в прошлом сезоне выступал в элите испанского футбола, но финишировал там предпоследним, отстав от безопасной позиции на четыре очка, и понизился в классе.
Летом среди значимых потерь стоит выделить уход форварда Хоселу в мадридский «Реал». Спаррингов «попугаи» провели только четыре, выиграв два из них при одном фиаско.
Коэффициенты матча Эспаньол — Эльденсе
Клуб из Барселоны намерен сходу вернуться в элиту и после пяти туров во втором дивизионе идет на втором месте, имея в активе 13 баллов. У него четыре виктории и один мировой исход.
Причем ничья была еще на старте сезона, после чего «Эспаньол» выиграл четыре поединка подряд. В минувшем туре он разгромил в гостевой игре «Леванте» со счетом 4:1.
«Эльденсе»
«Эльденсе» в прошлом сезоне выступал в третьем по рангу дивизионе Испании и занял там второе место в одной из групп, получив тем самым право играть в плей-офф.
И там левантийцы преодолели две стадии, справившись на них с дублями «Сельты» и мадридского «Реала». В межсезонных спаррингах они ни разу не проиграли, выиграв два матча при двух мировых.
Календарь и таблица испанской Примеры
И пока во втором по рангу дивизионе «сине-гранатовые» смотрятся неплохо, находясь в середине турнирной таблицы, имея на своем счету семь баллов.
Новичок смог отпраздновать две виктории, столько же встреч он еще проиграли и расписал одну мировую, которая была в прошлом туре в домашней игре с «Алькорконом» 2:2.
Стоит отметить, что это будет дебютный поединок между данными командами. Ранее между собой они никогда не встречались.
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Эспаньола» предлагают — 1.49.
На викторию «Эльденсе» дают — 7.40, ничья оценена — в 4.05.
В данном поединке прогнозируем, что недавний представитель элиты на своем поле сможет выиграть у новичка, пробив при этом фору в -1 гола.