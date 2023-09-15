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    «Вестерло» не сдержит чемпиона Бельгии?

    «Вестерло» — «Антверпен». Ставка (к. 2.30) и прогноз на футбол, чемпионат Бельгии, 15 сентября 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Вестерло» — «Антверпен»
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    «Вестерло»
    7-й тур чемпионата Бельгии откроется матчем между «Вестерло» и «Антверпеном». Начало встречи — 15 сентября в 21:45 по московскому времени. «Вестерло» — «Антверпен»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Бельгия. Про Лига 15 Сентября 2023 года
    Вестерло
  • Вестерло
    •  Вестерло 21:45 Антверпен Антверпен
  • Антверпен
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    «Вестерло»

    «Вестерло» полностью провалил старт сезона. Команда идет предпоследней в таблице и не знает побед после 6-ти туров.

    На текущий момент «Вестерло» имеет лишь одно очко, добытое в первом туре против «Эйпена». Но затем команду Йонаса Де Река настигла кошмарная серия из пяти поражений подряд.

    Несмотря на то, что «Вестерло» не уходит с поля без забитого мяча на протяжении четырех матчей подряд, оборона команды продолжает оставаться ее слабым местом.

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    Перед паузой на матчи сборных коллектив Де Река неудачно сыграл в гостях против «Серкль Брюгге». Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев поля.

    «Антверпен»

    Чемпион прошлого сезона пока неубедительно выступает в новой кампании . «Антверпен» в 5 матчах одержал 2 победы и сейчас располагается в середине таблицы на 8-м месте.

    Два крайних матча подопечные Марка Ван Боммеля свели вничью. «Антверпен» довольствовался двумя очками во встречах против «Хеверли Лувен» (1:1) и «Юнионом» (2:2).

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    • Зато команда успешно преодолела квалификацию Лиги Чемпионов, обыграв по сумме двух встреч греческий АЕК. «Антверпен» представит Бельгию в главном европейском турнире среди клубов и в ближайший вторник сыграет в первом туре с «Барселоной».

    Возвращаясь к чемпионату Бельгии, стоит отметить, что в текущем сезоне коллектив Ван Боммеля на выезде пока не побеждал. Вполне вероятно, что «Антверпен» перед стартом Лиги Чемпионов побережет силы и выставит не самый оптимальный состав.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры в предстоящем матче отдают предпочтение «Антверпену». Победа гостей оценивается с коэффициентом 1.65.

    Поставить на викторию «Вестерло» можно с коэффициентом 4.90, ничья идет за 4.10.

    «Вестерло» слаб в обороне. В четырех последних матчах команда пропускала не менее 2-х голов за игру.

    Наш прогноз и ставка — ИТБ2 (2) с коэффициентом 2.30.

    В 12-ти последних очных матчах гости ни разу не смогли одержать победу. Еще один вариант для ставки — Фора (0) на «Вестерло» за 3.65.

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