ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Николя Пепе Из трансферного рекорда в свободные агенты: почему Николя Пепе провалился в «Арсенале» Неймар Назло злопыхателям. Неймар заслуживает того, чтобы считаться одним из великих футболистов Поль ПогбаБесконечный кошмар Погба: травмы, шантаж и проваленный допинг-тест
    Все новости спорта

    Кому уготовона горечь поражения?

    «Халл Сити» — «Ковентри». Ставка (к. 1.83) и прогноз на футбол, Чемпионшип, 25 августа 2023 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Чемпионшип Прогнозы на футбол Англии Прогнозы на Халл Сити Прогнозы на Ковентри
    Прогноз и ставки на «Халл Сити» — «Ковентри»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Ковентри» — фаворит матча
    «Халл Сити» сыграет на своем поле с «Ковентри» в рамках 6-го тура чемпионата Англии. Матч пройдет 15 сентября, начало — в 21:45 мск. «Халл Сити» — «Ковентри»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Футбол. Англия. Чемпионшип 15 Сентября 2023 года
    Халл Сити
  • Кингстон-апон-Халл
    •  Халл Сити 21:45 Ковентри Сити Ковентри Сити
  • Ковентри
    •

    «Халл Сити»

    Команда все никак не может вернуться в АПЛ. «Халл Сити» имеет огромные амбиции, но до заветной цели еще далеко.

    Вот и нынешний чемпионат команда начала не столь продуктивно. В пяти турах она набрала 10 очков и занимает шестое место в таблице.

    Коэффициенты матча Халл Сити — Ковентри Сити

    1X2Новым игрокам
  • 2.753.452.50Бонус$9500
    •

    А вот предыдущий тур команда провела успешно. «Халл Сити» сумел нанести поражение вчерашнему видному представителю АПЛ «Лестеру» (1:0).

    Все прогнозы на футбол

    На сегодня у коллектива беспроигрышная серия в четыре поединка кряду при трех победах и одной ничьей, так что он выглядит фаворитом грядущей встречи.

    «Ковентри»

    В прошлом сезоне «Ковентри» остановился в шаге от выхода в английскую Премьер-лигу. Помешал этому «Лутон Таун» (1:1), который выиграл в серии пенальти.

    В турнирной таблице Чемпионшипа клуб финишировал на пятой позиции, набрав на 31 балл меньше, чем победитель «Бернли».

  • Трансферный дайджест. 5 — 11 сентября
  • «Реал» планирует усилиться, Санчо и Дракслер не нужны своим клубам, будущее Кварацхелии
  • 11/09/2023

    • Новый сезон для «небесно-голубых» складывается тяжело. По итогам пяти туров они набрали лишь шесть очков и одержали только одну победу еще месяц назад.

    Сейчас у коллектива также беспроигрышная серия в четыре поединкка кряду при трех ничьих и одной победе, так что у гостей есть шансы набрать очки.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры считают фаворитом «Ковентри», коэффициент на победу которого равен 2,48. Успех «Халл Сити» оценивается в 2,71, ничья — в 3,48.

    9500$ИгратьБонус новым игрокамlas atlantis 500$ИгратьБонусы к первым ставкамbet365

    В шести из восьми последних матчей гостей было забито больше 2,5 голов.

    Поэтому наши прогноз и ставка — тотал больше 2,5 голов за 1,83.

    Еще один вариант ставки — ничья за 3,48, ведь три своих последних матча гости завершили мировой.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.16
  • Прогноз на матч Интернасьонал — Сан-Паулу
  • Футбол
  • Сегодня в 03:30
    •  2.02
  • Прогноз на матч Фламенго — Атлетико Паранаэнсе
  • Футбол
  • Сегодня в 03:30
    •  2.00
  • Прогноз на матч Авангард — Адмирал
  • Хоккей
  • Сегодня в 16:30
    •  3.60
  • Прогноз на матч Амкар-Пермь — Челябинск
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  3.14
  • Прогноз на матч Салават Юлаев — Ак Барс
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  2.66
  • Прогноз на матч Металлург Мг — Лада
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  2.40
  • Прогноз на матч Аль-Охдуд — Аль-Иттихад
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.38
  • Прогноз на матч Торпедо — Куньлунь
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:00
    •  3.54
  • Экспресс дня 14 сентября
  • Сегодня в 20:30
    •  1.89
  • Прогноз на матч Ред Булл Брагантино — Гремио
  • Футбол
  • Завтра в 03:30
    •  2.11
  • Прогноз на матч Аксу — Окжетпес
  • Футбол
  • Завтра в 12:00
    •  2.95
  • Прогноз на матч Каспий — Мактаарал
  • Футбол
  • Завтра в 14:00
    •  2.11
  • Прогноз на матч Алашкерт — Урарту
  • Футбол
  • Завтра в 15:00
    •  2.77
  • Прогноз на матч Зиря — Сумгаит
  • Футбол
  • Завтра в 16:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Халл Сити» — «Ковентри»: прогноз, ставка (1.83), статистика, коэффициенты матча 15.09.2023. Прогнозы на футбол. Кому уготовона горечь поражения?
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры