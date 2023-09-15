«Халл Сити» сыграет на своем поле с «Ковентри» в рамках 6-го тура чемпионата Англии. Матч пройдет 15 сентября, начало — в 21:45 мск. «Халл Сити» — «Ковентри»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Халл Сити»

Команда все никак не может вернуться в АПЛ. «Халл Сити» имеет огромные амбиции, но до заветной цели еще далеко.

Вот и нынешний чемпионат команда начала не столь продуктивно. В пяти турах она набрала 10 очков и занимает шестое место в таблице.

Коэффициенты матча Халл Сити — Ковентри Сити 1X2Новым игрокам 2.753.452.50Бонус$9500

А вот предыдущий тур команда провела успешно. «Халл Сити» сумел нанести поражение вчерашнему видному представителю АПЛ «Лестеру» (1:0).

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На сегодня у коллектива беспроигрышная серия в четыре поединка кряду при трех победах и одной ничьей, так что он выглядит фаворитом грядущей встречи.

«Ковентри»

В прошлом сезоне «Ковентри» остановился в шаге от выхода в английскую Премьер-лигу. Помешал этому «Лутон Таун» (1:1), который выиграл в серии пенальти.

В турнирной таблице Чемпионшипа клуб финишировал на пятой позиции, набрав на 31 балл меньше, чем победитель «Бернли».

Новый сезон для «небесно-голубых» складывается тяжело. По итогам пяти туров они набрали лишь шесть очков и одержали только одну победу еще месяц назад.

Сейчас у коллектива также беспроигрышная серия в четыре поединкка кряду при трех ничьих и одной победе, так что у гостей есть шансы набрать очки.

Прогноз и ставки

Букмекеры считают фаворитом «Ковентри», коэффициент на победу которого равен 2,48. Успех «Халл Сити» оценивается в 2,71, ничья — в 3,48.

В шести из восьми последних матчей гостей было забито больше 2,5 голов.

Поэтому наши прогноз и ставка — тотал больше 2,5 голов за 1,83.

Еще один вариант ставки — ничья за 3,48, ведь три своих последних матча гости завершили мировой.