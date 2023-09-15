«Халл Сити»
Команда все никак не может вернуться в АПЛ. «Халл Сити» имеет огромные амбиции, но до заветной цели еще далеко.
Вот и нынешний чемпионат команда начала не столь продуктивно. В пяти турах она набрала 10 очков и занимает шестое место в таблице.
Коэффициенты матча Халл Сити — Ковентри Сити
А вот предыдущий тур команда провела успешно. «Халл Сити» сумел нанести поражение вчерашнему видному представителю АПЛ «Лестеру» (1:0).
На сегодня у коллектива беспроигрышная серия в четыре поединка кряду при трех победах и одной ничьей, так что он выглядит фаворитом грядущей встречи.
«Ковентри»
В прошлом сезоне «Ковентри» остановился в шаге от выхода в английскую Премьер-лигу. Помешал этому «Лутон Таун» (1:1), который выиграл в серии пенальти.
В турнирной таблице Чемпионшипа клуб финишировал на пятой позиции, набрав на 31 балл меньше, чем победитель «Бернли».
Новый сезон для «небесно-голубых» складывается тяжело. По итогам пяти туров они набрали лишь шесть очков и одержали только одну победу еще месяц назад.
Сейчас у коллектива также беспроигрышная серия в четыре поединкка кряду при трех ничьих и одной победе, так что у гостей есть шансы набрать очки.
Прогноз и ставки
Букмекеры считают фаворитом «Ковентри», коэффициент на победу которого равен 2,48. Успех «Халл Сити» оценивается в 2,71, ничья — в 3,48.
В шести из восьми последних матчей гостей было забито больше 2,5 голов.
Поэтому наши прогноз и ставка — тотал больше 2,5 голов за 1,83.
Еще один вариант ставки — ничья за 3,48, ведь три своих последних матча гости завершили мировой.