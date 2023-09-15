«Аксу» сыграет на своем поле с «Окжетпесом» в рамках 22-го тура чемпионата Казахстана. Матч пройдет 15 сентября, начало — в 12:00 мск. «Аксу» — «Окжетпес»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Аксу»

Эта команда проваливает нынешний сезон. «Аксу» замыкает турнирную таблицу чемпионата Казахстана, набрав лишь 15 очков.

Причем забили игроки команды всего 20 мячей. А вот в собственные ворота «Аксу» пропустил уже 35 раз.

В предыдущем туре чемпионата команда снова проиграла. «Аксу» с минимальным счетом уступил «Кызыл-Жару».

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А вот до того «Аксу» выдал свой лучший матч в сезоне. Команда учинила разгром «Атырау», переиграв соперника со счетом 4:1.

«Аксу» наверняка постарается воспользоваться фактором родной арены. Да и мотивация выбраться со дна таблицы у команды огромная.

«Окжетпес»

Эта команда также сражается за выживание в элите. Причем сейчас «Окжетпес» находится на 12 месте, имея 18 очков.

Отставание от спасительной 11 позиции измеряется лишь дополнительными показателями. Правда, идущий выше «Мактаарал» имеет матч в запасе.

Свой предыдущий поединок команда провела относительно неплохо. «Окжетпес» в перестрелке добыл ничью с «Каспием» (3:3).

А вот до того команда уступила в Караганде (0:2). Зато с «Жетысу» удалось справиться, пусть и с натугой (2:1).

И уж точно «Окжетпес» постарается взять очки на выезде. Тем паче, соперник имеет заметные проблемы в обороне.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Аксу» предлагают — 2.09.

На викторию «Окжетпеса» дают — 3.46, ничья оценена — в 3.38.

«Окжетпес» явно намеревается улучшить свои атакующие показатели , да и «Аксу» постарается взять три очка дома.

Наш прогноз — Тотал больше 2.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.11. Еще вариант для ставки — Тотал больше 3.5 за 3.65.