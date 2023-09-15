«Аксу»
Эта команда проваливает нынешний сезон. «Аксу» замыкает турнирную таблицу чемпионата Казахстана, набрав лишь 15 очков.
Причем забили игроки команды всего 20 мячей. А вот в собственные ворота «Аксу» пропустил уже 35 раз.
В предыдущем туре чемпионата команда снова проиграла. «Аксу» с минимальным счетом уступил «Кызыл-Жару».
А вот до того «Аксу» выдал свой лучший матч в сезоне. Команда учинила разгром «Атырау», переиграв соперника со счетом 4:1.
«Аксу» наверняка постарается воспользоваться фактором родной арены. Да и мотивация выбраться со дна таблицы у команды огромная.
«Окжетпес»
Эта команда также сражается за выживание в элите. Причем сейчас «Окжетпес» находится на 12 месте, имея 18 очков.
Отставание от спасительной 11 позиции измеряется лишь дополнительными показателями. Правда, идущий выше «Мактаарал» имеет матч в запасе.
Свой предыдущий поединок команда провела относительно неплохо. «Окжетпес» в перестрелке добыл ничью с «Каспием» (3:3).
А вот до того команда уступила в Караганде (0:2). Зато с «Жетысу» удалось справиться, пусть и с натугой (2:1).
И уж точно «Окжетпес» постарается взять очки на выезде. Тем паче, соперник имеет заметные проблемы в обороне.
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Аксу» предлагают — 2.09.
На викторию «Окжетпеса» дают — 3.46, ничья оценена — в 3.38.
«Окжетпес»
Наш прогноз — Тотал больше 2.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.11. Еще вариант для ставки — Тотал больше 3.5 за 3.65.