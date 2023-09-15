ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Неймар Назло злопыхателям. Неймар заслуживает того, чтобы считаться одним из великих футболистов Поль ПогбаБесконечный кошмар Погба: травмы, шантаж и проваленный допинг-тест Валентина Шевченко и Алекса ГрассоРеванш Шевченко и Грассо, интригующий бой Холлэнда и Маддалены. Анонс карда UFC Noche
  • 21:47
    • Дубль Рашевского обеспечил «Динамо» победу в дерби с ЦСКА
  • 20:00
    • Официально: Верратти подписал контракт с катарским «Аль-Араби»
  • 19:54
    • Бразилец Бителло в шаге от перехода в «Динамо»
    Все новости спорта

    С голами проблем не будет

    «Аксу» — «Окжетпес». Ставка (к. 2.11) и прогноз на футбол, чемпионат Казахстана, 15 сентября 2023 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Казахстанская Премьер-лига
    Прогноз и ставки на «Аксу» — «Окжетпес»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Окжетпес»
    «Аксу» сыграет на своем поле с «Окжетпесом» в рамках 22-го тура чемпионата Казахстана. Матч пройдет 15 сентября, начало — в 12:00 мск. «Аксу» — «Окжетпес»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Футбол. Казахстан. Премьер-лига 15 Сентября 2023 года
    Аксу
  • Казахстан. Премьер-лига
    •  Аксу 12:00 Окжетпес Окжетпес
  • Казахстан. Премьер-лига
    •

    «Аксу»

    Эта команда проваливает нынешний сезон. «Аксу» замыкает турнирную таблицу чемпионата Казахстана, набрав лишь 15 очков.

    Причем забили игроки команды всего 20 мячей. А вот в собственные ворота «Аксу» пропустил уже 35 раз.

    В предыдущем туре чемпионата команда снова проиграла. «Аксу» с минимальным счетом уступил «Кызыл-Жару».

    Все прогнозы на футбол

    А вот до того «Аксу» выдал свой лучший матч в сезоне. Команда учинила разгром «Атырау», переиграв соперника со счетом 4:1.

    «Аксу» наверняка постарается воспользоваться фактором родной арены. Да и мотивация выбраться со дна таблицы у команды огромная.

    «Окжетпес»

    Эта команда также сражается за выживание в элите. Причем сейчас «Окжетпес» находится на 12 месте, имея 18 очков.

    Отставание от спасительной 11 позиции измеряется лишь дополнительными показателями. Правда, идущий выше «Мактаарал» имеет матч в запасе.

  • Неудачный дебют Онопко. Экспериментальная сборная России проиграла бессмысленный матч
  • Реакция спортивных СМИ на второй матч российской команды с олимпийской сборной Египта
  • Вчера

    • Свой предыдущий поединок команда провела относительно неплохо. «Окжетпес» в перестрелке добыл ничью с «Каспием» (3:3).

    А вот до того команда уступила в Караганде (0:2). Зато с «Жетысу» удалось справиться, пусть и с натугой (2:1).

    И уж точно «Окжетпес» постарается взять очки на выезде. Тем паче, соперник имеет заметные проблемы в обороне.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Аксу» предлагают — 2.09.

    100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle 9500$ИгратьБонус новым игрокамlas atlantis

    На викторию «Окжетпеса» дают — 3.46, ничья оценена — в 3.38.

    «Окжетпес» явно намеревается улучшить свои атакующие показатели, да и «Аксу» постарается взять три очка дома.

    Наш прогноз — Тотал больше 2.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.11. Еще вариант для ставки — Тотал больше 3.5 за 3.65.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.92
  • Прогноз на матч Саккари — Осорио-Серрано
  • Теннис
  • Сегодня в 21:30
    •  1.92
  • Прогноз на матч Волынец — Кенин
  • Теннис
  • Сегодня в 21:30
    •  1.96
  • Прогноз на матч Наварро — Соснович
  • Теннис
  • Сегодня в 23:00
    •  2.11
  • Прогноз на матч Жабер — Потапова
  • Теннис
  • Сегодня в 23:00
    •  2.66
  • Прогноз на матч Остапенко — Коллинс
  • Теннис
  • Завтра в 00:30
    •  1.92
  • Прогноз на матч Калинина — Крейчикова
  • Теннис
  • Завтра в 00:30
    •  2.16
  • Прогноз на матч Интернасьонал — Сан-Паулу
  • Футбол
  • Завтра в 03:30
    •  2.02
  • Прогноз на матч Фламенго — Атлетико Паранаэнсе
  • Футбол
  • Завтра в 03:30
    •  2.00
  • Прогноз на матч Авангард — Адмирал
  • Хоккей
  • Завтра в 16:30
    •  3.60
  • Прогноз на матч Амкар-Пермь — Челябинск
  • Футбол
  • Завтра в 16:30
    •  3.14
  • Прогноз на матч Салават Юлаев — Ак Барс
  • Хоккей
  • Завтра в 17:00
    •  2.66
  • Прогноз на матч Металлург Мг — Лада
  • Хоккей
  • Завтра в 17:00
    •  2.40
  • Прогноз на матч Аль-Охдуд — Аль-Иттихад
  • Футбол
  • Завтра в 18:00
    •  2.38
  • Прогноз на матч Торпедо — Куньлунь
  • Хоккей
  • Завтра в 19:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Аксу» — «Окжетпес»: прогноз, ставка (2.11), статистика, коэффициенты матча 15.09.2023. Прогнозы на футбол. С голами проблем не будет
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры