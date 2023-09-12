Во вторник, 12 сентября, сборная Норвегии сыграет против национальной команды Грузии в 6-м туре отборочного цикла Евро-2024. Начало встречи запланировано на 21:45 мск. Норвегия — Грузия: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Норвегия

Сборная не слишком удачно стартовала в отборочном этапе Евро-2024, занимая 3-е место в своей группе с 4 очками в активе после 4-х встреч. Норвегия уже вряд-ли догонит лидера группы — Шотландию, а это значит, что скандинавам придется бороться за место на Евро с Испанией.

Норвегия не слишком удачно действует в обороне, пропустив за 4 матча 7 голов при 5-и забитых. К слову, 3 мяча из 5-и забил форвард сборной Эрлинг Холанн, который, вероятно, примет участие и в предстоящем матче против Грузии.

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За 4 матча скандинавы выиграли только у Кипра (3:1), сыграли вничью и дважды проиграли. В принципиальной встрече против Шотландии Норвегия умудрилась упустить победу. Ведя в счете 1:0, команда пропустила 2 гола на 87-й и 89-й минутах.

Все прогнозы на Евро-2024

В предстоящем матче будет определяющий то, как сыграют лидера Норвегии — Эрлинг Холанн и Мартин Эдегор. В прошлом матче с Кипром эти ребята сделали разницу, получится ли в матче с Грузией? Победа скандинавам нужно как никогда раньше.

Грузия

Сборная играет очень нестабильно в квалификации Евро-2024, занимая 4-е место в своей группе с 4 очками в активе, еще имея все шансы побороться за 2-ю строчку, которая позволяет выйти в основной этап турнира.

Грузия за 4 матча пропустила очень много — 11 голов, столько же кстати пропустил и Кипр. Во многом этому поспособствовал матч прошедшего тура с Испанией, где грузинская сборная пропустила аж 7 голов, забив всего один.

Сборная начала квалификацию за здравие, но затем случился провал. Сначала Грузия сыграла вничью, потом победила, а затем случились 2 поражения, где команда совсем ничего не смогла сделать, пропустив за этот период 9 мячей.

Команде не смогла помочь даже новоиспеченная звезда «Наполи» Хвича Кварацхелия, который провел все 90 минут и двух последних матчах, но не смог набрать результативные баллы. К тому же, в матче с Шотландией Хвича не забил пенальти на 90+4-й минуте.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу Норвегии предлагают — 1.30. На викторию Грузии дают — 13.00, ничья оценена — в 5.50.

Норвежцы способны побороться с Испанией за 2-ю строчку, но для этого им нужно регулярно побеждать. Можно предположить, что скандинавы наберут свои очки, выключив Грузию из борьба за место под солнцем.

Поэтому наши прогноз и ставка — Победа Норвегии с форой (-1.5) за 1.90.

Еще один вариант ставки — в 1-м тайме забьет только Норвегия за 1.85.