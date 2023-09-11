Испания (до 21 года)
Эта команда является главным фаворитом своей группы. Испания (до 21 года) потенциально способна пройти турнирную дистанцию без потерь.
И уж точно испанская молодежь постарается добыть вторую викторию. И уж наверняка хозяева будут активно атаковать.
Коэффициенты матча Испания U21 — Шотландия U21
В предыдущем своем поединке команда добыла яркую победу. Молодые испанцы не оставили шансов мальтийским сверстникам (6:0).
Вот только неудача в финале последнего молодежного Евро еще не забылась. Испания (до 21 года) тогда минимально уступила англичанам.
Испания (до 21 года) уж точно будет активно атаковать с первых минут встречи. Хозяева имеют огромнейший потенциал во всех аспектах.
Шотландия (до 21 года)
Эта команда выглядит одним из соискателей второго места в группе. Правда, скоттам нужно еще будет побороться с венграми и бельгийцами.
Вот только молодые шотландцы слишком давно не побеждали. Скотты добыли свою последнюю викторию почти год назад.
Свой последний поединок команда провела не так плохо. Шотландия (до 21 года) в контрольном матче расписала мировую с норвежскими одногодками.
А вот до того шотландцы и норвежцы вообще не смогли огорчить друг друга. А вот валлийцам молодые скотты уступили (0:3).
И уж точно Шотландия (до 21 года) постарается оказать достойное сопротивление испанцам. Гости явно будут пытаться взять хотя бы один балл.
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу Испании (до 21 года) предлагают — 1.23.
На викторию Шотландии (до 21 года) дают — 11.50, ничья оценена — в 6.55.
Наш прогноз — Тотал больше 3.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.06. Еще вариант для ставки — Тотал больше 4.5 за 3.14.