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    Молодые испанцы обеспечат голевое шоу

    Испания (до 21 года) — Шотландия (до 21 года). Ставка (к. 2.06) и прогноз на футбол, чемпионат Европы до 21 года, 11 сентября 2023 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Евро-2023 U21
    Прогноз и ставки на Испания (до 21 года) — Шотландия (до 21 года)
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    Молодежная сборная Испании
    Испания (до 21 года) сыграет на своем поле с Шотландией (до 21 года) в рамках 2-го тура квалификации чемпионата Европы до 21 года. Матч пройдет 11 сентября, начало — в 22:00 мск. Испания (до 21 года) — Шотландия (до 21 года): прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. U21 Евро-2025. Отбор. Группа B 11 Сентября 2023 года
    Испания U21
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    •  Испания U21 22:00 Шотландия U21 Шотландия U21
  • U21 Евро-2025. Отбор. Группа B
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    Испания (до 21 года)

    Эта команда является главным фаворитом своей группы. Испания (до 21 года) потенциально способна пройти турнирную дистанцию без потерь.

    И уж точно испанская молодежь постарается добыть вторую викторию. И уж наверняка хозяева будут активно атаковать.

    Коэффициенты матча Испания U21 — Шотландия U21

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  • 1.206.2011.50Бонус$9500
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    В предыдущем своем поединке команда добыла яркую победу. Молодые испанцы не оставили шансов мальтийским сверстникам (6:0).

    Все прогнозы на футбол

    Вот только неудача в финале последнего молодежного Евро еще не забылась. Испания (до 21 года) тогда минимально уступила англичанам.

    Испания (до 21 года) уж точно будет активно атаковать с первых минут встречи. Хозяева имеют огромнейший потенциал во всех аспектах.

    Шотландия (до 21 года)

    Эта команда выглядит одним из соискателей второго места в группе. Правда, скоттам нужно еще будет побороться с венграми и бельгийцами.

    Вот только молодые шотландцы слишком давно не побеждали. Скотты добыли свою последнюю викторию почти год назад.

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    • Свой последний поединок команда провела не так плохо. Шотландия (до 21 года) в контрольном матче расписала мировую с норвежскими одногодками.

    А вот до того шотландцы и норвежцы вообще не смогли огорчить друг друга. А вот валлийцам молодые скотты уступили (0:3).

    И уж точно Шотландия (до 21 года) постарается оказать достойное сопротивление испанцам. Гости явно будут пытаться взять хотя бы один балл.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу Испании (до 21 года) предлагают — 1.23.

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    На викторию Шотландии (до 21 года) дают — 11.50, ничья оценена — в 6.55.

    Испанцы явно сильнее скоттов, так что наверняка будут максимально активны у ворот гостей.

    Наш прогноз — Тотал больше 3.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.06. Еще вариант для ставки — Тотал больше 4.5 за 3.14.

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    Испания (до 21 года) — Шотландия (до 21 года): прогноз, ставка (2.06), статистика, коэффициенты матча 11.09.2023. Прогнозы на футбол. Молодые испанцы обеспечат голевое шоу
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