Литва сыграет на своем поле с Сербией в рамках 6-го тура квалификации чемпионата Европы. Матч пройдет 10 сентября, начало — в 21:45 мск. Литва — Сербия: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Литва

Эта команда традиционно пасет задних. Литовцы сражаются разве что за собственный престиж, набрав лишь 2 очка в 4 матчах.

Вот и с атакой у литовцев дела обстоят неважно. В 4 матчах забито всего лишь 3 мяча, 2 из которых прошлись на предыдущий поединок.

Коэффициенты матча Литва — Сербия 1X2Новым игрокам 10.505.901.30Бонус$9500

В своем последнем матче Литва умудрилась добыть один балл. Ничья с черногорцами вполне тянет на локальный успех (2:2).

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До того литовцы по всем статьям уступили венграм (0:2). Да и вообще, прибалтийцам очки даются с заметной натугой.

Сборная Литвы постарается дать бой одному из фаворитов группы. Да и в Каунасе команда играет довольно неплохо.

Сербия

Эта команда находится на 2 месте в группе. В 4 матчах отбора сербы разжились всего 7 очками, на 3 пункта отставая от лидера Венгрии.

В нынешнем отборочном цикле команда выступает не столь ярко. В 4 сыгранных матчах ей удалось отличиться шестью точными ударами.

Свой последний поединок команда провела неудачно. Сербия в родных стенах уступила сборной Венгрии (1:2).

Основная ставка в атаке наверняка будет сделана на Александра Митровича. От его кондиций в игре сборной зависит многое.

И уж точно сербы постараются реабилитироваться за последнюю неудачу. Да и вообще, литовцев команда обыгрывать просто обязана.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу Сербии предлагают — 1.30.

На викторию Литвы дают — 9.70, ничья оценена — в 5.70.

Литовцы заметно прибавили, тогда, как сербы могут не успеть отойти от последнего поражения .

Наш прогноз — Фора Литвы +1.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.00. Еще вариант для ставки — Тотал больше 3.5 за 2.46.