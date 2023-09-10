Литва
Эта команда традиционно пасет задних. Литовцы сражаются разве что за собственный престиж, набрав лишь 2 очка в 4 матчах.
Вот и с атакой у литовцев дела обстоят неважно. В 4 матчах забито всего лишь 3 мяча, 2 из которых прошлись на предыдущий поединок.
Коэффициенты матча Литва — Сербия
В своем последнем матче Литва умудрилась добыть один балл. Ничья с черногорцами вполне тянет на локальный успех (2:2).
До того литовцы по всем статьям уступили венграм (0:2). Да и вообще, прибалтийцам очки даются с заметной натугой.
Сборная Литвы постарается дать бой одному из фаворитов группы. Да и в Каунасе команда играет довольно неплохо.
Сербия
Эта команда находится на 2 месте в группе. В 4 матчах отбора сербы разжились всего 7 очками, на 3 пункта отставая от лидера Венгрии.
В нынешнем отборочном цикле команда выступает не столь ярко. В 4 сыгранных матчах ей удалось отличиться шестью точными ударами.
Свой последний поединок команда провела неудачно. Сербия в родных стенах уступила сборной Венгрии (1:2).
Основная ставка в атаке наверняка будет сделана на Александра Митровича. От его кондиций в игре сборной зависит многое.
И уж точно сербы постараются реабилитироваться за последнюю неудачу. Да и вообще, литовцев команда обыгрывать просто обязана.
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу Сербии предлагают — 1.30.
На викторию Литвы дают — 9.70, ничья оценена — в 5.70.
Литовцы заметно прибавили, тогда, как
Наш прогноз — Фора Литвы +1.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.00. Еще вариант для ставки — Тотал больше 3.5 за 2.46.