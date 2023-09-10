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    Голевой обмен снова состоится?

    «Леванте» — «Эспаньол». Прогноз, ставка (к. 2.10) на футбол, чемпионат Испании, 8 сентября 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Леванте» — «Эспаньол»
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    «Леванте»
    В пятницу, 8 сентября, в пятом туре испанской Сегунды «Леванте» на своем поле сыграет против «Эспаньола». Начало игры запланировано на 22:00 по мск. «Леванте» — «Эспаньол»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Испания. Сегунда 10 Сентября 2023 года
    Леванте
  • Валенсия
    •  Леванте 20:30 Эспаньол Эспаньол
  • Барселона
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    «Леванте»

    «Леванте» в минувшем сезоне был очень близок к возвращению в Примеру. По итогам основной части Сегунды клуб занял третьей место и попал в плей-офф, где в финале проиграл «Алавесу» (0:0 и 0:1 ОТ).

    При подготовке к новому сезону «лягушки» отыграли пять спаррингов и ни разу в них не выиграли, дважды сыграв вничью и трижды проиграв. А новый розыгрыш Сегунды начали с выездной мировой против «Аморебьеты» 1:1.

    После этого клуб из Валенсии поочередно одолел на своем поел «Бургос» 3:2 и в гостях «Картахену» 1:0. В минувшем туре он на своем поле поделил очки с «Овьедо» — 1:1.

    Все прогнозы на футбол

    С восемью набранными очками «Леванте» на текущий момент идет шестым в таблице, но от второй позиции отстает всего лишь на два пункта.

    «Эспаньол»

    «Эспаньол» еще в прошлом сезоне выступал в элите испанского футбола, но финишировал там предпоследним, отстав от безопасной позиции на четыре очка, и понизился в классе.

    Летом среди значимых потерь стоит выделить уход форварда Хоселу в мадридский «Реал». Спаррингов «попугаи» провели только четыре, выиграв два из них при одном фиаско.

    Календарь и таблица испанской Примеры

    В первом туре Сегунды клуб из Барселоны расписал мировой исход на выезде с «Альбасете» 1:1, после чего на своем поле одолел сантандерский «Расинг» со счетом 2:0.

    В двух минувших игровых днях каталонцы одолели на выезде 1:0 «Мирандес» и 3:2 на своем поле «Аморебьету», и с десятью очками коллектив идет вторым в таблице в двух очках отставания от лидера.

    Последний раз между собой эти клубы играли в в сезоне 2021/22. И тогда еще в рамках Примеры каталонцы в играх с левантийцами набрали четыре очка, выиграв 4:3 дома и расписав в гостях мировую 1:1. Отметим, что в четырех из пяти их последних очных встреч забивали обе стороны.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Леванте» предлагают — 2.38.

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    На викторию «Эспаньола» дают — 3.15, ничья оценена — в 3.16.

    Исходя из той статистики, что эти команды в очных встречах зачастую огорчают друг друга, то на обе забьют поставим и на этот раз.

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