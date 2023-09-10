В 5-м туре испанской Сегунды «Эйбар» на выезде встретится с «Бургасом». Поединок пройдет 9 сентября и начнется в 17:15 по мск. «Бургос» — «Эйбар»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Бургос»

В минувшем розыгрыше второго испанского дивизиона «Бургос» финишировал в середине турнирной таблицы. Причем одно время клуб даже шел в зоне плей-офф.

Предсезонные спарринги «бело-черные» провели посредственно, выиграв только два поединка из шести проведенных. Еще в них они дважды уступали и расписали две мировые.

Новый чемпионат Сегунды коллектив начал с домашней ничьей против «Уэски» 1:1, во втором туре первенства он потерпел выездное фиаско от «Леванте» со счетом 2:3.

Календарь и таблица испанской Примеры

И только в третьем игровом дне «Бургос» добыл первую викторию в сезоне, одолев на своем поле «Овьедо» со счетом 1:0. После этого он проиграл в Хихоне местному «Спортингу» 1:2.

«Эйбар»

«Эйбар» вот уже как два года подряд оказывается в шаге от выхода в элиту. Оба раза команда претендовала на прямой выход, но каждый раз оказывалась в стыках, где и проигрывала.

Так, например, в прошлом сезоне «оружейникам» не хватило лишь очка для прямой путевки в элиту, а в матчах плей-офф на первой стадии они уступили «Алавесу» (1:1 и 0:2), который в итоге и в пробился в Примеру.

Все прогнозы на футбол

Старт в текущем розыгрыше второго дивизиона Испании для команды слаживается не лучшим образом, ведь она заработала всего три очка в четырех первых турах, обыграв дома 2:1 «Эльче» во втором игровом дне, и идет в зоне вылета.

Три другие же встречи «Эйбар» проиграл, уступив на выезде со счетом 0:4 сантандерскому «Расингу» и новичку «Эльденсе» 1:2 , а также дома в минувшем туре 0:1 «Леганесу».

В двух прошлых розыгрышах Сегунды «Эйбар» неизменно обыгрывал «Бургос» и дома, и на выезде.

Прогноз и ставки

В этом поединке букмекеры отдают незначительное предпочтение гостям. На победу «Эйбара» предлагают — 2.75.

На викторию «Бургоса» дают — 2.80, ничья оценена — в 3.05.

Обе команды потеряли много очков на старте сезона, так что наверняка будут настроены брать здесь максиму баллов и больше внимание уделять атаке, что должно вылиться в хотя бы пару забитых мячей.

Также еще ставим в этой игре на то, что будет пенальти, ведь «Эйбар» в новом сезоне не пробивал еще ни одного 11-метрового удара.